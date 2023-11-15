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Активные вещества — “Ц”ЦИНКА ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*)

ЦИНКА ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Присыпка детская порошок, контейнер, 50 г, № 1; Витамины
Присыпка детская Порошок, контейнер, 50 г, № 1 Витамины
В 1040 аптеках
от 24,94 грн
Цены в аптеках
Цинковая мазь мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Цинковая мазь Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 480 аптеках
от 27,34 грн
Цены в аптеках
Цинковая мазь мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Виола ФФ
Цинковая мазь Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Виола ФФ
В 436 аптеках
от 25,72 грн
Цены в аптеках
Цинка мазь мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Цинка мазь Мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 224 аптеках
от 27,00 грн
Цены в аптеках
Цинковая мазь мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1; Юнифарма
Цинковая мазь Мазь, 10 %, туба, 20 г, № 1 Юнифарма
В 180 аптеках
от 23,63 грн
Цены в аптеках
Присыпка детская порошок, 0,1 г/г, банка, 40 г, № 1; Лубныфарм
Присыпка детская Порошок, 0,1 г/г, банка, 40 г, № 1 Лубныфарм
В 55 аптеках
от 22,30 грн
Цены в аптеках
Цинка мазь мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1; Лубныфарм
Цинка мазь Мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1 Лубныфарм
В 16 аптеках
от 28,02 грн
Цены в аптеках
Цинка мазь мазь, 10 %, банка, 40 г, № 1; Лубныфарм
Цинка мазь Мазь, 10 %, банка, 40 г, № 1 Лубныфарм
В 12 аптеках
от 31,43 грн
Цены в аптеках
Присыпка детская порошок, 0,1 г/г, банка, 50 г, № 1; Витамины
Присыпка детская Порошок, 0,1 г/г, банка, 50 г, № 1 Витамины
В 4 аптеках
от 24,00 грн
Цены в аптеках
Цинковая мазь мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1; Виола ФФ
Цинковая мазь Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь.
CAS №: 1314-13-2 ZnO
CCRIS, EINECS, RTECS, USPDDN: цинка оксид.
Форма выпуска: мазь.

оказывает вяжущее адсорбирующее, подсушивающее, антисептическое действие, уменьшает выраженность экссудативных процессов. Окись цинка вызывает денатурацию белков и образование альбуминатов.

лечение и профилактика дерматита, опрелости, пеленочной сыпи, пролежней, повреждений кожи (небольшие термические и солнечные ожоги, порезы, царапины, экзема).

наружно, мазь наносят на очищенную и высушенную кожу 4–6 раз в сутки.

повышенная чувствительность к цинка оксиду.

возможны аллергические реакции.

мазь не наносят на инфицированные повреждения, не применяют при гнойничковых заболеваниях кожи. Не допускать попадания мази в глаза и на поверхность ран.