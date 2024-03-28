ГАБАПЕНТИН (GABAPENTINUM) Действующее вещество
габапентин по строению сходен с ГАМК, однако механизм его действия отличается от других препаратов, взаимодействующих с ГАМК-рецепторами (вальпроаты, барбитураты, бензодиазепины, ингибиторы ГАМК-трансаминазы, ингибиторы захвата ГАМК, агонисты ГАМК и пролекарственные формы ГАМК). В терапевтических концентрациях не связывается со следующими рецепторами: ГАМК А и В, бензодиазепиновыми, глютаматными, глициновыми и N-метил-d-аспартатными. В исследованиях меченого габапентина in vitro идентифицированы новые пептидные рецепторы в ткани головного мозга крыс, включая неокортекс и гиппокамп, которые могут опосредовать противосудорожную активность габапентина и его производных (строение и функция габапентиновых рецепторов до конца не изучены).
Быстро всасывается при приеме внутрь. Биодоступность не пропорциональна дозе — при повышении дозы снижается и составляет: при дозе 300 мг — 60%, при 1600 мг — 30% соответственно. Абсолютная биодоступность — 60% (капсулы). Пища, в том числе с большим содержанием жиров, не оказывает влияния на фармакокинетику препарата. Cmax в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема внутрь. Концентрации в плазме крови пропорциональны дозе. Cmax в плазме крови составляет 4,02 мкг/мл, при применении в дозе 300 мг каждые 8 ч и 5,5 мкг/мл, при дозе 400 мг. Проходит через ГЭБ, поступает в грудное молоко. Объем распределения — 57,7 л. У больных эпилепсией минимальная концентрация габапентина в СМЖ составляет примерно 20% таковой в плазме. Связь с белками плазмы — очень слабая (менее 5%). Практически не метаболизируется. Выводится с мочой. Выведение из плазмы крови имеет линейную зависимость. T½ в среднем 5–7 ч, не зависит от дозы (в дозе 300 мг — 5,2 ч, в дозе 400 мг — 6,1 ч). Константа скорости выведения, клиренс из плазмы и почечный клиренс габапентина прямо пропорциональны клиренсу креатинина. Удаляется при гемодиализе. Клиренс габапентина из плазмы крови снижается у пожилых людей и больных с нарушением функции почек, T½ при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин — 52 ч. Фармакокинетика при повторном применении не меняется.
эпилепсия: парциальные судороги со вторичной генерализацией и без нее у взрослых и детей старше 12 лет (монотерапия); парциальные судороги со вторичной генерализацией и без нее у взрослых (дополнительное средство); резистентная форма эпилепсии у детей старше 3 лет (дополнительное средство). Нейропатическая боль и постгерпетическая нейропатия у лиц старше 18 лет (лечение).
внутрь, независимо от приема пищи или вместе с пищей.
Эпилепсия
Взрослым и детям старше 12 лет: начальная доза — 300 мг 3 раза в сутки в 1-й день, эффективная доза — 900–3600 мг/сут. Максимальная суточная доза — 3600 мг (в 3 равных приема). Максимальный интервал между приемом доз при назначении препарата 3 раза в сутки не должен превышать 12 ч. Возможно назначение по следующей схеме (этап подбора дозы): при дозе 900 мг, в 1-й день — 300 мг 1 раз в сутки, во 2-й день — 300 мг 2 раза в сутки, в 3-й день — 300 мг 3 раза в сутки; при дозе 1200 мг — 400 мг 1 раз в сутки, 400 мг 2 раза в сутки, 400 мг 3 раза в сутки соответственно. Детям в возрасте 3–12 лет: эффективная доза — 25–35 мг/кг/сут в 3 приема. Титровать дозу до эффективной можно в течение 3 дней: 10 мг/кг/сут — в 1-й день, 20 мг/кг/сут — на 2-й и 30 мг/кг/сут — на 3-й. В длительном клиническом исследовании переносимость препарата в дозах до 40–50 мг/кг/сут была хорошей.
