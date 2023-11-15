ЦИНКА ОКСИД* (ZINCI OXYDUM*) Действующее вещество
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Форма выпуска: мазь.
CAS №: 1314-13-2 ZnO
CCRIS, EINECS, RTECS, USPDDN: цинка оксид.
Форма выпуска: мазь.
оказывает вяжущее адсорбирующее, подсушивающее, антисептическое действие, уменьшает выраженность экссудативных процессов. Окись цинка вызывает денатурацию белков и образование альбуминатов.
лечение и профилактика дерматита, опрелости, пеленочной сыпи, пролежней, повреждений кожи (небольшие термические и солнечные ожоги, порезы, царапины, экзема).
наружно, мазь наносят на очищенную и высушенную кожу 4–6 раз в сутки.
повышенная чувствительность к цинка оксиду.
возможны аллергические реакции.
мазь не наносят на инфицированные повреждения, не применяют при гнойничковых заболеваниях кожи. Не допускать попадания мази в глаза и на поверхность ран.