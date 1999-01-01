Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A06
Препарати желатину
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A06
Препарати желатину
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Гелофузин
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
2689,78
грн
в 314 аптеках
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Геласпан 4%
Розчин для інфузій флакон поліетиленовий 500 мл №10
Б. Браун
від
3049,31
грн
в 27 аптеках
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Волютенз®
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
від
342,80
грн
в 12 аптеках
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Гелоплазма
Розчин для інфузій мішок freeflex® 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Гелоплазма
Розчин для інфузій мішок freeflex® 500 мл №20
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/інф.
р-н інф.
Пакування
мішок Freeflex® 500 мл
пляшка 500 мл
фл. 500 мл
фл. п/е 500 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
B. Braun
Б. Браун
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Юрия-Фарм
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