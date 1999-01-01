Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A05

Декстран

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A05Декстран
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 76,59 грн
в 329 аптеках
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Реополіглюкін-Новофарм
Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 99,88 грн
в 305 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 187,70 грн
в 230 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 268,85 грн
в 68 аптеках
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Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 105,05 грн
в 41 аптеці
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Реополіглюкін-Новофарм
Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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