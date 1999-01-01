Київ
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A C
Агоністи імідазолінових рецепторів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02A
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A C
Агоністи імідазолінових рецепторів
C02A C01
Клонідин
C02A C05
Моксонідин
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
309,25
грн
в 857 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
456,78
грн
в 848 аптеках
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Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
240,85
грн
в 773 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Фармак
від
446,28
грн
в 770 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг №30
Вьорваг Фарма
від
486,12
грн
в 758 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
204,47
грн
в 757 аптеках
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Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
176,49
грн
в 748 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Фармак
від
318,67
грн
в 738 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
301,40
грн
в 692 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг №30
Вьорваг Фарма
від
395,83
грн
в 651 аптеці
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг блістер №30
Фармак
від
357,27
грн
в 515 аптеках
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Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
180,25
грн
в 462 аптеках
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Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
147,58
грн
в 450 аптеках
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Клофелін-Дарниця
Таблетки 0,15 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
67,66
грн
в 96 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг №30
Вьорваг Фарма
від
345,05
грн
в 94 аптеках
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Клофелін-Здоров'я
Таблетки 0,15 мг блістер №30
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
33,20
грн
в 8 аптеках
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Клофелін ІС
Таблетки 0,15 мг блістер №50
ІнтерХім
від
75,00
грн
в 1 аптеці
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг №50
Вьорваг Фарма
Немає в наявності
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг №50
Вьорваг Фарма
Немає в наявності
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Клофелін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,01 % ампула 1 мл у коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.01 %
0.2 мг
0.3 мг
0.4 мг
0.15 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
14
20
28
30
50
98
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Виробник
ІнтерХім
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Агрофарм
Артеріум Лтд
Вьорваг Фарма
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармак
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