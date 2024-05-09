Всі аптеки України
Активні речовини — “Л”ЛЕВОФЛОКСАЦИН (LEVOFLOXACINUM)

ЛЕВОФЛОКСАЦИН (LEVOFLOXACINUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 81 препарат
Левофлоксацин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Тева Україна
Левофлоксацин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Тева Україна
В 1058 аптеках
від 168,14 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 14; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 14 Астрафарм
В 902 аптеках
від 180,50 грн
Ціни в аптеках
Леваксела® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; КРКА
Леваксела® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 КРКА
В 762 аптеках
від 136,86 грн
Ціни в аптеках
Новокс®-500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Organosyn Life Sciences
Новокс®-500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Organosyn Life Sciences
В 731 аптеці
від 129,54 грн
Ціни в аптеках
Тайгерон таблетки, вкриті оболонкою, 750 мг, блістер, № 5; Гледфарм
Тайгерон Таблетки, вкриті оболонкою, 750 мг, блістер, № 5 Гледфарм
В 709 аптеках
від 178,58 грн
Ціни в аптеках
Леваксела® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 7; КРКА
Леваксела® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 7 КРКА
В 682 аптеках
від 171,36 грн
Ціни в аптеках
Тайгерон таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Гледфарм
Тайгерон Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Гледфарм
В 615 аптеках
від 124,18 грн
Ціни в аптеках
Сигніцеф краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця пластикова, 5 мл, № 1; Сентісс Фарма
Сигніцеф Краплі очні, 0,5 %, флакон-крапельниця пластикова, 5 мл, № 1 Сентісс Фарма
В 614 аптеках
від 172,01 грн
Ціни в аптеках
Тайгерон таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Гледфарм
Тайгерон Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Гледфарм
В 604 аптеках
від 183,08 грн
Ціни в аптеках
Абифлокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Абрил Формулейшнз
Абифлокс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Абрил Формулейшнз
В 465 аптеках
від 286,00 грн
Ціни в аптеках
Левоксимед краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левоксимед Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 457 аптеках
від 187,74 грн
Ціни в аптеках
Левомак таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Маклеодс Фармасьютикалс
Левомак Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Маклеодс Фармасьютикалс
В 443 аптеках
від 140,02 грн
Ціни в аптеках
Новокс®-750 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 750 мг, блістер, № 5; Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 750 мг, блістер, № 5 Organosyn Life Sciences
В 430 аптеках
від 211,05 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Дарниця розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон у пачці, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Левофлоксацин-Дарниця Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон у пачці, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 406 аптеках
від 127,93 грн
Ціни в аптеках
Флоксіум® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Флоксіум® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 363 аптеках
від 142,92 грн
Ціни в аптеках
Лефлок таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 5; Дарниця ФФ
Лефлок Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, контурна чарункова упаковка, № 5 Дарниця ФФ
В 360 аптеках
від 92,20 грн
Ціни в аптеках
Левоксимед таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 7; Уорлд Медицин
Левоксимед Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 7 Уорлд Медицин
В 320 аптеках
від 193,33 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10; Технолог
Левофлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10 Технолог
В 307 аптеках
від 130,55 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7 Астрафарм
В 296 аптеках
від 104,80 грн
Ціни в аптеках
Левонекст краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1; Nextpharm GmbH
Левонекст Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон-крапельниця, 5 мл, № 1 Nextpharm GmbH
В 283 аптеках
від 182,79 грн
Ціни в аптеках
Лебел таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7; Нобель
Лебел Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7 Нобель
В 244 аптеках
від 202,14 грн
Ціни в аптеках
Левасепт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Левасепт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В 222 аптеках
від 168,95 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, флакон з крапельницею, 5 мл, № 1 Сантен
В 217 аптеках
від 219,75 грн
Ціни в аптеках
Лефлоцин® розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Лефлоцин® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 180 аптеках
від 138,49 грн
Ціни в аптеках
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Ромфарм Компані
Л-Оптик Ромфарм Краплі очні, розчин, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Ромфарм Компані
В 157 аптеках
від 125,69 грн
Ціни в аптеках
Левомак В/В розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Левомак В/В Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
В 152 аптеках
від 143,68 грн
Ціни в аптеках
Флоксіум® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 5; Корпорація Артеріум
Флоксіум® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 5 Корпорація Артеріум
В 129 аптеках
від 92,81 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, № 10; Технолог
Левофлоксацин Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, № 10 Технолог
В 128 аптеках
від 80,97 грн
Ціни в аптеках
Левасепт розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар
Левасепт Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 121 аптеці
від 241,81 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 115 аптеках
від 159,92 грн
Ціни в аптеках
Левостад® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у коробці, № 5; Стада
Левостад® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер у коробці, № 5 Стада
В 113 аптеках
від 117,20 грн
Ціни в аптеках
Абифлокс® розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1; Абрил Формулейшнз
Абифлокс® Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1 Абрил Формулейшнз
В 101 аптеці
від 108,70 грн
Ціни в аптеках
Левофтор розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Левофтор Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 96 аптеках
від 165,25 грн
Ціни в аптеках
Локсоф таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; САН
Локсоф Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 САН
В 70 аптеках
від 139,90 грн
Ціни в аптеках
Флоксіум® розчин для інфузій, 500 мг, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Флоксіум® Розчин для інфузій, 500 мг, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 64 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
Ремедія таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Сімпекс Фарма
Ремедія Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Сімпекс Фарма
В 50 аптеках
від 98,84 грн
Ціни в аптеках
Лефлок-Дарниця розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Лефлок-Дарниця Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 49 аптеках
від 154,28 грн
Ціни в аптеках
Леваксела® розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КРКА
Леваксела® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КРКА
В 34 аптеках
від 202,36 грн
Ціни в аптеках
Левоксимед розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левоксимед Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 33 аптеках
від 243,66 грн
Ціни в аптеках
Люфі-500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Іпка
Люфі-500 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Іпка
В 26 аптеках
від 124,21 грн
Ціни в аптеках
Левоцин-Н розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "Фармасел"
В 25 аптеках
від 101,05 грн
Ціни в аптеках
Ринолоксин розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, в поліетиленовому пакеті, у картонній упаковці, в п/е пакеті, в картон. уп., № 1; Фарматрейд
Ринолоксин Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, в поліетиленовому пакеті, у картонній упаковці, в п/е пакеті, в картон. уп., № 1 Фарматрейд
В 22 аптеках
від 252,66 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Новофарм розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Новофарм-Біосинтез
Левофлоксацин-Новофарм Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Новофарм-Біосинтез
В 18 аптеках
від 84,90 грн
Ціни в аптеках
Левобацид таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Левобацид Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
В 18 аптеках
від 290,10 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 150 мл, № 1; Інфузія
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 150 мл, № 1 Інфузія
В 17 аптеках
від 81,59 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1; Інфузія
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, № 1 Інфузія
В 14 аптеках
від 73,50 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Левофлоксацин-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 13 аптеках
від 148,50 грн
Ціни в аптеках
Левінор розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Інфузія
Левінор Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Інфузія
В 12 аптеках
від 150,47 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лубнифарм
Левофлоксацин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лубнифарм
В 12 аптеках
від 132,76 грн
Ціни в аптеках
Левофлоцин 500 таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Асіно Україна
Левофлоцин 500 Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Асіно Україна
В 8 аптеках
від 108,51 грн
Ціни в аптеках
Лефлоцин® розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка скляна, 150 мл, № 1; Юрія-Фарм
Лефлоцин® Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пляшка скляна, 150 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 8 аптеках
від 199,95 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Левофлоксацин-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 6 аптеках
від 81,24 грн
Ціни в аптеках
Левоцин-Н розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в пачці, в пачці, № 1; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "Фармасел"
В 6 аптеках
від 245,44 грн
Ціни в аптеках
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; ААР Фарма
Левоаар Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ААР Фарма
В 6 аптеках
від 367,22 грн
Ціни в аптеках
Левотрен розчин для інфузій, 5 мг/мл, пакет, 100 мл, № 10; TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Левотрен Розчин для інфузій, 5 мг/мл, пакет, 100 мл, № 10 TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
В 4 аптеках
від 2299,50 грн
Ціни в аптеках
Офтаквікс® краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10; Сантен
Офтаквікс® Краплі очні, 5 мг/мл, тюбик-крапельниця, 0.3 мл, № 10 Сантен
В 3 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Левоаар таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 10; ААР Фарма
Левоаар Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 10 ААР Фарма
В 2 аптеках
від 214,31 грн
Ціни в аптеках
Левопро® розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, в пакеті поліетиленовому, у коробці, в пакеті п/е, у коробці, № 1; ААР Фарма
Левопро® Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, в пакеті поліетиленовому, у коробці, в пакеті п/е, у коробці, № 1 ААР Фарма
