Київ
Фактори згортання крові
B02B D04
Фактор згортання IX
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D04
Фактор згортання IX
Сортування:
По популярності
Фільтр
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Аімафікс
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Бенефікс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон + розчинник шприц 5 мл , стерильний набір №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
Дозування
500 МО
1000 МО
Виробник
Кедріон
Октафарма
Пфайзер Інк.
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню