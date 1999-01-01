Київ
Агоністи імідазолінових рецепторів
C02A C01
Клонідин
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02A
АНТИАДРЕНЕРГІЧНІ ЗАСОБИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
C02A C
Агоністи імідазолінових рецепторів
C02A C01
Клонідин
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Клофелін-Дарниця
Таблетки 0,15 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
67,66
грн
в 96 аптеках
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Клофелін-Здоров'я
Таблетки 0,15 мг блістер №30
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від
33,20
грн
в 8 аптеках
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Клофелін ІС
Таблетки 0,15 мг блістер №50
ІнтерХім
від
75,00
грн
в 1 аптеці
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Клофелін
Таблетки 0,15 мг блістер №50
Агрофарм
Немає в наявності
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Клофелін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,01 % ампула 1 мл у коробці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.01 %
0.15 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
30
50
Виробник
ІнтерХім
Агрофарм
Дарниця ФФ
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
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