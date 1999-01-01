Київ
Фактори згортання крові
B02B D01

Комбінація факторів згортування IX, II, VII та X

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B DФактори згортання крові
B02B D01Комбінація факторів згортування IX, II, VII та X
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Октаплекс 500 МО
Октаплекс 500 МО
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мо флакон розчинник і набір для розчинення й введення №1
Октафарма
від 16043,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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