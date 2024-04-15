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Активні речовини — “П”ПРЕГАБАЛІН (PREGABALINUM)

ПРЕГАБАЛІН (PREGABALINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 84 препарати
Лірика капсули, 75 мг, блістер, № 14; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 75 мг, блістер, № 14 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 1095 аптеках
від 218,59 грн
Ціни в аптеках
Габана® капсули, 150 мг, блістер у пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Габана® Капсули, 150 мг, блістер у пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 925 аптеках
від 268,00 грн
Ціни в аптеках
Габана® капсули, 75 мг, блістер у пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Габана® Капсули, 75 мг, блістер у пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 868 аптеках
від 223,38 грн
Ціни в аптеках
Лірика капсули, 150 мг, блістер, № 14; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 150 мг, блістер, № 14 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 861 аптеці
від 297,41 грн
Ціни в аптеках
Габана® капсули, 300 мг, блістер у пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Габана® Капсули, 300 мг, блістер у пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 830 аптеках
від 393,44 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 75 капсули, 75 мг, блістер, № 30; Асіно
Неогабін 75 Капсули, 75 мг, блістер, № 30 Асіно
В 797 аптеках
від 367,51 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 21; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 21 Дарниця ФФ
В 793 аптеках
від 232,00 грн
Ціни в аптеках
Лірика капсули, 300 мг, блістер, № 21; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 300 мг, блістер, № 21 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 787 аптеках
від 499,07 грн
Ціни в аптеках
Зонік капсули тверді, 50 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 50 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 759 аптеках
від 179,19 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 75 капсули, 75 мг, блістер, № 60; Асіно
Неогабін 75 Капсули, 75 мг, блістер, № 60 Асіно
В 736 аптеках
від 670,23 грн
Ціни в аптеках
Зонік капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 730 аптеках
від 233,96 грн
Ціни в аптеках
Зонік капсули тверді, 25 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 728 аптеках
від 87,69 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 21; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 21 Дарниця ФФ
В 701 аптеці
від 289,94 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 150 капсули, 150 мг, блістер, № 60; Асіно
Неогабін 150 Капсули, 150 мг, блістер, № 60 Асіно
В 653 аптеках
від 910,00 грн
Ціни в аптеках
Лірика капсули, 150 мг, блістер, № 56; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 150 мг, блістер, № 56 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 620 аптеках
від 1020,34 грн
Ціни в аптеках
Огранія® капсули, 75 мг, блістер, № 14; Фармак
Огранія® Капсули, 75 мг, блістер, № 14 Фармак
В 590 аптеках
від 161,05 грн
Ціни в аптеках
Зонік капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Гледфарм
В 545 аптеках
від 334,90 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Тева капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Прегабалін-Тева Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 533 аптеках
від 330,32 грн
Ціни в аптеках
Огранія® капсули, 150 мг, блістер, № 30; Фармак
Огранія® Капсули, 150 мг, блістер, № 30 Фармак
В 482 аптеках
від 220,90 грн
Ціни в аптеках
Прегадол капсули, 75 мг, блістер у пачці, № 30; Борщагівський ХФЗ
Прегадол Капсули, 75 мг, блістер у пачці, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 453 аптеках
від 187,50 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Тева капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Прегабалін-Тева Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 445 аптеках
від 419,75 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 300 мг, блістер, № 21; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 300 мг, блістер, № 21 Дарниця ФФ
В 423 аптеках
від 324,00 грн
Ціни в аптеках
Огранія® капсули, 300 мг, блістер, № 30; Фармак
Огранія® Капсули, 300 мг, блістер, № 30 Фармак
В 395 аптеках
від 654,80 грн
Ціни в аптеках
Лінбаг капсули тверді, 75 мг, блістер у коробці, № 30; Сандоз
Лінбаг Капсули тверді, 75 мг, блістер у коробці, № 30 Сандоз
В 391 аптеці
від 285,05 грн
Ціни в аптеках
Лінефор капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Польфарма
Лінефор Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Польфарма
В 375 аптеках
від 572,86 грн
Ціни в аптеках
Прегадол капсули, 150 мг, блістер у пачці, № 30; Борщагівський ХФЗ
Прегадол Капсули, 150 мг, блістер у пачці, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 374 аптеках
від 258,08 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 14; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 14 Дарниця ФФ
В 352 аптеках
від 158,20 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 14; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 14 Дарниця ФФ
В 339 аптеках
від 188,50 грн
Ціни в аптеках
Галара капсули тверді, 75 мг, блістер, № 14; Уорлд Медицин
