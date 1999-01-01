Київ
Жовчні кислоти і їх похідні
A05A A02
Кислота урсодезоксихолева
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A A
Жовчні кислоти і їх похідні
A05A A02
Кислота урсодезоксихолева
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Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від
1950,00
грн
в 858 аптеках
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Укрлів®
Таблетки 250 мг блістер №100
Гледфарм
від
1099,70
грн
в 824 аптеках
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Холудексан
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
395,74
грн
в 822 аптеках
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Урсохол®
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка №100
Дарниця ФФ
від
1657,65
грн
в 808 аптеках
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Урсіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
1201,80
грн
в 793 аптеках
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Укрлів®
Таблетки 500 мг блістер №100
Гледфарм
від
2753,00
грн
в 775 аптеках
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Урсосан® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
944,90
грн
в 753 аптеках
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Укрлів®
Суспензія оральна 250 мг/5 мл банка 40 мл №1
Гледфарм
від
330,24
грн
в 731 аптеці
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Урсосан®
Капсули 250 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
1328,20
грн
в 652 аптеках
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Урсосан®
Капсули 250 мг блістер №50
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
684,85
грн
в 648 аптеках
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Урсохол®
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
867,11
грн
в 576 аптеках
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Урсоност
Капсули 300 мг блістер №50
Органосін Лайф Сайєнс
від
986,00
грн
в 563 аптеках
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Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №10
Alpen Pharma AG
від
260,04
грн
в 544 аптеках
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Урсофальк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №25
Alpen Pharma AG
від
1229,11
грн
в 531 аптеці
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Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №50
Alpen Pharma AG
від
1068,99
грн
в 525 аптеках
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Урсофальк
Суспензія оральна 250 мг/5 мл пляшка 250 мл з мірним стаканчиком №1
Alpen Pharma AG
від
1842,00
грн
в 519 аптеках
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Урсіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
683,06
грн
в 519 аптеках
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Урсофальк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від
4651,92
грн
в 459 аптеках
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Урсолізин
Капсули 300 мг блістер №100
Ескулапіус Фармасьютічі
від
1790,80
грн
в 454 аптеках
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пмс-Урсодіол
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №50
Фармасайнс
від
1609,00
грн
в 379 аптеках
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Виробник
Alpen Pharma AG
Eurodrug Lab.
MEGA LIFESCIENCES
PRO.MED.CS Praha a.s.
Гледфарм
Гріндекс
Дарниця ФФ
Ескулапіус Фармасьютічі
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Органосін Лайф Сайєнс
САН
Уорлд Медицин
Фармасайнс
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