В 1 аптеці
від 203,68 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 1 аптеці
від 64,14 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 7; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 7 Астрафарм
В 1 аптеці
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 14; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 14 Астрафарм
В 1 аптеці
від 213,86 грн
Ціни в аптеках
Левопро розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; ЕС Фарма
Левопро Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, пляшка, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 ЕС Фарма
В 8 аптеках інших міст
від 188,50 грн
Ціни в інших містах
Єврофлокс розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Конарк Інтелмед
Єврофлокс Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Конарк Інтелмед
В 7 аптеках інших міст
від 63,50 грн
Ціни в інших містах
Левопро® розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 150 мл, в пакеті поліетиленовому, у коробці, в пакеті п/е, у коробці, № 1; ААР Фарма
Левопро® Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 150 мл, в пакеті поліетиленовому, у коробці, в пакеті п/е, у коробці, № 1 ААР Фарма
В 5 аптеках інших міст
від 222,90 грн
Ціни в інших містах
Глево таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10; Гленмарк
Глево Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10 Гленмарк
В 1 аптеці інших міст
від 310,50 грн
Ціни в інших містах
Левофлоцин 250 таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 5; Асіно Україна
Левофлоцин 250 Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 5 Асіно Україна
Немає в наявності
Леволет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Леволет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Глево таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 5; Гленмарк
Глево Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 5 Гленмарк
Немає в наявності
Левофлоксацин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Левофлоксацин-Здоров'я Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 7 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Левокілз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5; Ауробіндо Фарма
Левокілз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 5 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Лефлокад таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30; Jubilant Life Sciences
Лефлокад Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 30 Jubilant Life Sciences
Немає в наявності
Левофлоксацин Євро розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, № 1; Конарк Інтелмед
Левофлоксацин Євро Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, № 1 Конарк Інтелмед
Немає в наявності
Левофлоксацин розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, в поліетиленовому пакеті, у картонній упаковці, в п/е пакеті, в картон. уп., № 1; Фарматрейд
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер з полівінілхлориду, 100 мл, в поліетиленовому пакеті, у картонній упаковці, в п/е пакеті, в картон. уп., № 1 Фарматрейд
Немає в наявності
Левопро розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, пляшка, 150 мл, в пачці, в пачці, № 1; ЕС Фарма
Левопро Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, пляшка, 150 мл, в пачці, в пачці, № 1 ЕС Фарма
Немає в наявності
Супралев розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Віола-Медфарм
Супралев Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Віола-Медфарм
Немає в наявності
Левофлоксацин-Віста розчин для інфузій, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Левофлоксацин-Віста Розчин для інфузій, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Левасепт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Левасепт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Немає в наявності
Левофлоксацин-Віста розчин для інфузій, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 24; Містрал Кепітал Менеджмент
Левофлоксацин-Віста Розчин для інфузій, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 24 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Евоксіл таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Містрал Кепітал Менеджмент
Евоксіл Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Левоцин-Н розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 10; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Левоцин-Н розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, у коробці, у коробці, № 10; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, у коробці, у коробці, № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності

синтетичний антибактеріальний ЛЗ групи фторхінолонів, S-енантіомер рацемічної суміші офлоксацину; діє на комплекс ДНК-ДНК-гірази та топоізомеразу ІV; зазвичай чутливі аеробні Гр (+) бактерії: Staphylococcus aureus, метицилінчутливий, Staphylococcus saprophyticus, Streptococci, група С і G, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; аеробні Гр (-) бактерії: Burkholderia cepacia, Eikenella corrodens, Haemophilus influenzae, Haemophilus para- influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri; анаеробні бактерії: Peptostreptococcus; інші: Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Chlamidia trachomatis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum.

інфекції, спричинені чутливими до левофлоксацину м/о: загострення хр. бронхітів (табл.), г. синусити (табл.), негоспітальна пневмонія, ускладнені та неускладнені інфекції сечовивідного тракту (пієлонефрити), інфекції шкіри і м`яких тканин, хр. бактеріальний простатит, неускладнений цистит (табл.); легенева форма сибірської виразки: постконтактна профілактика та радикальне лікування.