Галара Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 14 Уорлд Медицин
В 327 аптеках
від 208,77 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 150 капсули, 150 мг, блістер, № 30; Асіно
Неогабін 150 Капсули, 150 мг, блістер, № 30 Асіно
В 318 аптеках
від 446,05 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця розчин оральний, 20 мг/мл, флакон із адаптером, 200 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Розчин оральний, 20 мг/мл, флакон із адаптером, 200 мл, з дозуючим шприцом, з дозуюч. шприцом, № 1 Дарниця ФФ
В 296 аптеках
від 296,30 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 237,28 грн
Ціни в аптеках
Лінефор капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Польфарма
Лінефор Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Польфарма
В 243 аптеках
від 509,95 грн
Ціни в аптеках
Лінбаг капсули тверді, 150 мг, блістер у коробці, № 30; Сандоз
Лінбаг Капсули тверді, 150 мг, блістер у коробці, № 30 Сандоз
В 220 аптеках
від 306,07 грн
Ціни в аптеках
Лінефор капсули тверді, 300 мг, блістер, № 56; Польфарма
Лінефор Капсули тверді, 300 мг, блістер, № 56 Польфарма
В 188 аптеках
від 1092,18 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 183 аптеках
від 286,13 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 75 капсули, 75 мг, блістер, № 10; Асіно
Неогабін 75 Капсули, 75 мг, блістер, № 10 Асіно
В 177 аптеках
від 112,58 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 152 аптеках
від 575,32 грн
Ціни в аптеках
Прегаліка капсули тверді, 75 мг, блістер, № 20; Містрал Кепітал Менеджмент
Прегаліка Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 20 Містрал Кепітал Менеджмент
В 126 аптеках
від 208,02 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-Дарниця капсули, 300 мг, блістер, № 14; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 300 мг, блістер, № 14 Дарниця ФФ
В 122 аптеках
від 308,78 грн
Ціни в аптеках
Неогабін 150 капсули, 150 мг, блістер, № 10; Асіно
Неогабін 150 Капсули, 150 мг, блістер, № 10 Асіно
В 116 аптеках
від 136,44 грн
Ціни в аптеках
Прегаліка капсули тверді, 150 мг, блістер, № 20; Містрал Кепітал Менеджмент
Прегаліка Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 20 Містрал Кепітал Менеджмент
В 105 аптеках
від 277,42 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Адамед Фарма
В 91 аптеці
від 221,25 грн
Ціни в аптеках
Прегадол капсули, 300 мг, блістер у пачці, № 30; Борщагівський ХФЗ
Прегадол Капсули, 300 мг, блістер у пачці, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 57 аптеках
від 601,47 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 55 аптеках
від 325,58 грн
Ціни в аптеках
Екзиста капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Адамед Фарма
Екзиста Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Адамед Фарма
В 48 аптеках
від 536,44 грн
Ціни в аптеках
Альгеріка капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Альгеріка Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 41 аптеці
від 399,84 грн
Ціни в аптеках
Альгеріка капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Тева Україна
Альгеріка Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Тева Україна
В 37 аптеках
від 868,19 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-ЗН капсули тверді, 75 мг, блістер, № 20; Здоров'я ФК
Прегабалін-ЗН Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 20 Здоров'я ФК
В 36 аптеках
від 145,27 грн
Ціни в аптеках
Максгалін 75 капсули, 75 мг, стрип, № 60; САН
Максгалін 75 Капсули, 75 мг, стрип, № 60 САН
В 23 аптеках
від 345,79 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 75 мг, блістер, № 14; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 14 Технолог
В 23 аптеках
від 166,00 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21 Технолог
В 16 аптеках
від 212,81 грн
Ціни в аптеках
Прегабалін-ЗН капсули тверді, 150 мг, блістер, № 20; Здоров'я ФК
Прегабалін-ЗН Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 20 Здоров'я ФК
В 15 аптеках
від 195,50 грн
Ціни в аптеках
Лінбаг капсули тверді, 300 мг, блістер у коробці, № 14; Сандоз
Лінбаг Капсули тверді, 300 мг, блістер у коробці, № 14 Сандоз
В 14 аптеках
від 153,95 грн
Ціни в аптеках
Пагамакс капсули, 150 мг, блістер, № 14; Нобель
Пагамакс Капсули, 150 мг, блістер, № 14 Нобель
В 14 аптеках
від 260,00 грн
Ціни в аптеках
Торгабалін 75 капсули тверді, 75 мг, блістер, № 30; Торрент
Торгабалін 75 Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 30 Торрент
В 13 аптеках
від 270,75 грн
Ціни в аптеках
Торгабалін 150 капсули тверді, 150 мг, блістер, № 30; Торрент
Торгабалін 150 Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 30 Торрент
В 13 аптеках
від 338,20 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 150 мг, блістер, № 14; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 14 Технолог
В 12 аптеках
від 216,10 грн
Ціни в аптеках
Максгалін 150 капсули, 150 мг, стрип, № 60; САН
Максгалін 150 Капсули, 150 мг, стрип, № 60 САН
В 11 аптеках
від 772,11 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 300 мг, блістер, № 21; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 300 мг, блістер, № 21 Технолог
В 10 аптеках
від 444,20 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 300 мг, блістер, № 14; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 300 мг, блістер, № 14 Технолог
