Київ
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A

Кровозамінники та білкові фракції плазми крові

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
Сортування: По популярності
Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 2545,85 грн
в 502 аптеках
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 1575,60 грн
в 418 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 76,59 грн
в 329 аптеках
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Гелофузин
Гелофузин
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2689,78 грн
в 314 аптеках
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Реополіглюкін-Новофарм
Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 99,88 грн
в 305 аптеках
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 1637,76 грн
в 301 аптеці
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Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 82,33 грн
в 297 аптеках
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Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 266,71 грн
в 289 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 187,70 грн
в 230 аптеках
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Неогемодез
Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 249,65 грн
в 132 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 268,85 грн
в 68 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 105,05 грн
в 41 аптеці
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Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 284,09 грн
в 37 аптеках
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Геласпан 4%
Геласпан 4%
Розчин для інфузій флакон поліетиленовий 500 мл №10
Б. Браун
від 3049,31 грн
в 27 аптеках
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Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 564,65 грн
в 18 аптеках
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ГЕК-інфузія 6%
ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 235,61 грн
в 12 аптеках
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Волютенз®
Волютенз®
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
від 342,80 грн
в 12 аптеках
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Гекотон®
Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 608,10 грн
в 10 аптеках
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Альбунорм 20%
Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від 3324,00 грн
в 9 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 331,20 грн
в 6 аптеках
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