Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A11**
Препарати повідону
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A11**
Препарати повідону
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Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
249,65
грн
в 132 аптеках
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Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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Виробник
Инфузия
Новофарм-Биосинтез
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