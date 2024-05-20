Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУКАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИНЕГЛІКОЗИДНІ КАРДІОТОНІЧНІ ЗАСОБИАдренергічні та допамінергічні препаратиЕпінефринАдреналін-Здоров'яЦіни в аптеках

Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Одеса (294657) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), ампула (5)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
94,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: ампула (2)
72,73 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1), ампула (7)
90,90
Економія: -15,10 грн
75,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), ампула (8)
92,80
Економія: -17,00 грн
75,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1), ампула (6)
90,90
Економія: -15,10 грн
75,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
72,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: ампула (3)
72,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -12,65 грн
77,85 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
88,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
149,10
Економія: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
84,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
84,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
84,10 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
73,10 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (1)
90,90
Економія: -15,10 грн
75,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
95,46
Економія: -17,61 грн
77,85 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
73,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
76,38 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
81,84
Економія: -3,99 грн
77,85 грн