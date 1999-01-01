Київ
Інші прості препарати вітамінів
A11H A03
Токоферол (вітамін Е)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A11
ВІТАМІНИ
A11H
ІНШІ ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНІВ
A11H A
Інші прості препарати вітамінів
A11H A03
Токоферол (вітамін Е)
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Вітамін E
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
161,94
грн
в 916 аптеках
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Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
92,55
грн
в 908 аптеках
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Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
83,50
грн
в 704 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 300 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
74,72
грн
в 522 аптеках
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 100 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
59,61
грн
в 479 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 400 мг блістер №30
від
162,90
грн
в 298 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №30
від
109,30
грн
в 291 аптеці
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Альфа-токоферолу ацетат (вітамін E)
Розчин олійний оральний 50 мг/мл флакон 20 мл №1
Технолог
від
49,70
грн
в 239 аптеках
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 100 мг блістер №50
від
87,00
грн
в 23 аптеках
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Енат 200
Капсули м'які 200 мо блістер №30
Мега Лайфсайенсіз
від
259,39
грн
в 13 аптеках інших міст
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Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 100 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Вітамін E-Здоров'я
Капсули м'які 200 мг блістер №10
Немає в наявності
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Вітамін E
Капсули м'які 200 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Вітамін E
Капсули м'які 100 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Енат 400
Капсули м'які 400 мо №30
Мега Лайфсайенсіз
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. м'які
р-н олійн. орал.
Дозування
50 мг/мл
100 МО
100 мг
100 мг/мл
200 МО
200 мг
300 мг/мл
400 МО
400 мг
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Пакування
блістер
фл.
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
50
60
Виробник
MEGA LIFESCIENCES
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Опелла Хелскеа Україна
Технолог
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