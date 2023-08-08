ЦЕФАЛЕКСИН (CEFALEXINUM) Действующее вещество
полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов I поколения. Действует бактерицидно. К препарату чувствительны: грамположительные микроорганизмы — стафилококки (коагулазоположительные, коагулазоотрицательные и пенициллиназообразующие штаммы), стрептококки (за исключением энтерококков, обладающих высокой устойчивостью к препарату), пневмококки; грамотрицательные микроорганизмы — E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., Neisseria spp., Proteus mirabilis, различные штаммы Haemophilus influenzae (около 75%) и Klebsiella pneumoniae (около 50%), бледные спирохеты и лучистые грибы. Механизм бактерицидного действия обусловлен повреждением клеточной мембраны бактерий в стадии размножения последних (специфическое угнетение ферментов мембран). Устойчив в кислой среде.
При приеме внутрь натощак быстро (через 1,5–2 ч) и почти полностью адсорбируется, несколько медленнее — при приеме после еды. Биодоступность при пероральном приеме — >90%. Терапевтическая концентрация в крови после однократного приема внутрь сохраняется в течение 4–6 ч. В значительном количестве выделяется с мочой в неизмененном виде, небольшая часть выводится с желчью. Плохо проникает через ГЭБ.
гнойно-воспалительные процессы различной локализации; острый и хронический пиелонефрит, цистит, простатит, инфекции верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит), пневмония, бронхопневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого, отит, синусит, ангина, инфекции кожи и мягких тканей (фурункулез, абсцесс, пиодермии, лимфангиит и т.д.), острый и хронический остеомиелит, гонорея и прочие заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами.
внутрь независимо от приема пищи. Разовая доза цефалексина для взрослых — 0,25–0,5 г, суточная — 1–2 г. Детям назначают в дозе 25–50 мг/кг/сут. При тяжелом течении инфекции доза для взрослых может быть повышена максимально до 4 г/сут, для детей — до 100 мг/кг/сут. Суточную дозу делят на 4 приема. Продолжительность лечения обычно составляет 7–14 дней, при стрептококковых инфекциях продолжительность терапии — не менее 10 дней. При почечной недостаточности доза должна быть снижена.
повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
возможны тошнота, боль в области живота, нарушение функции почек, редко — диарея. Возможны аллергические реакции, а при длительном лечении — обратимая нейтропения. Могут возникать дисбактериоз и суперинфекция (кандидоз).
с осторожностью применяют при нарушениях функций почек и печени, а также у больных, в анамнезе которых имеются указания на реакции повышенной чувствительности к пенициллинам. Существует возможность перекрестной аллергии между пенициллинами и цефалоспоринами при повышенной чувствительности к пенициллину (примерно у 5–10% больных). Лечение цефалексином следует отменить при возникновении аллергических реакций и назначить соответствующую терапию. Не рекомендуется назначать в период беременности при отсутствии жизненных показаний (потенциальная тератогенность исследована недостаточно). На фоне приема антибиотика при исследовании мочи может определяться ложноположительная реакция на глюкозу.