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Альбунорм 20% розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл, №1 - Київ (308545) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
3938,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
3947,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
3977,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (12)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4031,45
Економія: -563,43 грн
3468,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
3494,99
Економія: -1,43 грн
3493,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (3)
3834,30
Економія: -184,60 грн
3649,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (6)
4024,99
Економія: -302,23 грн
3722,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (5)
3638,90
Економія: -166,00 грн
3472,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (1)
3841,90
Економія: -299,90 грн
3542,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (1)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (3)
3809,30
Економія: -159,60 грн
3649,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
3502,22
Економія: -244,29 грн
3257,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
3895,16
Економія: -176,38 грн
3718,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (3)
3594,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (6)
3610,40
Економія: -209,50 грн
3400,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (1)
3841,90
Економія: -192,20 грн
3649,70 грн