В 9 аптеках
від 263,98 грн
Ціни в аптеках
Прегалон капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21; Технолог
Прегалон Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21 Технолог
В 6 аптеках
від 167,00 грн
Ціни в аптеках
Лінбаг капсули тверді, 50 мг, блістер у коробці, № 30; Сандоз
Лінбаг Капсули тверді, 50 мг, блістер у коробці, № 30 Сандоз
В 55 аптеках інших міст
від 159,70 грн
Ціни в інших містах
Судорега капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Судорега Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 14 аптеках інших міст
від 227,77 грн
Ціни в інших містах
Альгеріка капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Тева Україна
Альгеріка Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Тева Україна
В 1 аптеці інших міст
від 1117,40 грн
Ціни в інших містах
Лірика капсули, 150 мг, блістер, № 21; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 150 мг, блістер, № 21 Віатріс Спешелті ЛЛС
В 1 аптеці інших міст
від 638,00 грн
Ціни в інших містах
Лірика капсули, 75 мг, блістер, № 84; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 75 мг, блістер, № 84 Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Лірика капсули, 75 мг, блістер, № 21; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 75 мг, блістер, № 21 Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Лірика капсули, 150 мг, блістер, № 84; Віатріс Спешелті ЛЛС
Лірика Капсули, 150 мг, блістер, № 84 Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Галара капсули тверді, 150 мг, блістер, № 14; Уорлд Медицин
Галара Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 14 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Судорега капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Судорега Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Пагамакс капсули, 75 мг, блістер, № 14; Нобель
Пагамакс Капсули, 75 мг, блістер, № 14 Нобель
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 56 Гледфарм
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 150 мг, блістер, № 84; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 84 Гледфарм
Немає в наявності
Прегабалін-Дарниця капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 28; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 75 мг, контурна чарункова упаковка, № 28 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Прегабалін-Дарниця капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 28; Дарниця ФФ
Прегабалін-Дарниця Капсули, 150 мг, контурна чарункова упаковка, № 28 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 56 Гледфарм
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 75 мг, блістер, № 84; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 84 Гледфарм
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 25 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 56 Гледфарм
Немає в наявності
Зонік капсули тверді, 50 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Зонік Капсули тверді, 50 мг, блістер, № 56 Гледфарм
Немає в наявності
Прегамма капсули тверді, 25 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Прегамма Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Прегамма капсули тверді, 50 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Прегамма Капсули тверді, 50 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Прегамма капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Прегамма Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Прегамма капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Прегамма Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності

аналог γ-аміномасляної к-ти ((S)-3-(амінометил)-5-метилгексанова к-та); зв’язується з допоміжною aсубодиницею ((a2-d білок) потенціал-залежних кальцієвих каналів у ЦНС.

лікування невропатичного болю у дорослих при ушкодженні периферичної та ЦНС; епілепсія (як засіб додаткової терапії парціальних нападів у дорослих, з або без вторинної генералізації); генералізовані тривожні розлади у дорослих; фіброміалгія.

невропатичний біль: початкова доза 150 мг/добу у 2-3 прийоми, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після інтервалу 3-7 днів, а за потреби - до МДД - 600 мг після додаткового 7- денного інтервалу; епілепсія: початкова доза 150 мг/добу у 2-3 прийоми, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після 1 тижн. прийому, через ще 1 тижд. дозу можна збільшити до МДД - 600 мг; генералізовані тривожні розлади: добова доза - 150-600 мг, розділена на 2-3 прийоми; початкова доза - 150 мг/добу, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після 1-го тижня лікування; протягом наступного тижня лікування доза може бути збільшена до 450 мг/добу; якщо необхідно, ще через тиждень дозу можна збільшити до МДД - 600 мг; фіброміалгія: звичайна доза - 300-450 мг/добу за 2 прийоми, для деяких хворих може бути необхідною доза 600 мг/добу, початкова доза - 75 мг 2 р/добу (150 мг/добу) та можна підвищувати, в залежності від ефективності та переносимості, до 150 мг 2 р/добу (300 мг/добу) протягом 1-го тижн.; пацієнтам, для яких дозування 300 мг/добу недостатньо ефективне, дозу можна підвищити до 225 мг 2 р/добу (450 мг/добу), за потреби дозу можна підвищити ще ч/з тиждень до МДД - 600 мг.

