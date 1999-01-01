Київ
Фактори згортання крові
B02B D04

Фактор згортання IX

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D04Фактор згортання IX
Сортування: По популярності
Аімафікс
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Аімафікс
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Бенефікс
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Бенефікс
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране