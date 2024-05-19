Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Київ (308545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 82 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека доброго дня
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Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Велика Васильківська, 101