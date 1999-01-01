Київ
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03B

ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03BПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
від 77,42 грн
в 753 аптеках
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Нейрокобал®
Нейрокобал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №90
Гледфарм
від 640,46 грн
в 751 аптеці
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Діакобал
Діакобал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 207,38 грн
в 693 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 61,22 грн
в 693 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг контейнер №50
від 53,00 грн
в 618 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 87,54 грн
в 520 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Вітаміни
від 16,21 грн
в 492 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг блістер №50
Вітаміни
від 26,40 грн
в 425 аптеках
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B12 Анкерман
B12 Анкерман
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №50
Вьорваг Фарма
від 541,86 грн
в 242 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 11,37 грн
в 231 аптеці
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг контейнер №50
Технолог
від 16,40 грн
в 227 аптеках
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 83,80 грн
в 192 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Технолог
від 17,27 грн
в 119 аптеках
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Фолієва кислота Астра
Фолієва кислота Астра
Таблетки 5 мг блістер №50
Астрафарм
від 58,90 грн
в 36 аптеках
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від 100,70 грн
в 1 аптеці
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Для лікування пацієнтів з деякими видами анемій (наприклад мегалобластною), що викликані дефіцитом вітамінів групи В, слід застосовувати препарати вітаміну В12  або фолієвої кислоти.

Вітамін В12

Вітамін B12, також відомий як кобаламін - загальна назва групи сполук, що належать до сімейства водорозчинних вітамінів групи B.

Кобаламін міститься в наступній їжі:

  • м'ясних продуктах;
  • рибі;
  • яйцях;
  • молоці та продуктах, отриманих при його переробці;
  • збагачених кобаламіном продуктах (наприклад пластівці для сніданку та рослинні альтернативи йогурту й молока);
  • у невеликих кількостях вітамін В12 міститься у дріжджах.

Дієтична норма вітаміну В12 для:

  • здорових дорослих (віком від 18 років) - 4 мкг/добу;
  • під час вагітності та лактації - 4,5 мкг/добу й 5 мкг/добу відповідно.

У дітей норма споживання кобаламіну:

Вік, роківДобова норма, мкг
<0,50,4
0,5-10,5
1–30,9
4–81,2
9–131,8
14–182,4

Вітамін B9

Вітамін B9 (фолієва кислота, фолат) - водорозчинний вітамін сімейства вітамінів групи В.

Фолієва кислота міститься в:

  • темно-зелених листових овочах (капуста, рукола, шпинат);
  • бобових;
  • апельсиновому та грейпфрутовому соках;
  • арахісі та мигдалі;
  • хлібобулочних виробах грубого помелу;
  • печінці та нирках.

У м'ясі зазвичай міститься невелика кількість фолієвої кислоти.

Дієтична норма фолієвої кислоти:

  • для здорових дорослих (віком від 18 років) - 400 мкг/добу;
  • під час вагітності та в період годування грудьми - 400–600 та 500 мкг/добу відповідно.

Для дітей норма фолієвої кислоти така:

Вік, роківДобова норма, мкг
0–150
1–370
4–6100
6–10150
11–18200

Функціональна роль кобаламіну та фолієвої кислоти в організмі людини

Вітамін В12 та фолієва кислота необхідні для багатьох важливих процесів в організмі, особливо для підтримання нормального функціонування головного й спинного мозку та нервової системи в цілому. Вітамін B12 у поєднанні з фолієвою кислотою беруть безпосередню участь у багатьох функціях людського організму, включаючи побудову генетичного матеріалу (ДНК та РНК), в кровотворенні, сприяючи формуванню червоних кров'яних тілець (еритроцитів) та розпаду надлишку гомоцистеїну, амінокислоти, що в значних кількостях підвищує ризик розвитку захворювань серця та судинної системи.

Дефіцит кобаламіну і фолієвої кислоти та його профілактика

Дефіцит кобаламіну та фолієвої кислоти рідко відзначають у людей, які дотримуються збалансованої та різноманітної дієти; проте нестача кобаламіну може виникнути у вегетаріанців і веганів , оскільки в їхньому раціоні джерела вітаміну В12 вкрай обмежені. Дефіцит вітаміну B12 також може бути викликаний специфічними захворюваннями, що впливають на засвоєння або використання вітаміну в організмі, наприклад, перніціозною анемією.

