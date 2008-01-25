Что такое скарлатина?
Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококком Streptococcus pyogenes группы А. Наиболее характерный признак скарлатины — это бледная папулезная сыпь, сочетающаяся с фарингитом. Сыпь развивается потому, что возбудитель скарлатины вырабатывает токсины (называются эритрогенными токсинами), которые вызывают местную воспалительную реакцию на коже.
Скарлатиной чаще всего болеют дети школьного возраста и подростки. Возбудитель скарлатины легче распространяется среди людей, находящихся в тесном контакте, например, среди членов семьи, групп по уходу за детьми или одноклассников.
Как передается скарлатина?
Инфекция передается от инфицированного человека к человеку воздушно-капельным путем, обычно при кашле или чихании. Также скарлатина может передаваться контактно-бытовым путем, через зараженные выделениями предметы и т.д.
Инкубационный период скарлатины — время между заражением и развитием заболевания — обычно составляет 2–4 дня.
Как выглядит скарлатина?
При скарлатине характерен внешний вид больного:
- бледная папулезная сыпь без очагов слияния, характерно отсутствие пузырьков и пустул;
- сыпь появляется в течение 2–3 дней после заражения и обычно держится до 7 дней. Сначала поражаются туловище, подмышки и пах, а затем сыпь распространяется на конечности;
- сыпь при скарлатине отсутствует на таких частях тела: на ладонях и подошвах, а также носогубном треугольнике;
- при разрешении сыпь шелушится.
Симптомы скарлатины:
- повышение температуры тела;
- боль в горле;
- боль при глотании;
- малиновый язык — характерны гиперплазированные гиперемированные сосочки языка, также может отмечаться белый налет (в англоязычной литературе принят термин земляничный язык);
- увеличение и болезненность шейных лимфоузлов.
Диагностика
При подозрении на скарлатину следует немедленно обратиться к врачу.
Лечащий врач оценит состояние ротоглотки, миндалин и язык, проведет пальпацию лимфоузлов, чтобы определить, увеличены ли они. Оценит внешний вид сыпи и проведет забор мазка с миндалин и задней части глотки для выявления стрептококка. Также существует экспресс-тест на стрептококк.
Лечение скарлатины
Поскольку скарлатина является бактериальным заболеванием, ее лечат антибиотиками.
Бензилпенициллин или амоксициллин являются препаратами первой линии.
Если у больного аллергия на пенициллин, применяются антибиотики цефалоспоринового ряда (цефтриаксон, цефазолин), клиндамицин или эритромицин.
Для симптоматического лечения лихорадки рекомендуются парацетамол, ибупрофен.
Дифференциальная диагностика скарлатины с:
- местными инфекциями (рожа, импетиго);
- корью;
- ветряной оспой и опоясывающим лишаем;
- псевдотуберкулезом;
- иерсиниозом;
- энтеровирусной инфекцией;
- детской экземой;
- вирусом Коксаки.
Скарлатина опасна возможностью развития осложнений. Тяжесть осложнений варьирует от гнойничкового поражения кожи до развития гломерулонефрита и ревматической лихорадки.
Другие возможные осложнения скарлатины:
- отит;
- синусит;
- менингит;
- паритонзиллярный/глоточный абсцесс;
- постстрептококковый реактивный артрит;
- стрептококковый синдром токсического шока.
Скарлатина: профилактика
Вакцины для профилактики скарлатины не существует.
Как не заразиться скарлатиной?
Для профилактики скарлатины рекомендуется:
- соблюдать правила гигиены рук: мыть руки. Покажите ребенку, как тщательно мыть руки теплой мыльной водой в течение не менее 20 с. Если под рукой нет мыла и воды, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
- прикрывать рот при кашле и чихании, чтобы предотвратить потенциальное распространение микробов;
- не делитесь столовой посудой или едой. Ваш ребенок не должен делиться своим стаканом или столовыми приборами с друзьями или одноклассниками. Это правило распространяется и на обмен едой, кроме порционно расфасованной;
- регулярно дезинфицируйте или мойте ручки дверей, горизонтальные поверхности, посуду и др.;
- если у вашего ребенка скарлатина, мойте стаканы и посуду в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине после того, как ребенок ими воспользуется;
- избегайте контакта с другими людьми в случае заражения.
У вашего ребенка скарлатина: советы родителям
Если у вашего ребенка скарлатина, вы можете предпринять ряд шагов для облегчения его состояния:
- планируйте много отдыха. Пусть ваш ребенок отдохнет, пока не почувствует себя лучше;
- поощряйте ребенка пить много воды. Увлажнение больного горла облегчает глотание и помогает предотвратить обезвоживание;
- детям старшего возраста и взрослым полоскание горла несколько раз в день способствует уменьшению выраженности боли в горле;
- увлажните воздух. Добавление влаги в воздух может уменьшать выраженность дискомфорта. Выберите увлажнитель с прохладным туманом и очищайте его ежедневно, поскольку в некоторых увлажнителях могут размножаться бактерии и плесень;
- солевые назальные спреи также поддерживают влажность слизистых оболочек;
- приготовьте ребенку мягкую, щадящую пищу: супы, яблочное пюре, вареные хлопья, картофельное пюре, мягкие фрукты, йогурт, бульон, и яйца всмятку. Вы можете измельчить продукты в блендере, чтобы их было легче глотать. Избегайте острой, горячей пищи или кислых продуктов, таких как апельсиновый сок;
- избегайте раздражителей. Сигаретный дым, краски, чистящие средства, благовония и эфирные масла могут вызывать раздражение слизистых оболочек и усиливать боль в горле;
- можно ли гулять при скарлатине? Оставляйте ребенка дома до тех пор, пока не исчезнут признаки лихорадки.
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