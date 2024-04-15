ПРЕГАБАЛІН (PREGABALINUM) Діюча речовина
аналог γ-аміномасляної к-ти ((S)-3-(амінометил)-5-метилгексанова к-та); зв’язується з допоміжною aсубодиницею ((a2-d білок) потенціал-залежних кальцієвих каналів у ЦНС.
лікування невропатичного болю у дорослих при ушкодженні периферичної та ЦНС; епілепсія (як засіб додаткової терапії парціальних нападів у дорослих, з або без вторинної генералізації); генералізовані тривожні розлади у дорослих; фіброміалгія.
невропатичний біль: початкова доза 150 мг/добу у 2-3 прийоми, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після інтервалу 3-7 днів, а за потреби - до МДД - 600 мг після додаткового 7- денного інтервалу; епілепсія: початкова доза 150 мг/добу у 2-3 прийоми, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після 1 тижн. прийому, через ще 1 тижд. дозу можна збільшити до МДД - 600 мг; генералізовані тривожні розлади: добова доза - 150-600 мг, розділена на 2-3 прийоми; початкова доза - 150 мг/добу, дозу можна збільшити до 300 мг/добу після 1-го тижня лікування; протягом наступного тижня лікування доза може бути збільшена до 450 мг/добу; якщо необхідно, ще через тиждень дозу можна збільшити до МДД - 600 мг; фіброміалгія: звичайна доза - 300-450 мг/добу за 2 прийоми, для деяких хворих може бути необхідною доза 600 мг/добу, початкова доза - 75 мг 2 р/добу (150 мг/добу) та можна підвищувати, в залежності від ефективності та переносимості, до 150 мг 2 р/добу (300 мг/добу) протягом 1-го тижн.; пацієнтам, для яких дозування 300 мг/добу недостатньо ефективне, дозу можна підвищити до 225 мг 2 р/добу (450 мг/добу), за потреби дозу можна підвищити ще ч/з тиждень до МДД - 600 мг.
гіперчутливість до прегабаліну або до будь-якої допоміжної речовини.
назофарингіт; нейтропенія; підвищена чутливість, ангіоневротичний набряк, АР; підвищений апетит; втрата апетиту, гіпоглікемія; ейфоричний настрій, сплутаність свідомості, дратівливість, зниження лібідо, дезорієнтація, безсоння; галюцинації, панічні атаки, збудження, неспокій, депресія, пригнічений настрій, зміни настрою, деперсоналізація, утруднений добір слів, патологічні сновидіння, посилення лібідо, аноргазмія, апатія; розгальмовування, піднесений настрій; агресія; запаморочення, сонливість; атаксія, порушення координації, тремор, дизартрія, погіршення пам’яті, порушення уваги, парестезії, седативний ефект, порушення рівноваги, в’ялість, головний біль; втрата свідомості, ступор, міоклонія, психомоторна гіперактивність, агевзія, дискінезія, постуральне запаморочення, інтенційний тремор, ністагм, порушення когнітивних ф-цій, порушення мовлення, гіпорефлексія, гіпестезія, амнезія, гіперестезія, відчуття печіння, навколоротова парестезія, міоклонус, гіпалгезія; гіпокінезія, паросмія, дисграфія, залежність, манія, мозочковий с-м, с-м зубчастого колеса, кома, делірій, енцефалопатія, екстрапірамідний с-м, с-м Гієна-Барре, інтракраніальна гіпертензія, маніакальні р-ції, параноїдні р-ції, розлади сну; втрата свідомості, порушення психіки, судоми, погане самопочуття; нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт; порушення зору, набряк очей, дефект поля зору, погіршення гостроти зору, біль в очах, астенопія, сухість очей, посилена сльозотеча, порушення акомодації, блефарит, крововилив в очне яблуко, світлочутливість, набряк сітківки; втрата периферичного зору, осцилопсія, зміна зорового сприйняття глибини, фотопсії, подразнення очей, мідріаз, страбізм, яскравість зору, анізокорія, виразки рогівки, екзофтальм, параліч очного м’яза, ірит, кератокон’юнктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегія, атрофія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, птоз, увеїт; втрата зору, кератит; вертиго; гіперакузія; тахікардія, AV- блокада першого ст.; синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія; застійна СН, подовження інтервалу QT; припливи, гарячі припливи, артеріальна гіпотензія, АГ; відчуття холоду у кінцівках; задишка, сухість слизової носа; носова кровотеча, стиснення в горлі, кашель, закладеність носа, риніт, хропіння, ларингоспазм, фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, бронхіоліт, гикавка, фіброз легенів, позіхання; набряк легенів; блювання, сухість у роті, запор, метеоризм, гастроентерит; здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, надмірне слиновиділення, оральна гіпестезія, холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково- кишкові кровотечі, мелена, набряк язика, ректальна кровотеча; асцит, панкреатит, дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, періодонтальні абсцеси; набряк язика, діарея, нудота; папульозне висипання, гіпергідроз, пролежні, алопеція, сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, везикулобульозний висип; кропив’янка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, ліхеноїдний дерматит, меланоз, розлади нігтів, петехіальний висип, пурпура, пустулярний висип, атрофія шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики; с-м Стівенса-Джонсона, свербіж; посіпування м’язів, набряк суглобів, судоми м’язів, міалгія, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність м’язів; рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї; нетримання сечі, дизурія, альбумінурія, гематурія, утворення каменів у нирках, нефрит; НН, олігурія, ГНН, гломерулонефрит, пієлонефрит; затримка сечовипускання; еректильна дисфункція, імпотенція; затримка еякуляції, сексуальна дисфункція, лейкорея, менорагія, метрорагія; аменорея, виділення з молочних залоз, біль у молочних залозах, дисменорея, збільшення молочних залоз, цервіцит, баланіт, епідидиміт; гінекомастія; порушення ходи, відчуття сп’яніння, підвищена втомлюваність, периферичні набряки, набряки; падіння, відчуття стиснення у грудях, загальна слабкість, відчуття спраги, біль, відчуття нездужання, озноб, абсцес, целюліт, р-ції фоточутливості; генералізований набряк, підвищення t° тіла, анфілактоїдні р-ції, гранульома, умисне заподіяння шкоди, заочеревинний фіброз, шок; набряк обличчя; підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, зменшення кількості тромбоцитів; підвищення рівня глюкози у крові, зменшення вмісту калію у крові, зменшення рівня лейкоцитів у крові, підвищення КлКру крові, зниження маси тіла.