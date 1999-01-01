Київ
Жовчні кислоти і їх похідні
A05A A02

Кислота урсодезоксихолева

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A AЖовчні кислоти і їх похідні
A05A A02Кислота урсодезоксихолева
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Укрлів®
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Холудексан
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Урсохол®
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Укрлів®
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Урсосан®
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Урсохол®
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Урсоност
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Урсофальк
Урсофальк
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Урсофальк
Урсофальк
Суспензія оральна 250 мг/5 мл пляшка 250 мл з мірним стаканчиком №1
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Урсіс®
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в 519 аптеках
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Урсофальк
Урсофальк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від 4651,92 грн
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Урсолізин
Урсолізин
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від 1790,80 грн
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пмс-Урсодіол
пмс-Урсодіол
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №50
Фармасайнс
від 1609,00 грн
в 379 аптеках
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