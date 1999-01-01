Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A06

Препарати желатину

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A06Препарати желатину
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Гелофузин
Гелофузин
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2689,78 грн
в 314 аптеках
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Геласпан 4%
Геласпан 4%
Розчин для інфузій флакон поліетиленовий 500 мл №10
Б. Браун
від 3049,31 грн
в 27 аптеках
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Волютенз®
Волютенз®
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
від 342,80 грн
в 12 аптеках
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Гелоплазма
Гелоплазма
Розчин для інфузій мішок freeflex® 500 мл №1
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Гелоплазма
Гелоплазма
Розчин для інфузій мішок freeflex® 500 мл №20
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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