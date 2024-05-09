грибкові інфекції, включаючи Candida, проліферація інших резистентних м/о, порушення нормальної мікрофлори кишечнику та розвитку вторинної інфекції; лейкопенія, еозинофілія, нейтропенія, агранулоцитоз, панцитопенія, гемолітична анемія, тромбоцитопенія; реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний/ анафілактоїдний шок; ангіоневротичний набряк, кропив’янку, спазм бронхів, ядуху, набряк шкіри та слизових, раптове зниження АТ, шок; анорексія, відсутніст апетиту; гіпоглікемія у пацієнтів хворих на ЦД, гіперглікемія, гіпоглікемічна кома; безсоння, незвичайні сновидіння, нічні кошмари, ажитація, нервозність, неспокій, відчуття страху, психотичні розлади (у т.ч. параноя, галюцинації), депресія, тривожність, стани страху, психотичні реакції з самодеструктивною поведінкою, суїцидальна спрямованість мислення чи дій; головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, заціпеніння, розлади сну, сонливість, парестезія, тремор, судоми, конвульсія, периферична сенсорна чи сенсомоторна нейропатія, знижене відчуття дотику; дисгевзія (суб’єктивний розлад смаку), включаючи агевзію (втрату смаку); паросмія (порушення нюху), включаючи аносмію (відсутність нюху); екстрапірамідні розлади, дискінезія (порушення координації рухів), синкопе, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія; зорові порушення, затуманення зору, нечіткість зору, тимчасова втрата зору; вертиго, дзвін у вухах, порушення чи втрата слуху; тахікардія, відчуття серцебиття, шлуночкова аритмія, шлуночкові тахікардія і поліморфна шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes, що може призводити до зупинки серця, подовження інтервалу QT на ЕКГ, артеріальна гіпотензія, колапс, подібний для шоку; алергічний васкуліт; задишка (диспное), бронхоспазм, алергічний пневмоніт; відсутність апетиту, діарея, нудота, блювання, біль у животі, диспепсія, розлади травлення, здуття живота, запори, геморагічна діарея, псевдомембранозний коліт, панкреатит; підвищення показників печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП), підвищення білірубіну, гепатит, жовтяниця, тяжке ураження печінки, г. печінкова недостатність; почервоніння шкіри, утворення пухирів, висипання, свербіж, кропив’янка, гіпергідроз, ексудативна мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-м Стівенса-Джонсона, реакції фоточутливості, підвищена чутливість до сонячного та УФ випромінювання, лейкоцитопластичний васкуліт, стоматит; артралгія, міалгія, ураження сухожиль, їх запалення (тендиніт); м’язова слабкість, рабдоміоліз, розрив зв’язок, м’язів чи сухожилля, артрит; підвищені показники креатиніну в сироватці крові, г. ниркова недостатність; астенія, загальна слабкість, підвищена t° тіла (пірексія), біль (включаючи біль у спині, грудях та кінцівках), напади порфірії у пацієнтів з наявністю порфірії.