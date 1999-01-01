Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D01
Комбінація факторів згортування IX, II, VII та X
B02B D02
Фактор згортання VIII
B02B D03
Засоби, що виявляють конкурентну дію по відношенню до інгібитору фактора згортування VIII
B02B D04
Фактор згортання IX
B02B D06
Фактор Фон Віллебранда в комбінації з фактором згортування VIII
B02B D08
Фактор згортання VIIa
B02B D09
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Октаплекс 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон розчинник і набір для розчинення й введення №1
Октафарма
від
16043,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 5 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Вілате 1000 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
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Вілате 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
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Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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ліофіл. д/р-ну д/ін.
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пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
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500 МО
500 МО + 375 МО
500 ОД
1000 МО
1000 МО + 750 МО
1000 ОД
1500 МО
2000 МО
2500 ОД
3000 МО
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Пакування
попер. заповн. шприц
фл.
фл. з компл. для в/в
Виробник
Baxter
Baxter AG
Novo Nordisk
Octapharma
Takeda
Бакстер
Біофарма Плазма
Кедріон
Ново Нордіск
Октафарма
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
СІ ЕС ЕЛ Берінг
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