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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Київ (41364) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 981 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
123,50
Економія: -30,44 грн
93,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
152,30
Економія: -59,30 грн
93,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
154,80
Економія: -61,80 грн
93,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: таблетки (1)
96,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20), таблетки (2)
92,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (30), таблетки (3)
96,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
153,20
Економія: -60,20 грн
93,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
128,50
Економія: -35,44 грн
93,06 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
129,70
Економія: -28,01 грн
101,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
91,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: таблетки (3)
90,92 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
129,70
Економія: -28,01 грн
101,69 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
139,40
Економія: -54,10 грн
85,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -59,60 грн
93,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
112,16
Економія: -27,14 грн
85,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8), таблетки (1)
96,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
152,30
Економія: -59,30 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
143,90
Економія: -42,21 грн
101,69 грн