Дефіцит вітаміну B12 або фолієвої кислоти може стати причиною мегалобластної анемії - захворювання, за наявності якого в організмі починає утворюватися дещо менша кількість великих клітин - мегалобластів . Ці клітини мають обмежену здатність транспортувати кисень по всьому організму, що призводить до постійної втоми та задишки.

У довгостроковій перспективі дефіцит вітаміну B12 або фолієвої кислоти також може порушити нормальну роботу нервової системи та призвести до дратівливості, порушень пам'яті, депресії та дезорієнтації. На пізніх стадіях тяжкого дефіциту симптоми можуть стати серйознішими та їх перебіг може бути незворотним.

Дефіцит фолієвої кислоти особливо небезпечний на ранніх стадіях вагітності, оскільки підвищує ризик її ускладнень. Наприклад, низький рівень фолієвої кислоти до або під час вагітності підвищує ризик розвитку у дитини дефектів нервової трубки, таких як spina bifida - тяжких вад розвитку спинного та головного мозку.

Показання до призначення препаратів вітаміну В12 та фолієвої кислоти:

ПопуляціяПричини дефіцитуДефіцит вітаміну В12Дефіцит фолієвої кислоти
Пацієнти різного вікуІнфекціїІнфекція, що спричинена Helicobacter pylori, Giardia lamblia
Порушення всмоктуванняПерніціозна анеміяПогана біодоступність фолієвої кислоти з харчових продуктів та лікарських засобів
Різні захворюванняСтан після резекції шлунка; запалення тонкої кишки, що пов'язане з целіакією; хвороба Крона; тропічна спру, дефіцит внутрішнього фактора Касла, атрофічний гастрит з гіпо- та анацидністю.Пов'язане із целіакією запалення тонкої кишки; хвороба Крона;
тропічна спру
Недостатнє надходження з їжеюНедостатнє надходження з їжею вітаміну В12Недостатнє надходження з їжею фолієвої кислоти
ДітиГенетичні захворюванняДефіцит транскобаламіну, синдром Імерслунда - Грасбека, мутації інших генів, що пов'язані з транспортом кобаламінуНаявність мутацій гена SLC46A1 (протон - пов'язаний транспортер фолатів), що викликають його дефіцит
Недостатнє надходження з їжеюДотримання матір'ю суворої вегетаріанської (веганської) дієти під час вагітності та годування грудьми, а також після  повного припинення грудного вигодовування дитини-
ЖінкиПеріод вагітності та годування грудьмиДотримання жінкою дієти з низьким вмістом вітаміну В12, що може стати причиною появи ознак дефіциту кобаламіну в III триместрНизький вміст в організмі внаслідок підвищеного споживання плодом або немовлям
Особи похилого вікуПорушення всмоктування у травному трактіАхлоргідрія внаслідок атрофічного гастриту або прийому інгібіторів протонної помпи, що призводить до порушення всмоктування вітаміну В12Погана біодоступність

Форма випуску препаратів вітаміну В12 та фолієвої кислоти

Вітамін В12 та фолієва кислота випускаються в таблетках (для перорального прийому) як у формі монокомпонентних препаратів, так й у складі полівітамінних та мінеральних комплексів.

Окрім цього, вітамін В12 випускається у формі розчину для парентерального введення (в уколах). Вітамін В12 у формі розчину для ін'єкцій використовують при дефіциті цього вітаміну, патології травного тракту, захворюваннях нервової системи в тих клінічних ситуаціях, коли застосування форм вітаміну В12 для перорального прийому (у таблетках) є неможливим (пацієнт перебуває без свідомості) або недоцільним (наявні в пацієнта захворювання не дозволяють досягти належного рівня вітаміну В12  в організмі).

В усіх інших випадках застосовують зазначені форми для перорального прийому (як вітаміну В12 , так і фолієвої кислоти).

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