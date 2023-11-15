возможны выраженные реакции (симптомы, напоминающие cеротониновый синдром) у больных, получающих сертралин в сочетании с ингибиторами МАО. К симптомам взаимодействия селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и ингибиторов МАО относятся: гипертермия, ригидность, судороги мышц, автономная нестабильность, изменения психического состояния (спутанность сознания, раздражительность и чрезмерное возбуждение с развитием делирия и комы). В связи с этим сертралин не следует применять в комбинации с ингибиторами МАО и назначать его в течение 14 дней после прекращения лечения ими. Назначать ингибитор МАО можно не ранее чем через 14 дней после отмены сертралина.

При одновременном назначении сертралина с другими серотонинергическими препаратами (триптофан, фенфлурамин) необходимо соблюдать осторожность и при возможности избегать подобной комбинации в связи с существующей вероятностью фармакодинамического взаимодействия.

Замену других антидепрессантов или антиобсессивных препаратов на сертралин следует проводить крайне осторожно, особенно при замене препаратов с длительным действием (например флуоксетин).

Одновременный прием сертралина в дозе 200 мг/сут не потенцирует эффекты алкоголя, карбамазепина, галоперидола или фенитоина на когнитивную и психомоторную функцию у здоровых людей; тем не менее следует избегать одновременного приема сертралина и алкоголя.

Одновременный прием сертралина с диазепамом или толбутамидом приводит к небольшому, но статистически достоверному изменению некоторых фармакокинетических параметров. Циметидин вызывает существенное снижение клиренса сертралина при их сочетанном применении. Клиническое значение этого эффекта неизвестно. Сертралин не оказывал влияния на β-адреноблокирующую активность атенолола. Признаков взаимодействия сертралина в дозе 200 мг/сут с глибенкламидом и дигоксином не выявлено.

При одновременном приеме сертралина в дозе 200 мг/сут и варфарина наблюдалось небольшое, но статистически достоверное увеличение протромбинового времени; клиническое значение этого эффекта неизвестно. В связи с этим следует тщательно контролировать показатель протромбинового времени в начале терапии сертралином и после его отмены.

Необходимо соблюдать осторожность при одновременном назначении сертралина с такими препаратами, как литий, эффект которых может быть опосредован серотонинергическими механизмами.