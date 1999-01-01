Київ
Фактори згортання крові
B02B D06

Фактор Фон Віллебранда в комбінації з фактором згортування VIII

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D06Фактор Фон Віллебранда в комбінації з фактором згортування VIII
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Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 250 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 5 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Біоклот А®
Біоклот А®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Біофарма Плазма
Немає в наявності
Вілате 1000 МО
Вілате 1000 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
Вілате 500 МО
Вілате 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон з розчинником та комплектом пристроїв для введення №1
Октафарма
Немає в наявності
Імунат
Імунат
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо + 375 мо флакон з розчинником у флаконах по 5 мл №1
Бакстер
Немає в наявності
Імунат
Імунат
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мо + 750 мо флакон з розчинником у флаконах по 10 мл №1
Бакстер
Немає в наявності
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