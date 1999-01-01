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Інші прості препарати вітамінів
A11H A03

Токоферол (вітамін Е)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A11ВІТАМІНИ
A11HІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H AІнші прості препарати вітамінів
A11H A03Токоферол (вітамін Е)
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 161,94 грн
в 916 аптеках
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 92,55 грн
в 908 аптеках
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 83,50 грн
в 704 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 74,72 грн
в 522 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 59,61 грн
в 479 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 400 мг блістер №30
від 162,90 грн
в 298 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №30
від 109,30 грн
в 291 аптеці
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від 49,70 грн
в 239 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 100 мг блістер №50
від 87,00 грн
в 23 аптеках
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Енат 200
Енат 200
Капсули м'які 200 мо блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
від 259,39 грн
в 13 аптеках інших міст
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Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 100 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Вітамін E-Здоров'я
Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №10
Немає в наявності
Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Вітамін E
Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Енат 400
Енат 400
Капсули м'які 400 мо №30
Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
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