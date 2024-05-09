ДЕКСКЕТОПРОФЕН (DEXKETOPROFENUM) Діюча речовина
Депіофен Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 182,21 грн
Депіофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 77,00 грн
від 94,20 грн
від 174,78 грн
від 188,73 грн
від 157,01 грн
від 107,10 грн
від 148,79 грн
Кедол Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Беркана Плюс
від 198,59 грн
Альфорт Декса Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 10 Дельта Медікел
від 62,00 грн
Дексил Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
від 245,00 грн
Дексаром Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 10 Ромфарм Компані
від 293,15 грн
Дескет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
від 355,22 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 94,66 грн
Анальгодекс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від 255,32 грн
від 259,00 грн
Дексанта Гранули для орального розчину, 25 мг, саше, 2.5 г, з лимонним смаком, з лимонним смаком, № 10 Червона зірка
від 113,70 грн
Декскет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від 102,00 грн
Декса-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 298,00 грн
Декса-Здоров'я Гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 81,79 грн
Декса-Здоров'я Гранули для орального розчину, 25 мг/2,5 г, пакет, 2.5 г, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 220,19 грн
Декса-Здоров'я Гель, 12,5 мг/г, туба, 50 г, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 125,11 грн
від 132,84 грн
Міалдекс Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, № 5 Максфарма Балтія
від 74,29 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 109,00 грн
Декса-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Ауксилен® Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 5 Кальцекс
Немає в наявності
Дескет Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 5 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Декета Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Mm= 254,284 Да.
Формы выпуска: гранулы для орального р-ра, р-р для инъекций, таблетки п/о.
Формы выпуска: гранулы для орального р-ра, р-р для инъекций, таблетки п/о.
CAS №: 22161-81-5 C16H14O3
USPDDN: (+)-(S)-m-бензоилгидратропная кислота.
RTECS: (+)-3-бензоилгидратропная кислота;
(S)-3-бензоил-альфа-метилбензенуксусная кислота.
RTECS: (+)-3-бензоилгидратропная кислота;
(S)-3-бензоил-альфа-метилбензенуксусная кислота.