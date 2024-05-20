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Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл, №1 - Одеса (143910) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
329,97
Економія: -18,06 грн
311,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
356,45
Економія: -58,84 грн
297,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
333,65
Економія: -26,43 грн
307,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
384,99
Економія: -88,36 грн
296,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
323,73 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
334,85
Економія: -23,64 грн
311,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
341,28
Економія: -30,07 грн
311,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
345,99
Економія: -49,36 грн
296,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
352,24
Економія: -16,34 грн
335,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3)
333,26
Економія: -22,05 грн
311,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -130,50 грн
296,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
352,99
Економія: -33,99 грн
319,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
328,29
Економія: -30,45 грн
297,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
346,99
Економія: -50,36 грн
296,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
327,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (3)
337,42
Економія: -19,52 грн
317,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
358,62
Економія: -16,33 грн
342,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
322,99
Економія: -26,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
352,99
Економія: -56,36 грн
296,63 грн