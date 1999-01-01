Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A X
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ
A05A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ
A05A X
Інші препарати, що застосовуються у разі біліарної патології
A05A X02
Гімекромон
A05A X10**
Різні препарати, включаючи комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Алохол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці №50
Борщагівський ХФЗ
від
123,06
грн
в 985 аптеках
Знайти в аптеках
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №180
Майолі
від
670,98
грн
в 951 аптеці
Знайти в аптеках
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер у пачці №40
Київський вітамінний завод
від
182,22
грн
в 918 аптеках
Знайти в аптеках
Артіхол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
71,42
грн
в 858 аптеках
Знайти в аптеках
Гепатофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
75,66
грн
в 831 аптеці
Знайти в аптеках
Хофітол
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Майолі
від
275,22
грн
в 745 аптеках
Знайти в аптеках
Фламін-Здоров'я
Таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
132,58
грн
в 704 аптеках
Знайти в аптеках
Холелесан®
Капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
від
315,87
грн
в 696 аптеках
Знайти в аптеках
Жовчогінний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
30,13
грн
в 687 аптеках
Знайти в аптеках
Фумарта®
Капсули блістер №20
Фармак
від
216,63
грн
в 679 аптеках
Знайти в аптеках
Кукурудзяні рильця
Стовпчики з приймочками різано-пресовані 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
49,71
грн
в 650 аптеках
Знайти в аптеках
Холосас
Сироп флакон полімерний 250 г в пачці №1
Вітаміни
від
105,91
грн
в 593 аптеках
Знайти в аптеках
Гепатофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від
97,44
грн
в 583 аптеках
Знайти в аптеках
Рафахолін Ц
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
266,03
грн
в 517 аптеках
Знайти в аптеках
Білодді
Таблетки 200 мг блістер №50
Купфер Біотех
від
318,60
грн
в 515 аптеках
Знайти в аптеках
Холосас-Тернофарм
Сироп флакон 250 г №1
Тернофарм
від
90,54
грн
в 505 аптеках
Знайти в аптеках
Артишока екстракт-Здоров'я
Капсули 300 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
101,40
грн
в 450 аптеках
Знайти в аптеках
Цмину піщаного квітки
Квітки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
52,70
грн
в 429 аптеках
Знайти в аптеках
Хофітол
Розчин оральний флакон 120 мл №1
Майолі
від
391,50
грн
в 428 аптеках
Знайти в аптеках
Цмину піщаного квітки
Квітки 25 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
46,13
грн
в 420 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
Форма випуску
гран.
збір
капс.
капс. м'які кишково-розч.
капс. тверд.
квітки
крап. орал.
крап. орал., р-н
р-н орал.
сироп
стовпч. з приймочк. різ.-прес.
стовпчики із приймочками
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Показати всі
Дозування
1.5 г
20 г
25 г
30 г
50 г
50 мг
55 мг
100 г
100 мг
200 мг
300 мг
400 мг
600 мг
+
Показати всі
Пакування
банка полімер. 130 г
блістер
блістер у пачці
контейнер
контурн. чарунк. уп.
пакет 50 г
пакет 100 г
пачка
пачка 50 г
пенал 10 г
фл.
фл. 10 мл
фл. 90 мл
фл. 120 мл
фл. 250 г
фл. полімер. 250 г
фл.-крапельн. 25 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
40
50
60
180
Показати всі
Виробник
Herbion Pakistan
Kupffer Biothech
Rowa Pharmaceuticals
Астрафарм
Віола
Вітаміни
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье Группа компаний
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Майолі Спіндлер
Монтавит
НГС
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
Українська фармацевтична компанія
Фармак
Эйм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню