Київ
Фактори згортання крові
B02B D03

Засоби, що виявляють конкурентну дію по відношенню до інгібитору фактора згортування VIII

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D03Засоби, що виявляють конкурентну дію по відношенню до інгібитору фактора згортування VIII
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Фейба
Фейба
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1000 од флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 20 мл №1
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Немає в наявності
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