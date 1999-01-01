Київ
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X01
Кислота тіоктова
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A16
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПРОЦЕСИ
A16A X
Різні речовини, що впливають на травну систему і метаболізм
A16A X01
Кислота тіоктова
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Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
495,36
грн
в 867 аптеках
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Діаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл в пачці №10
Фармак
від
1065,52
грн
в 779 аптеках
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Діаліпон®
Капсули 300 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
267,19
грн
в 759 аптеках
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Діаліпон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Фармак
від
525,13
грн
в 748 аптеках
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Берлітіон® 600 капсули
Капсули м'які 600 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
765,37
грн
в 726 аптеках
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Тіогама® Турбо
Розчин для інфузій 1,2 % флакон 50 мл №10
Вьорваг Фарма
від
1313,63
грн
в 711 аптеці
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Берлітіон® 600 ОД
Концентрат для розчину для інфузій 600 од ампула 24 мл №5
Berlin-Chemie AG
від
761,00
грн
в 662 аптеках
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Діаліпон®
Розчин для інфузій 3 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
600,49
грн
в 639 аптеках
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Тіоктон
Розчин для ін'єкцій 600 мг/24 мл флакон у контурній чарунковій упаковці 24 мл №5
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
848,00
грн
в 587 аптеках
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Альфа-Ліпон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
250,80
грн
в 552 аптеках
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Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600
Розчин для ін'єкцій 600 мг ампула 24 мл №5
esparma
від
743,50
грн
в 523 аптеках
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Фармаліпон® Турбо
Розчин для інфузій 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від
1135,50
грн
в 497 аптеках
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Тіогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №60
Вьорваг Фарма
від
1328,04
грн
в 490 аптеках
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Фармаліпон
Розчин для інфузій 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Біосинтез
від
768,00
грн
в 468 аптеках
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Тіоктацид® 600 HR
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг флакон №100
Меда Фарма
від
1573,00
грн
в 405 аптеках
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Тіогама®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №30
Вьорваг Фарма
від
741,00
грн
в 396 аптеках
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Ліпотіон
Розчин для ін'єкцій 600 мг флакон 50 мл №1
Уорлд Медицин
від
146,08
грн
в 349 аптеках
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Еспа-Ліпон® 600
Таблетки, вкриті оболонкою 600 мг №30
esparma
від
729,93
грн
в 345 аптеках
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Ліпотіон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №30
Уорлд Медицин
від
491,28
грн
в 337 аптеках
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Тіо-Ліпон-Новофарм Турбо
Розчин для інфузій 12 мг/мл флакон 50 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від
590,62
грн
в 316 аптеках
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капс.
капс. м'які
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р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.5 %
1.2 %
3 %
12 мг/мл
30 мг/мл
300 ОД
300 мг
600 ОД
600 мг
600 мг/24 мл
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 10 мл
амп. 12 мл
амп. 20 мл
амп. 24 мл
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фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. у контур. чарунк. уп. 24 мл
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Виробник
Aristo Pharma GmbH
Menarini Group
Індар
Биостимулятор
Вьорваг Фарма
Київський вітамінний завод
Меда Фарма
Новофарм-Біосинтез
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
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