Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X01

Кислота тіоктова

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A16ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A XРізні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X01Кислота тіоктова
Сортування: По популярності
Альфа-Ліпон
Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 495,36 грн
в 867 аптеках
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Діаліпон® Турбо
Діаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл в пачці №10
Фармак
від 1065,52 грн
в 779 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Капсули 300 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 267,19 грн
в 759 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Фармак
від 525,13 грн
в 748 аптеках
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Берлітіон® 600 капсули
Берлітіон® 600 капсули
Капсули м'які 600 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від 765,37 грн
в 726 аптеках
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Тіогама® Турбо
Тіогама® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл №10
Вьорваг Фарма
від 1313,63 грн
в 711 аптеці
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Берлітіон® 600 ОД
Берлітіон® 600 ОД
Концентрат для розчину для інфузій 600 од ампула 24 мл №5
Berlin-Chemie AG
від 761,00 грн
в 662 аптеках
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Діаліпон®
Діаліпон®
Розчин для інфузій 3 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 600,49 грн
в 639 аптеках
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Тіоктон
Тіоктон
Розчин для ін'єкцій 600 мг/24 мл флакон у контурній чарунковій упаковці 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 848,00 грн
в 587 аптеках
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Альфа-Ліпон
Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 250,80 грн
в 552 аптеках
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Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600
Розчин для ін'єкцій 600 мг ампула 24 мл №5
esparma
від 743,50 грн
в 523 аптеках
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Фармаліпон® Турбо
Фармаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від 1135,50 грн
в 497 аптеках
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Тіогама®
Тіогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №60
Вьорваг Фарма
від 1328,04 грн
в 490 аптеках
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Фармаліпон
Фармаліпон
Розчин для інфузій 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від 768,00 грн
в 468 аптеках
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Тіоктацид® 600 HR
Тіоктацид® 600 HR
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг флакон №100
Меда Фарма
від 1573,00 грн
в 405 аптеках
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Тіогама®
Тіогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Вьорваг Фарма
від 741,00 грн
в 396 аптеках
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Ліпотіон
Ліпотіон
Розчин для ін'єкцій 600 мг флакон 50 мл №1
Уорлд Медицин
від 146,08 грн
в 349 аптеках
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Еспа-Ліпон® 600
Еспа-Ліпон® 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
esparma
від 729,93 грн
в 345 аптеках
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Ліпотіон
Ліпотіон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від 491,28 грн
в 337 аптеках
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Тіо-Ліпон-Новофарм Турбо
Тіо-Ліпон-Новофарм Турбо
Розчин для інфузій 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від 590,62 грн
в 316 аптеках
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