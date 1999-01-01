Київ
Фактори згортання крові
B02B D06
Фактор Фон Віллебранда в комбінації з фактором згортування VIII
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D06
Фактор Фон Віллебранда в комбінації з фактором згортування VIII
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 5 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
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Вілате 1000 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
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Вілате 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
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Імунат
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо + 375 мо флакон з розчинником у флаконах по 5 мл №1
Бакстер
Немає в наявності
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Імунат
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо + 750 мо флакон з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Бакстер
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
250 МО
500 МО
500 МО + 375 МО
1000 МО
1000 МО + 750 МО
Виробник
Baxter AG
Біофарма Плазма
Октафарма
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