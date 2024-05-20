Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл у блістері в коробці, №10 - Одеса (294657) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека акс соціальна
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека акс соціальна
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека акс соціальна
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
D.s.
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Аптека акс соціальна
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27