НАПРОКСЕН (NAPROXENUM) Действующее вещество
НПВП. Оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, обусловленное ингибированием ЦОГ и блокадой синтеза простагландинов. Тормозит агрегацию тромбоцитов.
Почти полностью всасывается в пищеварительном тракте. Около 99% напроксена связывается с белками плазмы крови. В полость суставов проникает медленно: через 3–4 ч после перорального приема концентрация напроксена в синовиальной жидкости составляет 50% от концентрации в плазме крови, а через 15 ч — около 74%. Полный терапевтический эффект развивается через 10 ч после приема. Напроксен выводится главным образом с мочой. T½ составляет 12–15 ч. Экскреция напроксена при печеночной и почечной недостаточности может значительно снижаться.
ревматизм, ревматоидный артрит, ювенильный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, подагра, болевой синдром различного генеза (особенно обусловленный воспалением), в том числе посттравматический и послеоперационный болевой синдром, головная, зубная боль, дисменорея. Местное лечение: боли в мышцах и суставах; при дегенеративных заболеваниях суставов.
взрослым в начале лечения и при острых состояниях назначают (при хорошей переносимости) повышенные дозы, обычно 500–1000 мг/сут в 2 приема (утром и вечером).
Повышенные дозы применяют при выраженном болевом синдроме, утренней скованности, травме, а также при переходе от лечения другими НПВП или кортикостероидами к напроксену. После достижения клинического улучшения назначают в поддерживающей дозе — 500 мг/сут в 1 или 2 приема во время еды. При остром приступе подагры назначают в начальной дозе 750 мг — каждые 8 ч по 250 мг до исчезновения симптомов заболевания.
Детям в возрасте старше 5 лет назначают в дозе 10 мг/кг/сут в 2 приема каждые 12 ч во время еды.
Гель применяют наружно. Рекомендуется применять полоску геля длиной примерно 4 см, нанося ее на чистую и сухую кожу 4–5 раз в сутки с интервалами в несколько часов.
После аппликации гель распределить и аккуратно втирать до полного впитывания. Место нанесения геля не следует накрывать бандажом или пластырем. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания, а также эффективности лечения и, как правило, составляет не более 4 нед.
повышенная чувствительность к напроксену, геморрагический диатез, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхоспазм, обусловленный приемом НПВП, в анамнезе, период беременности, возраст до 5 лет.
возможны изжога, тошнота, боль в эпигастральной области, запор, рвота, диарея, головная боль, дезориентация, нарушение концентрации внимания, депрессия, нарушения зрения, геморрагии, кожно-аллергические реакции.
до начала применения напроксена следует провести исследование функции почек; при длительном лечении рекомендуется проводить повторные исследования. С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, циррозом печени. Прием напроксена увеличивает длительность кровотечения.