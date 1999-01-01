Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D

Фактори згортання крові

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
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Октаплекс 500 МО
Октаплекс 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон розчинник і набір для розчинення й введення №1
Октафарма
від 16043,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Аімафікс
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Аімафікс
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Бенефікс
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Бенефікс
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 5 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Вілате 1000 МО
Вілате 1000 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
Вілате 500 МО
Вілате 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
Емоклот
Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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