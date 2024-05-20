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Адреналін-Здоров'я розчин для ін'єкцій 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Одеса (5926) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
91,29
Економія: -4,29 грн
87,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
79,98
Економія: -3,59 грн
76,39 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
84,03 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
81,31
Економія: -4,93 грн
76,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (4)
79,49
Економія: -3,27 грн
76,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1), ампула (7)
80,05
Економія: -3,66 грн
76,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
79,49
Економія: -4,56 грн
74,93 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
80,54
Економія: -3,53 грн
77,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
78,75
Економія: -2,36 грн
76,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
88,77
Економія: -5,77 грн
83,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
92,10
Економія: -8,07 грн
84,03 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
79,35
Економія: -2,98 грн
76,37 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2), ампула (5)
80,51
Економія: -4,14 грн
76,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
88,00
Економія: -4,00 грн
84,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
64,11
Економія: -2,31 грн
61,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
79,14
Економія: -2,75 грн
76,39 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (2), ампула (8)
79,02
Економія: -4,09 грн
74,93 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (8)
80,50
Економія: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
83,66
Економія: -2,66 грн
81,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
79,22
Економія: -4,29 грн
74,93 грн