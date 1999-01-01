Київ
Агоністи імідазолінових рецепторів
C02A C01

Клонідин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C02ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02AАНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A CАгоністи імідазолінових рецепторів
C02A C01Клонідин
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Клофелін-Дарниця
Клофелін-Дарниця
Таблетки 0,15 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 67,66 грн
в 96 аптеках
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Клофелін-Здоров'я
Клофелін-Здоров'я
Таблетки 0,15 мг блістер №30
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 33,20 грн
в 8 аптеках
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Клофелін ІС
Клофелін ІС
Таблетки 0,15 мг блістер №50
ІнтерХім
від 75,00 грн
в 1 аптеці
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Клофелін
Клофелін
Таблетки 0,15 мг блістер №50
Агрофарм
Немає в наявності
Клофелін-ЗН
Клофелін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,01 % ампула 1 мл у коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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