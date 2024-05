ГАБАПЕНТИН (GABAPENTINUM)

габапентин по строению сходен с ГАМК, однако механизм его действия отличается от других препаратов, взаимодействующих с ГАМК-рецепторами (вальпроаты, барбитураты, бензодиазепины, ингибиторы ГАМК-трансаминазы, ингибиторы захвата ГАМК, агонисты ГАМК и пролекарственные формы ГАМК). В терапевтических концентрациях не связывается со следующими рецепторами: ГАМК А и В, бензодиазепиновыми, глютаматными, глициновыми и N-метил-d-аспартатными. В исследованиях меченого габапентина in vitro идентифицированы новые пептидные рецепторы в ткани головного мозга крыс, включая неокортекс и гиппокамп, которые могут опосредовать противосудорожную активность габапентина и его производных (строение и функция габапентиновых рецепторов до конца не изучены).

Быстро всасывается при приеме внутрь. Биодоступность не пропорциональна дозе — при повышении дозы снижается и составляет: при дозе 300 мг — 60%, при 1600 мг — 30% соответственно. Абсолютная биодоступность — 60% (капсулы). Пища, в том числе с большим содержанием жиров, не оказывает влияния на фармакокинетику препарата. C max в плазме крови достигается через 2–4 ч после приема внутрь. Концентрации в плазме крови пропорциональны дозе. C max в плазме крови составляет 4,02 мкг/мл, при применении в дозе 300 мг каждые 8 ч и 5,5 мкг/мл, при дозе 400 мг. Проходит через ГЭБ, поступает в грудное молоко. Объем распределения — 57,7 л. У больных эпилепсией минимальная концентрация габапентина в СМЖ составляет примерно 20% таковой в плазме. Связь с белками плазмы — очень слабая (менее 5%). Практически не метаболизируется. Выводится с мочой. Выведение из плазмы крови имеет линейную зависимость. T ½ в среднем 5–7 ч, не зависит от дозы (в дозе 300 мг — 5,2 ч, в дозе 400 мг — 6,1 ч). Константа скорости выведения, клиренс из плазмы и почечный клиренс габапентина прямо пропорциональны клиренсу креатинина. Удаляется при гемодиализе. Клиренс габапентина из плазмы крови снижается у пожилых людей и больных с нарушением функции почек, T ½ при клиренсе креатинина менее 30 мл/мин — 52 ч. Фармакокинетика при повторном применении не меняется.