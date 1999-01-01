Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A

КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
Сортування: По популярності
Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 2545,85 грн
в 502 аптеках
Знайти в аптеках
Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 1575,60 грн
в 418 аптеках
Знайти в аптеках
Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 76,59 грн
в 329 аптеках
Знайти в аптеках
Гелофузин
Гелофузин
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від 2689,78 грн
в 314 аптеках
Знайти в аптеках
Реополіглюкін-Новофарм
Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 99,88 грн
в 305 аптеках
Знайти в аптеках
Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 1637,76 грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 82,33 грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Рефордез-Новофарм
Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 266,71 грн
в 289 аптеках
Знайти в аптеках
Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 187,70 грн
в 230 аптеках
Знайти в аптеках
Неогемодез
Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 249,65 грн
в 132 аптеках
Знайти в аптеках
Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 268,85 грн
в 68 аптеках
Знайти в аптеках
Реополіглюкін
Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 105,05 грн
в 41 аптеці
Знайти в аптеках
Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 284,09 грн
в 37 аптеках
Знайти в аптеках
Геласпан 4%
Геласпан 4%
Розчин для інфузій флакон поліетиленовий 500 мл №10
Б. Браун
від 3049,31 грн
в 27 аптеках
Знайти в аптеках
Гекодез®
Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 564,65 грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
ГЕК-інфузія 6%
ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від 235,61 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Волютенз®
Волютенз®
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
від 342,80 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Гекотон®
Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 608,10 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Альбунорм 20%
Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від 3324,00 грн
в 9 аптеках
Знайти в аптеках
ГЕК-інфузія 10%
ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 331,20 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране