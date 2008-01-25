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Новости медицины и фармацииСтресс-индуцированная головная боль: причины ее развития и обзор препаратов

Стресс-индуцированная головная боль: причины ее развития и обзор препаратов

Опубликовано  08.04.2024

Последние несколько лет по известным причинам мы живем в постоянном напряжении. Постоянная усталость, частая головная боль, апатия и угнетающие мысли — все это связано в единое целое, источником которого является стресс.

Часто на приеме у врача пациенты спрашивают: «Может ли болеть голова от нервов?». Конечно, может! Под воздействием стресса происходят физиологические изменения в организме, которые могут спровоцировать напряжение в мышцах шеи и головы, что в конечном итоге может вызвать головную боль. Кроме того, стресс значительно ухудшает качество сна и повышает уровень тревожности, что также может стать фактором, обусловливающим развитие или увеличение выраженности головной боли.

Какие бывают виды головной боли?

Головная боль являются одной из наиболее распространенных жалоб в клинической практике. Она может быть симптомом различных заболеваний или развиваться вследствие определенных функциональных нарушений в организме. В зависимости от причины выделяют следующие основные типы головной боли:

  • первичная головная боль (мигрень, головная боль напряжения, кластерная головная боль и другие триггерные виды головной боли) — такая боль не является симптомом какого-либо другого патологического состояния и рассматривается как самостоятельная нозологическая форма:
    • головная боль напряжения проявляется ощущением сдавливания или распирания в области головы, лба или затылка;
    • мигрень характеризуется приступами выраженной пульсирующей головной боли, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой, светобоязнью и фоно-/фотофобией.
    • кластерная головная боль отличается периодическими приступами тяжелой формы боли, локализованной в одной области головы, обычно вокруг глаза;
  • вторичная головная боль — является симптомом других заболеваний. К ним относятся неврологическая головная боль, развивающаяся при заболеваниях нервной системы, головная боль при травмах головы, сосудистых нарушениях, инфекционных заболеваниях, опухолях головного мозга и нарушениях метаболизма.

Мигрень считается одной из наиболее распространенных форм первичной головной боли, поражающей значительную часть населения. Несмотря на распространенное мнение о том, что мигрень поражает преимущественно женщин, ее фиксируют у представителей обоих полов. Однако действительно, женщины более подвержены развитию мигрени, что связано с гормональными особенностями. Пик заболеваемости приходится на лиц в возрасте 20–50 лет.

Это хроническое неврологическое расстройство характеризуется приступами выраженной пульсирующей головной боли, которая может сопровождаться рядом дополнительных симптомов. Среди основных проявлений мигрени выделяют:

  • выраженную, пульсирующую головную боль, обычно локализованную с одной стороны головы. При мигрени болит голова в одной точке, виске или «за глазом»;
  • тошноту и рвоту;
  • повышенную чувствительность к свету (фотофобию) и звукам (фонофобию);
  • нарушения зрения (мелькание точек, расширение поля зрения и т.д.);
  • онемение или покалывание в конечностях.

Различают 2 основных типа мигрени: мигрень с аурой и без. Аура представляет собой преходящие неврологические симптомы, такие как зрительные нарушения или онемение, возникающие перед началом приступа головной боли. Около 20–30% пациентов с мигренью испытывают ауру.

Триггерами, провоцирующими приступы мигрени, могут быть стресс, гормональные изменения, нарушения сна, определенные продукты питания, резкие перепады погоды и атмосферного давления. Стресс считается одним из наиболее значимых факторов риска, вызывающих развитие мигренозного приступа.

Что делать, если болит голова?

Иногда можно обойтись и без применения лекарственных средств — сделать массаж определенных точек на лице и голове, заняться медитацией, прогуляться и т.д. Для лечения тяжелой формы головной боли при стрессе, включая мигрень, доступно несколько различных групп препаратов:

  • анальгетикинапроксен, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) способствуют уменьшению выраженности симптомов головной боли. Механизм действия — уменьшение выраженности воспаления и блокирования передачи болевых сигналов;
  • селективные агонисты 5 HT1-рецепторов серотонина — при приступе мигрени не стоит вопрос, пить или не пить таблетку — из-за болевого синдрома с очень тяжелым течением, который существенно снижает качество жизни, негативно влияет на работоспособность. Здесь важно определить, какое лекарственное средство выбрать, чтобы гарантированно уменьшить выраженность боли. Для купирования приступа мигрени применяют препараты группы триптанов — суматриптан, ризатриптан и др. Они действуют на рецепторы серотонина в головном мозге, что устраняет сосудистые изменения, вызывающие мигрень;
  • алкалоиды спорыньи (эрготамин) — производные спорыньи зарекомендовали себя как очень эффективные средства для купирования острых приступов мигрени. Это одни из наиболее изученных противомигренозных препаратов. Они стимулируют гладкую мускулатуру и обусловливают вазоконстрикцию церебральных и периферических кровеносных сосудов, благодаря чему уменьшается отек тканей головного мозга, тем самым уменьшается и выраженность симптомов мигрени;
  • миорелаксанты — препараты для снижения мышечного напряжения, являющегося значимым фактором развития головной боли.

Для предотвращения развития и рецидивов этих болевых синдромов можно применять медикаментозную профилактику (назначает препараты только врач!). Основные группы лекарственных средств, применяемых для профилактики стресс-индуцированной головной боли, включают:

  • антидепрессанты — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин, сертралин, регулируют уровень нейромедиаторов в головном мозге, что оказывает стабилизирующее влияние на эмоциональное состояние и снижает частоту развития головной боли. Седативные антидепрессанты, такие как миртазапин и тразодон, обладают успокаивающим эффектом и помогают улучшить качество сна;
  • психолептикитопирамат и габапентин успешно применяются для профилактики мигрени и других типов головной боли напряжения. Они влияют на передачу нервных импульсов в головном мозге;
  • анксиолитики — эти препараты предназначены для снижения тревожности и уровня страха, например, бензодиазепины, такие как диазепам;
  • блокаторы бета-адренорецепторовметопролол, пропранолол и другие препараты этой группы снижают активность симпатической нервной системы, уменьшая тем самым выраженность приступов головной боли.

Выбор конкретного препарата врачом определяется индивидуальными особенностями пациента, характером и частотой развития головной боли, наличием сопутствующих заболеваний. Правильно подобранная лекарственная терапия в сочетании с методами немедикаментозной коррекции стресса позволяет эффективно справляться с проблемой головной боли.

Дополнительную информацию на эту тему вы можете прочитать на сайте Apteka.ua.

Опубликовано  08.04.2024

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