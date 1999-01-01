Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A X

Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A XІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
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Алохол
Алохол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від 123,06 грн
в 985 аптеках
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Хофітол
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №180
Майолі
від 670,98 грн
в 951 аптеці
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Артіхол
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці №40
Київський вітамінний завод
від 182,22 грн
в 918 аптеках
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Артіхол
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 71,42 грн
в 858 аптеках
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Гепатофіт
Гепатофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 75,66 грн
в 831 аптеці
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Хофітол
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Майолі
від 275,22 грн
в 745 аптеках
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Фламін-Здоров'я
Фламін-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 132,58 грн
в 704 аптеках
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Холелесан®
Холелесан®
Капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
від 315,87 грн
в 696 аптеках
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Жовчогінний збір № 2
Жовчогінний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 30,13 грн
в 687 аптеках
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Фумарта®
Фумарта®
Капсули блістер №20
Фармак
від 216,63 грн
в 679 аптеках
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Кукурудзяні рильця
Кукурудзяні рильця
Стовпчики з приймочками різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 49,71 грн
в 650 аптеках
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Холосас
Холосас
Сироп флакон полімерний 250 г в пачці №1
Вітаміни
від 105,91 грн
в 593 аптеках
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Гепатофіт
Гепатофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від 97,44 грн
в 583 аптеках
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Рафахолін Ц
Рафахолін Ц
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 266,03 грн
в 517 аптеках
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Білодді
Білодді
Таблетки 200 мг блістер №50
Купфер Біотех
від 318,60 грн
в 515 аптеках
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Холосас-Тернофарм
Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
Тернофарм
від 90,54 грн
в 505 аптеках
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Артишока екстракт-Здоров'я
Артишока екстракт-Здоров'я
Капсули 300 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 101,40 грн
в 450 аптеках
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Цмину піщаного квітки
Цмину піщаного квітки
Квітки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 52,70 грн
в 429 аптеках
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Хофітол
Хофітол
Розчин оральний флакон 120 мл №1
Майолі
від 391,50 грн
в 428 аптеках
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Цмину піщаного квітки
Цмину піщаного квітки
Квітки 25 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 46,13 грн
в 420 аптеках
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