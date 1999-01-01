Київ
Фактори згортання крові
B02B D08

Фактор згортання VIIa

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D08Фактор згортання VIIa
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Новосевен®
Новосевен®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2 мг флакон з розчинником у шприце 2 мл №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
Новосевен®
Новосевен®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 5 мг флакон з розчинникос у шприце 5 мл №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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