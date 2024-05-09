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Активні речовини — “Д”ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM)

ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 55 препаратів
Дексалгін® Ін'єкт розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Дексалгін® Ін'єкт Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1175 аптеках
від 235,54 грн
Ціни в аптеках
Дексалгін® саше гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 10; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Дексалгін® саше Гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 10 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1027 аптеках
від 135,32 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Фармак
Кейвер® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Фармак
В 855 аптеках
від 266,12 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Кейвер® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 834 аптеках
від 382,23 грн
Ціни в аптеках
Депіофен розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 746 аптеках
від 182,21 грн
Ціни в аптеках
Де-Спан розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10; Мікрохім
Де-Спан Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 10 Мікрохім
В 731 аптеці
від 382,41 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Фармак
Кейвер® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Фармак
В 720 аптеках
від 102,00 грн
Ціни в аптеках
Депіофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Депіофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 650 аптеках
від 77,00 грн
Ціни в аптеках
Сертофен розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5; Уорлд Медицин
Сертофен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампули у контурній чарунковій упаковці, 2 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 5 Уорлд Медицин
В 617 аптеках
від 230,67 грн
Ціни в аптеках
Декспро гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 10; Дарниця ФФ
Декспро Гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 10 Дарниця ФФ
В 606 аптеках
від 94,20 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® саше гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30; Фармак
Кейвер® саше Гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30 Фармак
В 595 аптеках
від 174,78 грн
Ціни в аптеках
Сертофен гель, 12,5 мг/г, туба, 60 г, № 1; Уорлд Медицин
Сертофен Гель, 12,5 мг/г, туба, 60 г, № 1 Уорлд Медицин
В 503 аптеках
від 188,73 грн
Ціни в аптеках
Дексалгін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Дексалгін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 479 аптеках
від 128,35 грн
Ціни в аптеках
Мовіфлекс® Декс розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Мові Хелс ГмбХ
Мовіфлекс® Декс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Мові Хелс ГмбХ
В 450 аптеках
від 157,01 грн
Ціни в аптеках
Сертофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Уорлд Медицин
Сертофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин
В 439 аптеках
від 94,01 грн
Ціни в аптеках
Декспро розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Дарниця ФФ
Декспро Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Дарниця ФФ
В 424 аптеках
від 157,40 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® саше гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 10; Фармак
Кейвер® саше Гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 10 Фармак
В 397 аптеках
від 107,10 грн
Ціни в аптеках
Кейдекс Ін'єкт розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Лекхім-Харків
Кейдекс Ін'єкт Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Лекхім-Харків
В 392 аптеках
від 148,79 грн
Ціни в аптеках
Кедол розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Беркана Плюс
Кедол Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Беркана Плюс
В 386 аптеках
від 198,59 грн
Ціни в аптеках
Продекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Борщагівський ХФЗ
Продекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 373 аптеках
від 84,38 грн
Ціни в аптеках
Кетодекса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Кетодекса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 339 аптеках
від 76,36 грн
Ціни в аптеках
Альфорт Декса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; Дельта Медікел
Альфорт Декса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Дельта Медікел
В 300 аптеках
від 62,00 грн
Ціни в аптеках
Кетодекса розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер в картонній коробці, блістер в карт. коробці, № 10; undefined
Кетодекса Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер в картонній коробці, блістер в карт. коробці, № 10
В 294 аптеках
від 328,94 грн
Ціни в аптеках
Роталфен розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; WORLD MEDICINE GROUP
Роталфен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 WORLD MEDICINE GROUP
В 203 аптеках
від 227,96 грн
Ціни в аптеках
Кейвер® розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5; Фармак
Кейвер® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 5 Фармак
В 194 аптеках
від 220,40 грн
Ціни в аптеках
Декенор® розчин для ін'єкцій та інфузій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 5; КРКА
Декенор® Розчин для ін'єкцій та інфузій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у картонній коробці, у картонній коробці, № 5 КРКА
В 184 аптеках
від 137,81 грн
Ціни в аптеках
Дексил розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дексил Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
В 122 аптеках
від 245,00 грн
Ціни в аптеках
Продекс розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Борщагівський ХФЗ
Продекс Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 115 аптеках
від 185,79 грн
Ціни в аптеках
Дексаром розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10; Ромфарм Компані
Дексаром Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Ромфарм Компані
В 110 аптеках
від 293,15 грн
Ціни в аптеках
Дескет розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Дескет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 91 аптеці
від 355,22 грн
Ціни в аптеках
Кетодекса гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30; undefined
Кетодекса Гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, № 30
В 88 аптеках
від 307,90 грн
Ціни в аптеках
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 87 аптеках
від 94,66 грн
Ціни в аптеках
Анальгодекс розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Анальгодекс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
В 61 аптеці
від 255,32 грн
Ціни в аптеках
Дексобел таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 20; Нобель
Дексобел Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 20 Нобель
В 54 аптеках
від 259,00 грн
Ціни в аптеках
Декскетопрофен розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лубнифарм
Декскетопрофен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лубнифарм
В 36 аптеках
від 187,00 грн
Ціни в аптеках
Дексанта гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, з лимонним смаком, з лимонним смаком, № 10; Червона зірка
Дексанта Гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, з лимонним смаком, з лимонним смаком, № 10 Червона зірка
В 28 аптеках
від 113,70 грн
Ціни в аптеках
Декскет розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
Декскет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
В 12 аптеках
від 102,00 грн
Ціни в аптеках
Декса-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Декса-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 298,00 грн
Ціни в аптеках
Декса-Здоров'я гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Декса-Здоров'я Гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 81,79 грн
Ціни в аптеках
Декса-Здоров'я гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Декса-Здоров'я Гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 220,19 грн
Ціни в аптеках
Декса-Здоров'я гель, 12,5 мг/г, туба, 50 г, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Декса-Здоров'я Гель, 12,5 мг/г, туба, 50 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 4 аптеках
від 125,11 грн
Ціни в аптеках
Декенор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10; КРКА
Декенор® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 КРКА
В 2 аптеках
від 132,84 грн
Ціни в аптеках
Міалдекс розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5; Максфарма Балтія
Міалдекс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Максфарма Балтія
В 1 аптеці
від 74,29 грн
Ціни в аптеках
Роталфен розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Ротафарм
Роталфен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Ротафарм
В 117 аптеках інших міст
від 243,20 грн
Ціни в інших містах
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 12 аптеках інших міст
від 109,00 грн
Ціни в інших містах
Дексалгін® саше гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Дексалгін® саше Гранули для орального розчину, 25 мг, пакет, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
В 1 аптеці інших міст
від 195,50 грн
Ціни в інших містах
Дексалгін® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Дексалгін® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
Кейвер® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Фармак
Кейвер® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Фармак
Немає в наявності
Сертофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Сертофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Декса-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Декса-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Де-Спан розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 5; Мікрохім
Де-Спан Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, касета у пачці, касета у пачці, № 5 Мікрохім
Немає в наявності
Ауксилен® розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5; Кальцекс
Ауксилен® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Кальцекс
Немає в наявності
Дескет розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5; Лекхім-Харків
Дескет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Кетодекса таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; undefined
Кетодекса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30
Немає в наявності
Декета розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Містрал Кепітал Менеджмент
Декета Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Mm= 254,284 Да.
Формы выпуска: гранулы для орального р-ра, р-р для инъекций, таблетки п/о.
ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM)
CAS №: 22161-81-5 C16H14O3
USPDDN: (+)-(S)-m-бензоилгидратропная кислота.
RTECS: (+)-3-бензоилгидратропная кислота;
(S)-3-бензоил-альфа-метилбензенуксусная кислота.