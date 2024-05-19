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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг блістер у коробці, №40 - Київ (74812) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: таблетки (30)
177,99
Економія: -41,41 грн
136,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
155,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), блістер (2)
154,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (2)
167,71
Економія: -40,00 грн
127,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (3)
156,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
182,70
Економія: -53,59 грн
129,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (3), блістер (1)
169,78
Економія: -37,27 грн
132,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
169,92
Економія: -45,51 грн
124,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
169,71
Економія: -31,35 грн
138,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), блістер (3)
162,15
Економія: -23,79 грн
138,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
166,07
Економія: -22,28 грн
143,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2), блістер (2)
153,40
Економія: -27,20 грн
126,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: таблетки (30)
163,50
Економія: -26,92 грн
136,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
167,00
Економія: -31,51 грн
135,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1), блістер (3)
161,48
Економія: -35,13 грн
126,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: таблетки (30)
159,36
Економія: -32,98 грн
126,38 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (1)
173,50
Економія: -36,92 грн
136,58 грн