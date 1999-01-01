Київ
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A01
Альбумін
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B05
КРОВОЗАМІННИКИ ТА ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ
B05A
КРОВ ТА СПОРІДНЕНІ ПРЕПАРАТИ
B05A A
Кровозамінники та білкові фракції плазми крові
B05A A01
Альбумін
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Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
2545,85
грн
в 502 аптеках
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Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 100 мл №1
Біофарма Плазма
від
1575,60
грн
в 418 аптеках
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Альбувен
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
від
1637,76
грн
в 301 аптеці
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Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від
3324,00
грн
в 9 аптеках
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Альбунорм 20%
Розчин для інфузій 20 % флакон 50 мл №1
Октафарма
від
1819,67
грн
в 2 аптеках
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Альбунорм 25%
Розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл №1
Октафарма
від
4705,00
грн
в 2 аптеках
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Альбунорм 25%
Розчин для інфузій 25 % флакон 50 мл №1
Октафарма
від
2495,21
грн
в 1 аптеці
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Альбувен
Розчин для інфузій 10 % флакон 50 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Флексбумін
Розчин для інфузій 200 г/л пакет поліетиленовий 100 мл №1
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
Немає в наявності
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Дозування
5 %
10 %
20 %
25 %
200 г/л
Пакування
пакет п/е 100 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 250 мл
фл. 500 мл
Виробник
Біофарма Плазма
Октафарма
Такеда Мануфекчурінг Австрія АГ
ФЗ Біофарма
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