гіперчутливість до прегабаліну або до будь-якої допоміжної речовини.

назофарингіт; нейтропенія; підвищена чутливість, ангіоневротичний набряк, АР; підвищений апетит; втрата апетиту, гіпоглікемія; ейфоричний настрій, сплутаність свідомості, дратівливість, зниження лібідо, дезорієнтація, безсоння; галюцинації, панічні атаки, збудження, неспокій, депресія, пригнічений настрій, зміни настрою, деперсоналізація, утруднений добір слів, патологічні сновидіння, посилення лібідо, аноргазмія, апатія; розгальмовування, піднесений настрій; агресія; запаморочення, сонливість; атаксія, порушення координації, тремор, дизартрія, погіршення пам’яті, порушення уваги, парестезії, седативний ефект, порушення рівноваги, в’ялість, головний біль; втрата свідомості, ступор, міоклонія, психомоторна гіперактивність, агевзія, дискінезія, постуральне запаморочення, інтенційний тремор, ністагм, порушення когнітивних ф-цій, порушення мовлення, гіпорефлексія, гіпестезія, амнезія, гіперестезія, відчуття печіння, навколоротова парестезія, міоклонус, гіпалгезія; гіпокінезія, паросмія, дисграфія, залежність, манія, мозочковий с-м, с-м зубчастого колеса, кома, делірій, енцефалопатія, екстрапірамідний с-м, с-м Гієна-Барре, інтракраніальна гіпертензія, маніакальні р-ції, параноїдні р-ції, розлади сну; втрата свідомості, порушення психіки, судоми, погане самопочуття; нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт; порушення зору, набряк очей, дефект поля зору, погіршення гостроти зору, біль в очах, астенопія, сухість очей, посилена сльозотеча, порушення акомодації, блефарит, крововилив в очне яблуко, світлочутливість, набряк сітківки; втрата периферичного зору, осцилопсія, зміна зорового сприйняття глибини, фотопсії, подразнення очей, мідріаз, страбізм, яскравість зору, анізокорія, виразки рогівки, екзофтальм, параліч очного м’яза, ірит, кератокон’юнктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегія, атрофія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, птоз, увеїт; втрата зору, кератит; вертиго; гіперакузія; тахікардія, AV- блокада першого ст.; синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія; застійна СН, подовження інтервалу QT; припливи, гарячі припливи, артеріальна гіпотензія, АГ; відчуття холоду у кінцівках; задишка, сухість слизової носа; носова кровотеча, стиснення в горлі, кашель, закладеність носа, риніт, хропіння, ларингоспазм, фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, бронхіоліт, гикавка, фіброз легенів, позіхання; набряк легенів; блювання, сухість у роті, запор, метеоризм, гастроентерит; здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, надмірне слиновиділення, оральна гіпестезія, холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково- кишкові кровотечі, мелена, набряк язика, ректальна кровотеча; асцит, панкреатит, дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, періодонтальні абсцеси; набряк язика, діарея, нудота; папульозне висипання, гіпергідроз, пролежні, алопеція, сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, везикулобульозний висип; кропив’янка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, ліхеноїдний дерматит, меланоз, розлади нігтів, петехіальний висип, пурпура, пустулярний висип, атрофія шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики; с-м Стівенса-Джонсона, свербіж; посіпування м’язів, набряк суглобів, судоми м’язів, міалгія, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність м’язів; рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї; нетримання сечі, дизурія, альбумінурія, гематурія, утворення каменів у нирках, нефрит; НН, олігурія, ГНН, гломерулонефрит, пієлонефрит; затримка сечовипускання; еректильна дисфункція, імпотенція; затримка еякуляції, сексуальна дисфункція, лейкорея, менорагія, метрорагія; аменорея, виділення з молочних залоз, біль у молочних залозах, дисменорея, збільшення молочних залоз, цервіцит, баланіт, епідидиміт; гінекомастія; порушення ходи, відчуття сп’яніння, підвищена втомлюваність, периферичні набряки, набряки; падіння, відчуття стиснення у грудях, загальна слабкість, відчуття спраги, біль, відчуття нездужання, озноб, абсцес, целюліт, р-ції фоточутливості; генералізований набряк, підвищення t° тіла, анфілактоїдні р-ції, гранульома, умисне заподіяння шкоди, заочеревинний фіброз, шок; набряк обличчя; підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, зменшення кількості тромбоцитів; підвищення рівня глюкози у крові, зменшення вмісту калію у крові, зменшення рівня лейкоцитів у крові, підвищення КлКру крові, зниження маси тіла.