Нейропатическая боль у взрослых
Начальная доза — 300 мг 3 раза в сутки, при необходимости дозу постепенно повышают максимум до 3600 мг/сут. Больным с нарушенной функцией почек: при клиренсе креатинина более 60 мл/мин — 400 мг 3 раза в сутки; при клиренсе креатинина от 30 до 60 мл/мин — 300 мг 2 раза в сутки; при клиренсе креатинина от 15 до 30 мл/мин — 300 мг 1 раз в сутки; при клиренсе креатинина менее 15 мл/мин — по 300 мг через день. Больным, находящимся на гемодиализе, которые ранее не получали габапентин, рекомендуется назначать в насыщающей дозе 300–400 мг, а затем — по 200–300 мг каждые 4 ч гемодиализа.
гиперчувствительность к габапентину.
cо стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД.
Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, редко — тошнота, рвота, боль в животе, крайне редко — сухость во рту или глотке, запор, диарея, метеоризм, анорексия, гингивит, панкреатит и повышение активности печеночных трансаминаз. При назначении с другими противоэпилептическими средствами — повышение аппетита.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: редко — миалгия, артралгия. При назначении с другими противоэпилептическими средствами — боль в спине.
Со стороны нервной системы: cонливость, головокружение, атаксия, нистагм (дозозависимый), усталость, тремор, дизартрия, повышенная нервная возбудимость, редко — головная боль, амнезия, депрессия, крайне редко — нарушение мышления, спутанность сознания, тики, парестезии (дозозависимые), астения, недомогание, гиперкинезия; усиление, гипо- или арефлексии, тревожность, враждебность. При назначении одновременно с другими противоэпилептическими средствами — бессоница.
Со стороны дыхательной системы: редко — ринит, фарингит. При назначении сочетанно с другими противоэпилептическими средствами — кашель.
Со стороны мочеполовой системы: крайне редко — недержание мочи. При назначении одновременно с другими противоэпилептическими средствами — снижение потенции.
Со стороны органов чувств: нарушение зрения (диплопия, амблиопия), звон в ушах.
Со стороны органов кроветворения: крайне редко — лейкопения.
Аллергические реакции: крайне редко — кожная сыпь, зуд, лихорадка, мультиформная экссудативная эритема, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса — Джонсона).
Прочие: пурпура, увеличение массы тела, крайне редко — периферические отеки, изменения окраски зубов, акне, отек лица, колебания гликемии у больных сахарным диабетом. При назначении одновременно с другими противоэпилептическими средствами — повышенная ломкость костей.
отменять препарат или заменять его на альтернативное средство следует постепенно, снижая дозы в течение минимум 1 нед. Резкое прекращение терапии противоэпилептическими средствами у больных эпилепсией может спровоцировать эпилептический статус. Неэффективен для лечения абсансных эпилептических припадков. Во время беременности применяется только в том случае, если предполагаемая польза для матери оправдывает возможный риск для плода (возможно замедление роста плода при превышении терапевтической дозы 3600 мг в пересчете на мг/м2). Выводится с грудным молоком. Влияние его на новорожденных, вскармливаемых грудью, неизвестно, поэтому применять в период кормления грудью следует только в том случае, если польза для матери явно превышает риск для ребенка. В период лечения необходимо воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Безопасность и эффективность назначения габапентина у детей до 3 лет в качестве дополнительной терапии эпилепсии и у детей в возрасте до 12 лет в качестве монотерапии не установлены. Безопасность и эффективность терапии нейропатической боли у пациентов в возрасте до18 лет не установлены. В случае появления у взрослых сонливости, атаксии, головокружения, повышенной утомляемости, тошноты и/или рвоты, увеличения массы тела, а у детей — сонливости, гиперкинезии и враждебности, следует прекратить лечение.
возможно сочетанное применение с другими противоэпилептическими препаратами (фенитоин, карбамазепин, вальпроевая кислота, фенобарбитал); с пероральными контрацептивными средствами (содержащими норэтиндрон и/или этинилэстрадиол); препаратами, блокирующими канальцевую секрецию (снижают почечную экскрецию габапентина). Антациды (содержащие Al3+ и Mg2+) снижают биодоступность габапентина примерно на 20% (рекомендуется принимать через 2 ч после приема антацида).
проявляется головокружением, диареей, двоением в глазах, нарушением речи, сонливостью, летаргией. Лечение симптоматическое. В тяжелых случаях показан гемодиализ.