р/оs та парентерально; продовжувати лікування протягом 48-72 год після нормалізації t° тіла або підтвердженої мікробіологічними тестами відсутності збудників; при г. синуситах приймати р/оs по 500 мг 1 р/добу протягом 10-14 днів; при загостренні хр. бронхіту - р/оs 500 мг 1 р/добу 7-10 днів; при негоспітальній пневмонії - р/оs 500 - 1000 мг чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів; при неускладнених інфекціях сечовивідних шляхів - р/оs 250 мг 1 р/добу 3 дні; при ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів включно з пієлонефритом - р/оs 500 мг 1 р/добу 7-10 днів, в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 7-14 днів; при інфекціях шкіри - р/оs 500-1000 чи в/в інфузійно 500 мг 1-2 р/добу 7-14 днів; хр. бактеріальний простатит - р/оs чи в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 28 днів; легенева форма сибірської виразки - р/оs чи в/в інфузійно 500 мг 1 р/добу 8 тижнів.

підвищена чутливість до левофлоксацину, інших компонентів ЛЗ або до інших хінолонів; епілепсія; наявність побічних реакцій з боку сухожиль після попереднього застосування хінолонів; дитячий вік, вагітність, період годування груддю.

грибкові інфекції, включаючи Candida, проліферація інших резистентних м/о, порушення нормальної мікрофлори кишечнику та розвитку вторинної інфекції; лейкопенія, еозинофілія, нейтропенія, агранулоцитоз, панцитопенія, гемолітична анемія, тромбоцитопенія; реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний/ анафілактоїдний шок; ангіоневротичний набряк, кропив’янку, спазм бронхів, ядуху, набряк шкіри та слизових, раптове зниження АТ, шок; анорексія, відсутніст апетиту; гіпоглікемія у пацієнтів хворих на ЦД, гіперглікемія, гіпоглікемічна кома; безсоння, незвичайні сновидіння, нічні кошмари, ажитація, нервозність, неспокій, відчуття страху, психотичні розлади (у т.ч. параноя, галюцинації), депресія, тривожність, стани страху, психотичні реакції з самодеструктивною поведінкою, суїцидальна спрямованість мислення чи дій; головний біль, запаморочення, сплутаність свідомості, заціпеніння, розлади сну, сонливість, парестезія, тремор, судоми, конвульсія, периферична сенсорна чи сенсомоторна нейропатія, знижене відчуття дотику; дисгевзія (суб’єктивний розлад смаку), включаючи агевзію (втрату смаку); паросмія (порушення нюху), включаючи аносмію (відсутність нюху); екстрапірамідні розлади, дискінезія (порушення координації рухів), синкопе, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія; зорові порушення, затуманення зору, нечіткість зору, тимчасова втрата зору; вертиго, дзвін у вухах, порушення чи втрата слуху; тахікардія, відчуття серцебиття, шлуночкова аритмія, шлуночкові тахікардія і поліморфна шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes, що може призводити до зупинки серця, подовження інтервалу QT на ЕКГ, артеріальна гіпотензія, колапс, подібний для шоку; алергічний васкуліт; задишка (диспное), бронхоспазм, алергічний пневмоніт; відсутність апетиту, діарея, нудота, блювання, біль у животі, диспепсія, розлади травлення, здуття живота, запори, геморагічна діарея, псевдомембранозний коліт, панкреатит; підвищення показників печінкових ензимів (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП), підвищення білірубіну, гепатит, жовтяниця, тяжке ураження печінки, г. печінкова недостатність; почервоніння шкіри, утворення пухирів, висипання, свербіж, кропив’янка, гіпергідроз, ексудативна мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), с-м Стівенса-Джонсона, реакції фоточутливості, підвищена чутливість до сонячного та УФ випромінювання, лейкоцитопластичний васкуліт, стоматит; артралгія, міалгія, ураження сухожиль, їх запалення (тендиніт); м’язова слабкість, рабдоміоліз, розрив зв’язок, м’язів чи сухожилля, артрит; підвищені показники креатиніну в сироватці крові, г. ниркова недостатність; астенія, загальна слабкість, підвищена t° тіла (пірексія), біль (включаючи біль у спині, грудях та кінцівках), напади порфірії у пацієнтів з наявністю порфірії.