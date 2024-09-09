Стрептодермия относится к распространенным кожным инфекциям, особенно среди детей. Высокая температура окружающей среды и влажность способствуют распространению заболевания, создавая идеальные условия для инфицирования. В детских учреждениях, таких как детские сады и школы, частота случаев может быть выше из-за плотного контакта и недостаточного соблюдения гигиенических норм. Взрослые также подвержены риску, особенно при наличии ослабленного иммунитета или хронических кожных заболеваний.

Что из себя представляет кожное заболевание стрептодермия?

Стрептодермия — кожная инфекция, вызываемая стрептококковыми бактериями. Эта патология характеризуется развитием на коже различной сыпи, покраснений и воспалений. Возбудитель стрептодермии относится к роду Streptococcus, чаще всего это бета-гемолитический стрептококк группы А.

Стрептодермия представляет собой поверхностное поражение кожи, которое может проявляться в различных формах. Как выглядит стрептодермия на коже в каждом конкретном случае — зависит от формы заболевания, но обычно это красные, воспаленные участки кожи, на которых развиваются пузырьки или пустулы. В более тяжелых случаях на месте сыпи могут развиваться язвы с мокнутием и выраженным воспалением. Кожа может быть отечной и болезненной, особенно при более глубоких формах инфекции.

Причины стрептодермии

Что является причиной появления стрептодермии? Основной причиной развития инфекции является проникновение стрептококковых бактерий в кожу через микротравмы, порезы или ссадины. Факторы, повышающие риск развития заболевания, включают:

сниженный иммунитет;

несоблюдение правил личной гигиены;

повышенная влажность и температура окружающей среды;

наличие хронических кожных заболеваний;

контакт с инфицированным человеком.

Какие еще факторы обусловливает развитие стрептодермии? Развитие болезни может быть связано с аллергическими реакциями, стрессом или нарушением обмена веществ. Эти состояния приводят к снижению защитных сил организма, что вызывает проникновение патогенов и развитие инфекции.

Еще одной альтернативной причиной стрептодермии является психосоматика — стресс, тревога и эмоциональные переживания делают организм более уязвимым к инфекциям. Психологический дискомфорт и хроническое нервное напряжение также приводят к обострению уже имеющегося заболевания.

Симптомы стрептодермии

Инкубационный период инфекции обычно длится около 7 дней. Симптомы стрептодермии могут отличаться у разных пациентов в зависимости от типа инфекции и степени ее тяжести, но основные признаки включают:

развитие сыпи при стрептодермии — красных или розовых пятен на коже, которые превращаются в пузырьки, наполненные жидкостью. Со временем пузырьки лопаются, оставляя влажные эрозии на коже, которые затем покрываются желтоватыми корками;

на пораженных участках кожи может отмечаться сильный зуд и жжение;

увеличение лимфатических узлов — в некоторых случаях возможно развитие лимфаденопатии, особенно при распространении инфекции;

общее недомогание — в редких случаях может фиксироваться повышение температуры тела, слабость и ухудшение общего состояния.

В тяжелых случаях после заживления на коже могут оставаться рубцы.

Стрептодермия может развиться в любом возрасте. Некоторые особенности течения инфекции у лиц разных возрастных групп:

у детей патология часто протекает в острой форме с быстрым распространением сыпи;

у взрослых чаще выявляют хронические формы стрептодермии;

у лиц пожилого возраста заболевание может протекать атипично, и поэтому необходимо более длительное лечение.

Как устраняется стрептодермия? Разрешение инфекции обычно характеризуется уменьшением выраженности воспаления, формированием корок и исчезновением новых элементов сыпи на коже. На месте корок некоторое время сохраняются гиперемия, шелушение, временная гиперпигментация кожи, а также небольшие шрамы при тяжелом течении. Шрамы после стрептодермии обычно уменьшаются со временем, их выраженность зависит от степени тяжести протекания инфекции и своевременности начатой терапии.

Первые признаки стрептодермии

Начальная стадия стрептодермии характеризуется появлением небольших красных пятен или папул на коже. Пятна часто развиваются на лице, руках или ногах и могут напоминать раздражение или аллергию. На месте пятен быстро формируются маленькие пузырьки, наполненные прозрачной или мутной жидкостью. Сыпь быстро увеличивается в размерах, количественно и распространяется по коже.

Эти симптомы обычно развиваются в течение нескольких дней после заражения, важно обратить внимание на первые признаки заболевания, чтобы начать терапию как можно раньше.

Где может появиться стрептодермия?

Локализация стрептодермии может быть различной. Заболевание может поражать любые участки кожи, но чаще всего развивается:

на лице и шее;

на руках и ногах;

в складках кожи (подмышечных впадинах, паховой области);

на волосистой части головы.

Классификация стрептодермии

Существует несколько классификаций стрептодермии, которые основываются на различных формах патологии, локализации, глубине поражения кожи, клинических проявлениях и др.

По локализации:

поверхностная очаговая стрептодермия (пузырьковая) — самая распространенная форма, характеризующаяся появлением небольших красных пятен, а затем пузырьков, наполненных прозрачной или мутной жидкостью;

интертригинозная стрептодермия — поражает преимущественно кожные складки;

глубокая стрептодермия — тяжелая форма пиодермии (эктима, целлюлит).

По течению:

острая диффузная стрептодермия — характеризуется быстрым распространением инфекции на большие участки кожи;

хроническая стрептодермия — длительно текущая форма заболевания с периодическими обострениями.

По характеру сыпи:

мокнущая стрептодермия — сопровождается образованием эрозий с выделением серозного экссудата;

сухая стрептодермия (белые пятна) — проявляется в виде сухих, шелушащихся участков кожи с белесоватым оттенком.

