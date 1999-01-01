Для лікування пацієнтів з деякими видами анемій (наприклад мегалобластною), що викликані дефіцитом вітамінів групи В, слід застосовувати препарати вітаміну В12 або фолієвої кислоти.

Вітамін В12

Вітамін B12, також відомий як кобаламін - загальна назва групи сполук, що належать до сімейства водорозчинних вітамінів групи B.

Кобаламін міститься в наступній їжі:

м'ясних продуктах;

рибі;

яйцях;

молоці та продуктах, отриманих при його переробці;

збагачених кобаламіном продуктах (наприклад пластівці для сніданку та рослинні альтернативи йогурту й молока);

у невеликих кількостях вітамін В12 міститься у дріжджах.

Дієтична норма вітаміну В12 для:

здорових дорослих (віком від 18 років) - 4 мкг/добу;

під час вагітності та лактації - 4,5 мкг/добу й 5 мкг/добу відповідно.

У дітей норма споживання кобаламіну:

Вік, років Добова норма, мкг <0,5 0,4 0,5-1 0,5 1–3 0,9 4–8 1,2 9–13 1,8 14–18 2,4

Вітамін B9

Вітамін B9 (фолієва кислота, фолат) - водорозчинний вітамін сімейства вітамінів групи В.

Фолієва кислота міститься в:

темно-зелених листових овочах (капуста, рукола, шпинат);

бобових;

апельсиновому та грейпфрутовому соках;

арахісі та мигдалі;

хлібобулочних виробах грубого помелу;

печінці та нирках.

У м'ясі зазвичай міститься невелика кількість фолієвої кислоти.

Дієтична норма фолієвої кислоти:

для здорових дорослих (віком від 18 років) - 400 мкг/добу;

під час вагітності та в період годування грудьми - 400–600 та 500 мкг/добу відповідно.

Для дітей норма фолієвої кислоти така:

Вік, років Добова норма, мкг 0–1 50 1–3 70 4–6 100 6–10 150 11–18 200

Функціональна роль кобаламіну та фолієвої кислоти в організмі людини

Вітамін В12 та фолієва кислота необхідні для багатьох важливих процесів в організмі, особливо для підтримання нормального функціонування головного й спинного мозку та нервової системи в цілому. Вітамін B12 у поєднанні з фолієвою кислотою беруть безпосередню участь у багатьох функціях людського організму, включаючи побудову генетичного матеріалу (ДНК та РНК), в кровотворенні, сприяючи формуванню червоних кров'яних тілець (еритроцитів) та розпаду надлишку гомоцистеїну, амінокислоти, що в значних кількостях підвищує ризик розвитку захворювань серця та судинної системи.

Дефіцит кобаламіну і фолієвої кислоти та його профілактика

Дефіцит кобаламіну та фолієвої кислоти рідко відзначають у людей, які дотримуються збалансованої та різноманітної дієти; проте нестача кобаламіну може виникнути у вегетаріанців і веганів , оскільки в їхньому раціоні джерела вітаміну В12 вкрай обмежені. Дефіцит вітаміну B12 також може бути викликаний специфічними захворюваннями, що впливають на засвоєння або використання вітаміну в організмі, наприклад, перніціозною анемією.

Дефіцит вітаміну B12 або фолієвої кислоти може стати причиною мегалобластної анемії - захворювання, за наявності якого в організмі починає утворюватися дещо менша кількість великих клітин - мегалобластів . Ці клітини мають обмежену здатність транспортувати кисень по всьому організму, що призводить до постійної втоми та задишки.

У довгостроковій перспективі дефіцит вітаміну B12 або фолієвої кислоти також може порушити нормальну роботу нервової системи та призвести до дратівливості, порушень пам'яті, депресії та дезорієнтації. На пізніх стадіях тяжкого дефіциту симптоми можуть стати серйознішими та їх перебіг може бути незворотним.

Дефіцит фолієвої кислоти особливо небезпечний на ранніх стадіях вагітності, оскільки підвищує ризик її ускладнень. Наприклад, низький рівень фолієвої кислоти до або під час вагітності підвищує ризик розвитку у дитини дефектів нервової трубки, таких як spina bifida - тяжких вад розвитку спинного та головного мозку.

Показання до призначення препаратів вітаміну В12 та фолієвої кислоти:

Популяція Причини дефіциту Дефіцит вітаміну В12 Дефіцит фолієвої кислоти Пацієнти різного віку Інфекції Інфекція, що спричинена Helicobacter pylori, Giardia lamblia Порушення всмоктування Перніціозна анемія Погана біодоступність фолієвої кислоти з харчових продуктів та лікарських засобів Різні захворювання Стан після резекції шлунка; запалення тонкої кишки, що пов'язане з целіакією; хвороба Крона; тропічна спру, дефіцит внутрішнього фактора Касла, атрофічний гастрит з гіпо- та анацидністю. Пов'язане із целіакією запалення тонкої кишки; хвороба Крона;

тропічна спру Недостатнє надходження з їжею Недостатнє надходження з їжею вітаміну В12 Недостатнє надходження з їжею фолієвої кислоти Діти Генетичні захворювання Дефіцит транскобаламіну, синдром Імерслунда - Грасбека, мутації інших генів, що пов'язані з транспортом кобаламіну Наявність мутацій гена SLC46A1 (протон - пов'язаний транспортер фолатів), що викликають його дефіцит Недостатнє надходження з їжею Дотримання матір'ю суворої вегетаріанської (веганської) дієти під час вагітності та годування грудьми, а також після повного припинення грудного вигодовування дитини - Жінки Період вагітності та годування грудьми Дотримання жінкою дієти з низьким вмістом вітаміну В12, що може стати причиною появи ознак дефіциту кобаламіну в III триместр Низький вміст в організмі внаслідок підвищеного споживання плодом або немовлям Особи похилого віку Порушення всмоктування у травному тракті Ахлоргідрія внаслідок атрофічного гастриту або прийому інгібіторів протонної помпи, що призводить до порушення всмоктування вітаміну В12 Погана біодоступність

Форма випуску препаратів вітаміну В12 та фолієвої кислоти

Вітамін В12 та фолієва кислота випускаються в таблетках (для перорального прийому) як у формі монокомпонентних препаратів, так й у складі полівітамінних та мінеральних комплексів.

Окрім цього, вітамін В12 випускається у формі розчину для парентерального введення (в уколах). Вітамін В12 у формі розчину для ін'єкцій використовують при дефіциті цього вітаміну, патології травного тракту, захворюваннях нервової системи в тих клінічних ситуаціях, коли застосування форм вітаміну В12 для перорального прийому (у таблетках) є неможливим (пацієнт перебуває без свідомості) або недоцільним (наявні в пацієнта захворювання не дозволяють досягти належного рівня вітаміну В12 в організмі).

В усіх інших випадках застосовують зазначені форми для перорального прийому (як вітаміну В12 , так і фолієвої кислоти).