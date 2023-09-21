внутрь; взрослым и детям старше 14 лет в 1-е сутки лечения — 200 мг однократно или по 100 мг каждые 12 ч, затем — в дозе 100 мг каждые 24 ч. Детям в возрасте 9 лет и старше в 1-й день назначают в дозе 4 мг/кг 1 раз в сутки, в последующие дни — в дозе 2–3 мг/кг 1 раз в сутки.

При острой гонококковой инфекции у женщин назначают по 100 мг 2 раза в сутки до излечения, подтвержденного результатами клинических и лабораторных исследований. При неосложненных инфекциях уретры, шейки матки и ректальной зоны, вызванных Chlamydia trachomatis, — 100 мг 2 раза в сутки в течение не менее 7 дней.

При орхите или эпидидимите, вызванном Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae, — 100 мг 2 раза в сутки; продолжительность лечения — не менее 10 дней. При мужском бесплодии, связанном с инфекциями половых органов, вызванными Ureaplasma urealyticum (T-Mycoplasma), назначают по 100 мг 2 раза в сутки в течение 4 нед (проводят одновременное лечение обоих половых партнеров). При негонококковом уретрите, вызванном Ureaplasma urealyticum, — 100 мг 2 раза в сутки не менее 7 дней.

Антибиотикотерапию следует продолжать не менее 24–48 ч после исчезновения клинических симптомов заболевания. Для уменьшения раздражающего действия доксициклина капсулы следует запивать достаточным количеством жидкости и принимать их во время еды.