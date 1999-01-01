Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
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Алохол
Алохол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 123,06 грн
в 985 аптеках
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Хофітол
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №180
Майолі
від 670,98 грн
в 951 аптеці
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Артіхол
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці №40
Київський вітамінний завод
від 182,22 грн
в 918 аптеках
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Артіхол
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 71,42 грн
в 858 аптеках
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Урсофальк
Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від 1950,00 грн
в 858 аптеках
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Гепатофіт
Гепатофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 75,66 грн
в 831 аптеці
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Укрлів®
Укрлів®
Таблетки 250 мг блістер №100
Гледфарм
від 1099,70 грн
в 824 аптеках
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Холудексан
Холудексан
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 395,74 грн
в 822 аптеках
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Урсохол®
Урсохол®
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка №100
Дарниця ФФ
від 1657,65 грн
в 808 аптеках
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Урсіс®
Урсіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 1201,80 грн
в 793 аптеках
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Укрлів®
Укрлів®
Таблетки 500 мг блістер №100
Гледфарм
від 2753,00 грн
в 775 аптеках
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Урсосан® Форте
Урсосан® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 944,90 грн
в 753 аптеках
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Хофітол
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Майолі
від 275,22 грн
в 745 аптеках
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Укрлів®
Укрлів®
Суспензія оральна 250 мг/5 мл банка 40 мл №1
Гледфарм
від 330,24 грн
в 731 аптеці
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Фламін-Здоров'я
Фламін-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 132,58 грн
в 704 аптеках
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Холелесан®
Холелесан®
Капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
від 315,87 грн
в 696 аптеках
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Жовчогінний збір № 2
Жовчогінний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 30,13 грн
в 687 аптеках
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Фумарта®
Фумарта®
Капсули блістер №20
Фармак
від 216,63 грн
в 679 аптеках
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Урсосан®
Урсосан®
Капсули 250 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 1328,20 грн
в 652 аптеках
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Кукурудзяні рильця
Кукурудзяні рильця
Стовпчики з приймочками різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 49,71 грн
в 650 аптеках
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