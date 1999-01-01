Київ
Фактори згортання крові
B02B D03
Засоби, що виявляють конкурентну дію по відношенню до інгібитору фактора згортування VIII
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D03
Засоби, що виявляють конкурентну дію по відношенню до інгібитору фактора згортування VIII
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Фейба
Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій 1000 од флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконі по 20 мл №1
Бакстер
Немає в наявності
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Дозування
500 ОД
1000 ОД
2500 ОД
Виробник
Baxter
Бакстер
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