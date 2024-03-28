ГАБАПЕНТИН (GABAPENTINUM)

внутрь, независимо от приема пищи или вместе с пищей.

Эпилепсия

Взрослым и детям старше 12 лет: начальная доза — 300 мг 3 раза в сутки в 1-й день, эффективная доза — 900–3600 мг/сут. Максимальная суточная доза — 3600 мг (в 3 равных приема). Максимальный интервал между приемом доз при назначении препарата 3 раза в сутки не должен превышать 12 ч. Возможно назначение по следующей схеме (этап подбора дозы): при дозе 900 мг, в 1-й день — 300 мг 1 раз в сутки, во 2-й день — 300 мг 2 раза в сутки, в 3-й день — 300 мг 3 раза в сутки; при дозе 1200 мг — 400 мг 1 раз в сутки, 400 мг 2 раза в сутки, 400 мг 3 раза в сутки соответственно. Детям в возрасте 3–12 лет: эффективная доза — 25–35 мг/кг/сут в 3 приема. Титровать дозу до эффективной можно в течение 3 дней: 10 мг/кг/сут — в 1-й день, 20 мг/кг/сут — на 2-й и 30 мг/кг/сут — на 3-й. В длительном клиническом исследовании переносимость препарата в дозах до 40–50 мг/кг/сут была хорошей.

Нейропатическая боль у взрослых

Начальная доза — 300 мг 3 раза в сутки, при необходимости дозу постепенно повышают максимум до 3600 мг/сут. Больным с нарушенной функцией почек: при клиренсе креатинина более 60 мл/мин — 400 мг 3 раза в сутки; при клиренсе креатинина от 30 до 60 мл/мин — 300 мг 2 раза в сутки; при клиренсе креатинина от 15 до 30 мл/мин — 300 мг 1 раз в сутки; при клиренсе креатинина менее 15 мл/мин — по 300 мг через день. Больным, находящимся на гемодиализе, которые ранее не получали габапентин, рекомендуется назначать в насыщающей дозе 300–400 мг, а затем — по 200–300 мг каждые 4 ч гемодиализа.