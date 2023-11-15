СЕРТРАЛИН (SERTRALINUM) Действующее вещество
специфический ингибитор обратного захвата серотонина (5-НТ) в нейронах in vitro. Оказывает слабое влияние на обратный захват норадреналина и дофамина. В клинических дозах сертралин блокирует захват серотонина в тромбоцитах человека. Не оказывает стимулирующего, седативного или антихолинергического действия и не обладает кардиотоксичностью. Благодаря селективному угнетению захвата 5-НТ сертралин не усиливает катехоламинергическую активность. Сертралин не обладает сродством к мускариновым (холинергическим), серотониновым, дофаминовым, адренергическим, гистаминовым, ГАМК- или бензодиазепиновым рецепторам. Длительное применение сертралина у животных приводило к снижению активности норадреналиновых рецепторов головного мозга; сходное действие оказывают другие клинически эффективные антидепрессивные и антиобсессивные препараты.
В отличие от трициклических антидепрессантов при лечении депрессии или обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР) сертралином увеличения массы тела не происходит; у некоторых пациентов даже отмечается ее снижение. Развития лекарственной зависимости не установлено.
Сертралин активно биотрансформируется при первом прохождении через печень. Основной метаболит — N-десметилсертралин — почти в 20 раз уступает по активности сертралину in vitro и фактически неактивен на моделях депрессии in vivo. T½ N-десметилсертралина варьирует в пределах 62–104 ч. Сертралин и N-десметилсертралин активно биотрансформируются в организме; образующиеся метаболиты выводятся с калом и мочой в равных количествах. Неизмененный сертралин выводится с мочой в незначительном количестве (<0,2%). Прием пищи не оказывает существенного влияния на биодоступность сертралина.
депрессия (симптоматическое лечение), в том числе сопровождающаяся ощущением тревоги, при наличии или отсутствии указаний в анамнезе на манию. После достижения клинического эффекта поддерживающая терапия сертралином позволяет предупреждать рецидивы депрессии.
Сертралин также показан для лечения ОКР, в том числе у детей. После достижения начального эффекта длительное (до 2 лет) лечение ОКР сертралином достаточно эффективно, безопасно и хорошо переносится.
Сертралин также применяют для лечения панических расстройств с агорафобией или без нее.
сертралин назначают 1 раз в сутки утром или вечером независимо от приема пищи. Обычная терапевтическая доза составляет 50 мг/сут.
Лечение панических расстройств следует начинать с 25 мг/сут, через 1 нед применения дозу сертралина повышают до 50 мг/сут. Такая схема способствует снижению частоты возникновения негативных реакций, характерных для панического расстройства, на ранней стадии лечения.
Суточную дозу препарата при всех показаниях можно повысить с 50 мг/сут (при недостаточном терапевтическом эффекте) до 200 мг/сут в течение нескольких недель.
Начальный терапевтический эффект может развиваться на протяжении 7 дней; при этом для достижения полного эффекта обычно требуется 2–4 нед и более (при лечении ОКР). Поддерживающая доза при длительном лечении должна быть минимально эффективной; в дальнейшем ее корригируют в зависимости от терапевтического эффекта. Как и многие другие препараты, сертралин следует применять с осторожностью у больных с почечной и печеночной недостаточностью.
Установлена безопасность и эффективность применения сертралина у детей в возрасте 6–17 лет. Начальная доза для лечения ОКР у детей в возрасте 13–17 лет составляет 50 мг/сут, детям в возрасте 6–12 лет вначале назначают дозу 25 мг/сут, через 1 нед повышают до 50 мг/сут. При необходимости в дальнейшем дозу можно повысить с 50 мг/сут (при недостаточной терапевтической эффективности) до 200 мг/сут. При повышении дозы для предотвращения передозировки следует учитывать более низкую массу тела у детей по сравнению со взрослыми. Учитывая 24-часовой T½ сертралина, изменять дозу следует не чаще чем 1 раз в неделю.
одновременное лечение ингибиторами МАО, повышенная чувствительность к сертралину.
