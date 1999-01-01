Київ
Фактори згортання крові
B02B D02
Фактор згортання VIII
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D02
Фактор згортання VIII
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Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 500 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) флакон 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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Емоклот
Порошок для розчину для інфузій 1000 мо флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 10 мл №1
Кедріон
Немає в наявності
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НовоЕйт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мо флакон у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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НовоЕйт®
Порошок для розчину для ін'єкцій 2000 мо флакон у комплекті з розчинником (nacl 0,9%) 4 мл у шприці №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
Дозування
250 МО
500 МО
1000 МО
1500 МО
2000 МО
3000 МО
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Пакування
попер. заповн. шприц
фл.
фл. з компл. для в/в
Виробник
Baxter
Novo Nordisk
Takeda
Кедріон
Ново Нордіск
Октафарма
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
СІ ЕС ЕЛ Берінг
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