Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Одеса (143909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
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Одеса, вул. Варненська, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 122/1-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2