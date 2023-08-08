полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов I поколения. Действует бактерицидно. К препарату чувствительны: грамположительные микроорганизмы — стафилококки (коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и пенициллиназообразующие штаммы), стрептококки (за исключением энтерококков, обладающих высокой устойчивостью к препарату), пневмококки; грамотрицательные микроорганизмы — E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., Neisseria spp., Proteus mirabilis, различные штаммы Haemophilus influenzae (около 75%) и Klebsiella pneumoniae (около 50%), бледные спирохеты и лучистые грибы. Механизм бактерицидного действия обусловлен повреждением клеточной мембраны бактерий в стадии размножения последних (специфическое угнетение ферментов мембран). Устойчив в кислой среде.

При приеме внутрь натощак быстро (через 1,5–2 ч) и почти полностью адсорбируется, несколько медленнее — при приеме после еды. Биодоступность при пероральном приеме — >90%. Терапевтическая концентрация в крови после однократного приема внутрь сохраняется в течение 4–6 ч. В значительном количестве выделяется с мочой в неизмененном виде, небольшая часть выводится с желчью. Плохо проникает через ГЭБ.