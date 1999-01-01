Київ
Агоністи імідазолінових рецепторів
C02A C05

Моксонідин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02AАНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A CАгоністи імідазолінових рецепторів
C02A C05Моксонідин
C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
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Фізіотенс®
Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 309,25 грн
в 857 аптеках
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Фізіотенс®
Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 456,78 грн
в 848 аптеках
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Моксопрес
Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 240,85 грн
в 773 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №30
Фармак
від 446,28 грн
в 770 аптеках
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Моксогама®
Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг №30
Вьорваг Фарма
від 486,12 грн
в 758 аптеках
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Фізіотенс®
Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 204,47 грн
в 757 аптеках
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Моксопрес
Моксопрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 176,49 грн
в 748 аптеках
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Моксонідин-Фармак
Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №30
Фармак
від 318,67 грн
в 738 аптеках
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Фізіотенс®
Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №14
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 301,40 грн
в 692 аптеках
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Моксогама®
Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг №30
Вьорваг Фарма
від 395,83 грн
в 651 аптеці
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Моксонідин-Фармак
Моксонідин-Фармак
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг блістер №30
Фармак
від 357,27 грн
в 515 аптеках
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Моксотенс
Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від 180,25 грн
в 462 аптеках
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Моксотенс
Моксотенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер №20
Артеріум Лтд
від 147,58 грн
в 450 аптеках
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Моксогама®
Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг №30
Вьорваг Фарма
від 345,05 грн
в 94 аптеках
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Моксогама®
Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг №50
Вьорваг Фарма
Немає в наявності
Фізіотенс®
Фізіотенс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг блістер №98
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Моксогама®
Моксогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг №50
Вьорваг Фарма
Немає в наявності
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