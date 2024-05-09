ЛЕВОФЛОКСАЦИН (LEVOFLOXACINUM) Діюча речовина
синтетичний антибактеріальний ЛЗ групи фторхінолонів, S-енантіомер рацемічної суміші офлоксацину; діє на комплекс ДНК-ДНК-гірази та топоізомеразу ІV; зазвичай чутливі аеробні Гр (+) бактерії: Staphylococcus aureus, метицилінчутливий, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, група С і G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; аеробні Гр (-) бактерії: Burkholderia cepacia, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus para- influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri; анаеробні бактерії: Peptostreptococcus; інші: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.
інфекції, спричинені чутливими до левофлоксацину м/о: загострення хр. бронхітів (табл.), г. синусити (табл.), негоспітальна пневмонія, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідного тракту (пієлонефрити), інфекції шкіри і м`яких тканин, хр. бактеріальний простатит, неускладнений цистит (табл.); легенева форма сибірської виразки: постконтактна профілактика та радикальне лікування.
р/оs та парентерально; продовжувати лікування протягом 48-72 год після нормалізації t° тіла або підтвердженої мікробіологічними тестами відсутності збудників; при г. синуситах приймати р/оs по 500 мг 1 р/добу протягом 10-14 днів; при загостренні хр. бронхіту - р/оs 500 мг 1 р/добу 7-10 днів; при негоспітальній пневмонії - р/оs 500 - 1000 мг чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів; при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів - р/оs 250 мг 1 р/добу 3 дні; при ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів включно з пієлонефритом - р/оs 500 мг 1 р/добу 7-10 днів, в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 7-14 днів; при інфекціях шкіри - р/оs 500-1000 чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів; хр. бактеріальний простатит - р/оs чи в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 28 днів; легенева форма сибірської виразки - р/оs чи в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 8 тижнів.
підвищена чутливість до левофлоксацину, інших компонентів ЛЗ або до інших хінолонів; епілепсія; наявність побічних реакцій з боку сухожиль після попереднього застосування хінолонів; дитячий вік, вагітність, період годування груддю.
грибкові інфекції, включаючи Candida, проліферація інших резистентних м/о, порушення нормальної мікрофлори кишечнику та розвитку вторинної інфекції; лейкопенія, еозинофілія, нейтропенія, агранулоцитоз, панцитопенія, гемолітична анемія, тромбоцитопенія; реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний/ анафілактоїдний шок; ангіоневротичний набряк, кропив’янку, спазм бронхів, ядуху, набряк шкіри та слизових, раптове зниження АТ, шок; анорексія, відсутніст апетиту; гіпоглікемія у пацієнтів хворих на ЦД, гіперглікемія, гіпоглікемічна кома; безсоння, незвичайні сновидіння, нічні кошмари, ажитація, нервозність, неспокій, відчуття страху, психотичні розлади (у т.ч. параноя, галюцинації), депресія, тривожність, стани страху, психотичні реакції з самодеструктивною поведінкою, суїцидальна спрямованість мислення чи дій; головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, заціпеніння, розлади сну, сонливість, парестезія, тремор, судоми, конвульсія, периферична сенсорна чи сенсомоторна нейропатія, знижене відчуття дотику; дисгевзія (суб’єктивний розлад смаку), включаючи агевзію (втрату смаку); паросмія (порушення нюху), включаючи аносмію (відсутність нюху); екстрапірамідні розлади, дискінезія (порушення координації рухів), синкопе, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія; зорові порушення, затуманення зору, нечіткість зору, тимчасова втрата зору; вертиго, дзвін у вухах, порушення чи втрата слуху; тахікардія, відчуття серцебиття, шлуночкова аритмія, шлуночкові тахікардія і поліморфна шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes, що може призводити до зупинки серця, подовження інтервалу QT на ЕКГ, артеріальна гіпотензія, колапс, подібний для шоку; алергічний васкуліт; задишка (диспное), бронхоспазм, алергічний пневмоніт; відсутність апетиту, діарея, нудота, блювання, біль у животі, диспепсія, розлади травлення, здуття живота, запори, геморагічна діарея, псевдомембранозний коліт, панкреатит; підвищення показників печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП), підвищення білірубіну, гепатит, жовтяниця, тяжке ураження печінки, г. печінкова недостатність; почервоніння шкіри, утворення пухирів, висипання, свербіж, кропив’янка, гіпергідроз, ексудативна мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-м Стівенса-Джонсона, реакції фоточутливості, підвищена чутливість до сонячного та УФ випромінювання, лейкоцитопластичний васкуліт, стоматит; артралгія, міалгія, ураження сухожиль, їх запалення (тендиніт); м’язова слабкість, рабдоміоліз, розрив зв’язок, м’язів чи сухожилля, артрит; підвищені показники креатиніну в сироватці крові, г. ниркова недостатність; астенія, загальна слабкість, підвищена t° тіла (пірексія), біль (включаючи біль у спині, грудях та кінцівках), напади порфірії у пацієнтів з наявністю порфірії.