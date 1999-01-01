Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A05
Декстран
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A05
Декстран
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
76,59
грн
в 329 аптеках
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Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
99,88
грн
в 305 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
187,70
грн
в 230 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
268,85
грн
в 68 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
105,05
грн
в 41 аптеці
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Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Пакування
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
Виробник
Інфузія
Новофарм-Біосинтез
Юрія-Фарм
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