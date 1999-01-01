Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A11**

Препарати повідону

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A11**Препарати повідону
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Неогемодез
Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 249,65 грн
в 132 аптеках
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Неогемодез
Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
Немає в наявності
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