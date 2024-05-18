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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці, №40 - Дніпро (Дніпропетровськ) (274974) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 283 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (9), блістер у пачці (1)
220,47
Економія: -38,03 грн
182,44 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (3)
205,61
Економія: -17,76 грн
187,85 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (1)
222,50
Економія: -36,90 грн
185,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
269,50
Економія: -86,60 грн
182,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
212,27
Економія: -31,78 грн
180,49 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
231,20
Економія: -45,60 грн
185,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: блістер у пачці (3)
186,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
208,99
Економія: -29,40 грн
179,59 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
253,50
Економія: -67,90 грн
185,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
264,30
Економія: -78,70 грн
185,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
244,10
Економія: -58,50 грн
185,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (3)
203,89
Економія: -26,32 грн
177,57 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
242,60
Економія: -57,00 грн
185,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
191,61 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (3)
221,48
Економія: -41,45 грн
180,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
234,56
Економія: -60,94 грн
173,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
209,99
Економія: -30,40 грн
179,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
222,44
Економія: -38,90 грн
183,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: блістер у пачці (3)
182,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (3)
222,50
Економія: -36,90 грн
185,60 грн