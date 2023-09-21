ЭРИТРОМИЦИН (ERYTHROMYCINUM)

внутрь, дозу устанавливают индивидуально с учетом тяжести инфекции и чувствительности возбудителя. Взрослым назначают в начальной дозе 400–600 мг, в дальнейшем — по 200–400 мг с 6-часовым интервалом. При тяжелых инфекциях назначают 2–3 г/сут в 4–5 приемов через равные промежутки времени.

Детям в возрасте до 18 лет назначают в дозе 30–50 мг/кг/сут в 4–5 приемов через равные промежутки времени. В случае стрептококковых инфекций у детей, сенсибилизированных к пенициллину, эритромицин следует применять не менее 10 дней.

Внутрь принимают за 1 ч до или через 2–3 ч после еды.

Мазь — местно, наружно. Закладывают за веки 4–5 раз в сутки или наносят на пораженные участки кожи.