Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A01

Альбумін

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B05КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05AКРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A AКровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A01Альбумін
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 2545,85 грн
в 502 аптеках
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від 1575,60 грн
в 418 аптеках
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від 1637,76 грн
в 301 аптеці
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Альбунорм 20%
Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від 3324,00 грн
в 9 аптеках
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Альбунорм 20%
Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Октафарма
від 1819,67 грн
в 2 аптеках
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Альбунорм 25%
Альбунорм 25%
Розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від 4705,00 грн
в 2 аптеках
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Альбунорм 25%
Альбунорм 25%
Розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл №1
Октафарма
від 2495,21 грн
в 1 аптеці
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Альбувен
Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Флексбумін
Флексбумін
Розчин для інфузій 200 г/л пакет поліетиленовий 100 мл №1
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Немає в наявності
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