взрослым в начале лечения и при острых состояниях назначают (при хорошей переносимости) повышенные дозы, обычно 500–1000 мг/сут в 2 приема (утром и вечером).

Повышенные дозы применяют при выраженном болевом синдроме, утренней скованности, травме, а также при переходе от лечения другими НПВП или кортикостероидами к напроксену. После достижения клинического улучшения назначают в поддерживающей дозе — 500 мг/сут в 1 или 2 приема во время еды. При остром приступе подагры назначают в начальной дозе 750 мг — каждые 8 ч по 250 мг до исчезновения симптомов заболевания.

Детям в возрасте старше 5 лет назначают в дозе 10 мг/кг/сут в 2 приема каждые 12 ч во время еды.

Гель применяют наружно. Рекомендуется применять полоску геля длиной примерно 4 см, нанося ее на чистую и сухую кожу 4–5 раз в сутки с интервалами в несколько часов.

После аппликации гель распределить и аккуратно втирать до полного впитывания. Место нанесения геля не следует накрывать бандажом или пластырем. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания, а также эффективности лечения и, как правило, составляет не более 4 нед.