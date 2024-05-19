АТФ-Лонг® таблетки 10 мг блістер у коробці, №40 - Київ (74808) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (5), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Київ, вул. Нижній Вал, 23
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33