Київ
Фактори згортання крові
B02B D08
Фактор згортання VIIa
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B D
Фактори згортання крові
B02B D08
Фактор згортання VIIa
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Новосевен®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 2 мг флакон з розчинником у шприце 2 мл №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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Новосевен®
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 5 мг флакон з розчинникос у шприце 5 мл №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
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