Особенности течения болезни в разном возрасте

Дети особенно уязвимы перед стрептококковыми кожными инфекциями. Стрептодермия у детей характеризуется рядом особенностей, которые отличают ее течение от таковой у взрослых. Основная причина быстрого распространения инфекции среди детей — это их тесные контакты в коллективах (детских садах, школах), а также недостаточный контроль за гигиеной. Важно отметить, что детская кожа более нежная и тонкая, с более низкой защитной функцией, что делает ее уязвимой к инфицированию стрептококками.

Особенности течения стрептодермии у детей:

быстрое развитие инфекции — у детей инфекция чаще прогрессирует быстрее из-за особенностей кожного барьера и активной циркуляции крови в коже. В результате заражение может охватывать большие участки кожи в короткие сроки;

повышенный риск развития рецидивов — дети с пониженным иммунитетом, хроническими заболеваниями кожи (например атопическим дерматитом ) или общими заболеваниями ( анемией , сахарным диабетом ) подвержены частым рецидивам стрептодермии. Атопический дерматит — особенно частый сопутствующий фактор, который обусловливает повторное развитие инфекции, так как кожа у таких детей склонна к повреждениям и воспалениям;

) или общими заболеваниями ( , сахарным ) подвержены частым рецидивам стрептодермии. Атопический дерматит — особенно частый сопутствующий фактор, который обусловливает повторное развитие инфекции, так как кожа у таких детей склонна к повреждениям и воспалениям; распространение через расчесы — дети часто чешут пораженные участки, что вызывает механический перенос инфекции на здоровые участки кожи и ведет к повышению степени тяжести течения заболевания, а также повышает риск инфицирования окружающих;

риск развития осложнений — в детском возрасте повышен риск развития осложнений при стрептодермии, особенно если патологию не лечить своевременно.

Профилактика стрептодермии включает поддержание иммунной системы ребенка, правильное питание, своевременную терапию любых кожных заболеваний и минимизацию контакта с инфицированными людьми.

Лечение стрептодермии

Как быстро вылечить стрептодермию? Можно относительно быстро вылечить инфекцию, если начать терапию на ранней стадии и следовать всем рекомендациям. Для эффективного лечения применяют местные антибиотики и при необходимости системные антибактериальные препараты . Важно соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Сколько дней необходимо лечить стрептодермию? Продолжительность терапии стрептодермии обычно составляет 7–14 дней в зависимости от степени тяжести патологии и эффективности терапии. Лечение гнойной стрептодермии должно быть комплексным и включать как местную, так и системную терапию.

В большинстве случаев при своевременном лечении улучшение состояния наступает через несколько дней, а полное заживление может занять 1–2 нед. Важно продолжать курс до полного выздоровления, чтобы предотвратить рецидивы и осложнения.

Лекарственные средства при стрептодермии

Терапия стрептодермии включает применение следующих препаратов:

Антибиотики при стрептодермии назначают индивидуально в каждом случае в зависимости от степени тяжести патологии и чувствительности возбудителя, например амоксициллин с клавулановой кислотой, цефалексин , эритромицин и доксициклин . Действие этих препаратов направлено на подавление бактериальной инфекции и предотвращение распространения болезни.

Местное лечение может включать применение следующих средств, таких как:

хлорамфеникол при стрептодермии — эффективно подавляет рост бактерий, вызывающих инфекцию;

при стрептодермии — эффективно подавляет рост бактерий, вызывающих инфекцию; мазь , содержащая оксид цинка при стрептодермии — применяется для подсушивания мокнущих участков;

, содержащая оксид цинка при стрептодермии — применяется для подсушивания мокнущих участков; лечение фукорцином при стрептодермии — показано для дезинфекции и подсушивания элементов сыпи.

Кварцевание при стрептодермии может применяться как дополнительный метод терапии, особенно при хронических формах заболевания.

Диета при стрептодермии

Важным аспектом лечения является соблюдение диеты. Рекомендуется исключить из рациона:

сладкие, острые, соленые и копченые продукты;

алкоголь и газированные напитки;

продукты, способные вызвать аллергию.

Следует увеличить потребление овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами А и С.

Стрептодермия — это заразно? Как не заболеть?

Стрептодермия — заразное заболевание. Как передается стрептодермия (пути передачи):

при прямом контакте с инфицированным человеком;

через предметы общего пользования (полотенца, одежду);

при купании в загрязненных водоемах, например, возможно развитие стрептодермии после купания в бассейне при недостаточном обеззараживании воды.

Как быстро передается стрептодермия и развивается заражение — зависит от многих факторов, включая состояние иммунной системы человека и условия окружающей среды.

Для профилактики стрептодермии рекомендуется:

соблюдать правила личной гигиены;

избегать контакта с инфицированными людьми;

укреплять иммунитет;

своевременно лечить микротравмы кожи;

избегать перегрева и повышенной влажности кожи.

Важно проводить регулярные осмотры кожи и своевременно начать терапию при появлении первых признаков патологии.

Чем опасна стрептодермия? Стрептодермия — серьезное инфекционное заболевание кожи, при котором необходима своевременная диагностика и лечение. При несвоевременной терапии значительно повышается риск таких осложнений, как:

распространение инфекции на другие участки кожи и развитие более серьезных состояний, например, целлюлита;

глубокое поражение кожи, которое может оставлять стойкие рубцы;

в случае проникновения бактерий в кровь возможно развитие сепсиса, который является жизнеугрожающим состоянием; при его развитии показано срочное медицинское вмешательство.

С помощью своевременной адекватной терапии возможно предотвратить эти осложнения.