Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A A
Жовчні кислоти і їх похідні
A05A X
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
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Алохол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
123,06
грн
в 985 аптеках
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Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №180
Майолі
від
670,98
грн
в 951 аптеці
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Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці №40
Київський вітамінний завод
від
182,22
грн
в 918 аптеках
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Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
71,42
грн
в 858 аптеках
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Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від
1950,00
грн
в 858 аптеках
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Гепатофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
75,66
грн
в 831 аптеці
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Укрлів®
Таблетки 250 мг блістер №100
Гледфарм
від
1099,70
грн
в 824 аптеках
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Холудексан
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
395,74
грн
в 822 аптеках
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Урсохол®
Капсули 250 мг контурна чарункова упаковка №100
Дарниця ФФ
від
1657,65
грн
в 808 аптеках
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Урсіс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
1201,80
грн
в 793 аптеках
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Укрлів®
Таблетки 500 мг блістер №100
Гледфарм
від
2753,00
грн
в 775 аптеках
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Урсосан® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
944,90
грн
в 753 аптеках
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Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Майолі
від
275,22
грн
в 745 аптеках
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Укрлів®
Суспензія оральна 250 мг/5 мл банка 40 мл №1
Гледфарм
від
330,24
грн
в 731 аптеці
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Фламін-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
132,58
грн
в 704 аптеках
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Холелесан®
Капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
від
315,87
грн
в 696 аптеках
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Жовчогінний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
30,13
грн
в 687 аптеках
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Фумарта®
Капсули блістер №20
Фармак
від
216,63
грн
в 679 аптеках
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Урсосан®
Капсули 250 мг блістер №100
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
1328,20
грн
в 652 аптеках
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Кукурудзяні рильця
Стовпчики з приймочками різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
49,71
грн
в 650 аптеках
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Форма випуску
гран.
збір
капс.
капс. м'які кишково-розч.
капс. тверд.
квітки
крап. орал.
крап. орал., р-н
р-н орал.
сироп
стовпч. з приймочк. різ.-прес.
стовпчики із приймочками
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
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50 мг
55 мг
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250 мг/5 мл
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400 мг
500 мг
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Пакування
банка 40 мл
банка полімер. 130 г
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет 50 г
пакет 100 г
пачка
пачка 50 г
пенал 10 г
пляшка 250 мл
фл.
фл. 10 мл
фл. 30 мл
фл. 90 мл
фл. 120 мл
фл. 200 мл
фл. 250 г
фл. полімер. 250 г
фл.-крапельн. 25 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Виробник
Alpen Pharma AG
Eurodrug Lab.
Herbion Pakistan
Kupffer Biothech
MEGA LIFESCIENCES
PRO.MED.CS Praha a.s.
Rowa Pharmaceuticals
Астрафарм
Віола
Вітаміни
Гледфарм
Гріндекс
Дарниця ФФ
Ескулапіус Фармасьютічі
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье Группа компаний
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Монтавит
НГС
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
Українська фармацевтична компанія
Уорлд Медицин
Фармак
Фармасайнс
Эйм
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