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Артіхол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (88541) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6), блістер (1)
97,01
Економія: -14,85 грн
82,16 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2), блістер (1)
89,31
Економія: -6,97 грн
82,34 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
100,50
Економія: -17,10 грн
83,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), блістер (1)
121,80
Економія: -37,60 грн
84,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2), блістер (2)
93,28
Економія: -13,10 грн
80,18 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2), блістер (2)
105,80
Економія: -22,40 грн
83,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (3)
96,50
Економія: -17,16 грн
79,34 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
120,60
Економія: -37,20 грн
83,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
112,10
Економія: -28,70 грн
83,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), блістер (2)
93,03
Економія: -13,57 грн
79,46 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
110,90
Економія: -27,50 грн
83,40 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
92,64
Економія: -11,89 грн
80,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
95,96
Економія: -18,95 грн
77,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
89,99
Економія: -10,65 грн
79,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер (2)
96,41
Економія: -16,93 грн
79,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
80,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4), блістер (2)
100,50
Економія: -17,10 грн
83,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
90,53
Економія: -11,07 грн
79,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), блістер (1)
91,15
Економія: -10,65 грн
80,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2), блістер (1)
91,56
Економія: -14,67 грн
76,89 грн