возможны тошнота и другие диспептические явления, неустойчивый стул или диарея, тремор, головокружение, бессонница, сонливость, повышенное потоотделение, ощущение сухости во рту и нарушение половой функции у мужчин (в основном задержка эякуляции), синдром отмены (редкие случаи), бессимптомное повышение активности АлАТ и АсАТ (обычно в течение первых 9 нед лечения и быстро исчезают после отмены сертралина), гипонатриемия, нарушения функции тромбоцитов, иногда — реакции, которые нельзя отличить от проявлений течения основного заболевания: парестезия, гипестезия, симптомы депрессии, галлюцинации, агрессивное поведение, возбуждение, тревога и психоз.
во время лечения антидепрессивными или антиобсессивными средствами возможны случаи обострения мании или гипомании, судороги. При появлении судорог во всех случаях сертралин необходимо отменить.
Больным с депрессией свойственна склонность к суицидальным попыткам, поэтому в начале лечения такие больные должны находиться под строгим наблюдением врача.
Эффективность и безопасность применения сертралина у детей в возрасте до 6 лет не установлены. Сертралин следует применять в период беременности лишь в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Женщинам репродуктивного возраста во время лечения сертралином необходимо использовать адекватные методы контрацепции. Сведения о проникновении сертралина в грудное молоко отсутствуют, поэтому не рекомендуется назначать его в период кормления грудью.
возможны выраженные реакции (симптомы, напоминающие cеротониновый синдром) у больных, получающих сертралин в сочетании с ингибиторами МАО. К симптомам взаимодействия селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и ингибиторов МАО относятся: гипертермия, ригидность, судороги мышц, автономная нестабильность, изменения психического состояния (спутанность сознания, раздражительность и чрезмерное возбуждение с развитием делирия и комы). В связи с этим сертралин не следует применять в комбинации с ингибиторами МАО и назначать его в течение 14 дней после прекращения лечения ими. Назначать ингибитор МАО можно не ранее чем через 14 дней после отмены сертралина.
При одновременном назначении сертралина с другими серотонинергическими препаратами (триптофан, фенфлурамин) необходимо соблюдать осторожность и при возможности избегать подобной комбинации в связи с существующей вероятностью фармакодинамического взаимодействия.
Замену других антидепрессантов или антиобсессивных препаратов на сертралин следует проводить крайне осторожно, особенно при замене препаратов с длительным действием (например флуоксетин).
Одновременный прием сертралина в дозе 200 мг/сут не потенцирует эффекты алкоголя, карбамазепина, галоперидола или фенитоина на когнитивную и психомоторную функцию у здоровых людей; тем не менее следует избегать одновременного приема сертралина и алкоголя.
Одновременный прием сертралина с диазепамом или толбутамидом приводит к небольшому, но статистически достоверному изменению некоторых фармакокинетических параметров. Циметидин вызывает существенное снижение клиренса сертралина при их сочетанном применении. Клиническое значение этого эффекта неизвестно. Сертралин не оказывал влияния на β-адреноблокирующую активность атенолола. Признаков взаимодействия сертралина в дозе 200 мг/сут с глибенкламидом и дигоксином не выявлено.
При одновременном приеме сертралина в дозе 200 мг/сут и варфарина наблюдалось небольшое, но статистически достоверное увеличение протромбинового времени; клиническое значение этого эффекта неизвестно. В связи с этим следует тщательно контролировать показатель протромбинового времени в начале терапии сертралином и после его отмены.
Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении сертралина с такими препаратами, как литий, эффект которых может быть опосредован серотонинергическими механизмами.
возможен летальный исход при превышении дозы сертралина в комбинации с другими препаратами и/или алкоголем. Специфический антидот сертралина отсутствует. Целесообразно промыть желудок, назначить энтеросорбенты, контролировать жизненно важные функции, обеспечить проходимость дыхательных путей и адекватную вентиляцию легких, проводить симптоматическую и поддерживающую терапию. Учитывая большой объем распределения сертралина, форсированный диурез, диализ, гемоперфузия и обменное переливание крови малоэффективны.