Київ
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
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Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
2545,85
грн
в 502 аптеках
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Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
1575,60
грн
в 418 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
76,59
грн
в 329 аптеках
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Гелофузин
Розчин інфузійний флакон 500 мл №10
Б. Браун
від
2689,78
грн
в 314 аптеках
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Реополіглюкін-Новофарм
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
99,88
грн
в 305 аптеках
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Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
1637,76
грн
в 301 аптеці
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Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 200 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
82,33
грн
в 297 аптеках
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Рефордез-Новофарм
Розчин для інфузій 60 мг/мл пляшка 400 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
266,71
грн
в 289 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
187,70
грн
в 230 аптеках
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Неогемодез
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
249,65
грн
в 132 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
268,85
грн
в 68 аптеках
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Реополіглюкін
Розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
105,05
грн
в 41 аптеці
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Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
284,09
грн
в 37 аптеках
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Геласпан 4%
Розчин для інфузій флакон поліетиленовий 500 мл №10
Б. Браун
від
3049,31
грн
в 27 аптеках
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Гекодез®
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
564,65
грн
в 18 аптеках
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ГЕК-інфузія 6%
Розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
від
235,61
грн
в 12 аптеках
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Волютенз®
Розчин для інфузій пляшка 500 мл №1
Юрія-Фарм
від
342,80
грн
в 12 аптеках
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Гекотон®
Розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
608,10
грн
в 10 аптеках
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Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від
3324,00
грн
в 9 аптеках
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ГЕК-інфузія 10%
Розчин для інфузій 10 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
331,20
грн
в 6 аптеках
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контейнер 200 мл
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мішок 500 мл
мішок Freeflex® 250 мл
мішок Freeflex® 500 мл
пакет п/е 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 400 мл
пляшка 500 мл
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B. Braun
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Menarini Group
Інфузія
Амакса Фарма
Б. Браун
Биофарма Плазма
Біофарма Плазма
Галичфарм
Инфузия
Новофарм-Биосинтез
Новофарм-Біосинтез
ООО "Нико"
Октафарма
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
ФЗ Біофарма
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Юрия-Фарм
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