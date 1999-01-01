Київ
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03X

ІНШІ АНТИАНЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03XІНШІ АНТИАНЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від 1370,21 грн
в 192 аптеках
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від 2665,87 грн
в 120 аптеках
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Мирцера®
Мирцера®
Розчин для ін'єкцій 50 мкг шприц 0.3 мл №1
Рош Україна
від 2220,48 грн
в 63 аптеках
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від 5332,93 грн
в 58 аптеках
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл шприц 1 мл №5
Стада
від 1496,00 грн
в 43 аптеках
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Рекормон®
Рекормон®
Розчин для ін'єкцій 2000 мо шприц 0.3 мл з голками 27 g1/2 №6
Рош Україна
від 1970,34 грн
в 42 аптеках
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Мирцера®
Мирцера®
Розчин для ін'єкцій 75 мкг шприц 0.3 мл №1
Рош Україна
від 3280,00 грн
в 37 аптеках
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від 5596,20 грн
в 18 аптеках
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Емавейл
Емавейл
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 568,95 грн
в 5 аптеках інших міст
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 1000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від 1680,77 грн
в 4 аптеках
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Емавейл
Емавейл
Розчин для ін'єкцій 10000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 1240,80 грн
в 4 аптеках інших міст
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від 1525,00 грн
в 3 аптеках
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Емавейл
Емавейл
Розчин для ін'єкцій 2000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 432,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Епобіокрин
Епобіокрин
Розчин для ін'єкцій 4000 мо/мл ампула 1 мл №5
Стада
від 3030,00 грн
в 1 аптеці
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Емавейл
Емавейл
Розчин для ін'єкцій 3000 мо/мл шприц 1 мл в пачці №1
Юрія-Фарм
від 590,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Еповітан®
Еповітан®
Розчин для ін'єкцій 2000 мо шприц №6
Фармак
Немає в наявності
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