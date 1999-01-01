Київ
Фактори згортання крові
B02B D02

Фактор згортання VIII

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D02Фактор згортання VIII
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Емоклот
Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
Емоклот
Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
НовоЕйт®
НовоЕйт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мо флакон у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
НовоЕйт®
НовоЕйт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 2000 мо флакон у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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