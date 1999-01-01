Київ
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02A
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02A
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A A
Алкалоїди раувольфії
C02A B
Метилдопа
C02A C
Агоністи імідазолінових рецепторів
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
309,25
грн
в 857 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
456,78
грн
в 848 аптеках
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Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
240,85
грн
в 773 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Фармак
від
446,28
грн
в 770 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг №30
Вьорваг Фарма
від
486,12
грн
в 758 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
204,47
грн
в 757 аптеках
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Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
176,49
грн
в 748 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Фармак
від
318,67
грн
в 738 аптеках
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Допегіт®
Таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
від
221,77
грн
в 717 аптеках
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Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
301,40
грн
в 692 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг №30
Вьорваг Фарма
від
395,83
грн
в 651 аптеці
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №50
Здоров'я ФК
від
75,22
грн
в 629 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер у коробці №20
Здоров'я ФК
від
26,63
грн
в 616 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг блістер №30
Фармак
від
357,27
грн
в 515 аптеках
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Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
180,25
грн
в 462 аптеках
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Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від
147,58
грн
в 450 аптеках
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Раунатин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №10
Здоров'я ФК
від
12,41
грн
в 417 аптеках
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Клофелін-Дарниця
Таблетки 0,15 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
67,66
грн
в 96 аптеках
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Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг №30
Вьорваг Фарма
від
345,05
грн
в 94 аптеках
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Клофелін-Здоров'я
Таблетки 0,15 мг блістер №30
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
33,20
грн
в 8 аптеках
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Пакування
амп. 1 мл
блістер
блістер у коробці
контурн. чарунк. уп.
фл.
Кількість штук в упаковці
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Виробник
Egis
ІнтерХім
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Агрофарм
Артеріум Лтд
Вьорваг Фарма
Дарниця ФФ
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармак
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