Что такое скарлатина?

Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококком Streptococcus pyogenes группы А. Наиболее характерный признак скарлатины — это бледная папулезная сыпь, сочетающаяся с фарингитом. Сыпь развивается потому, что возбудитель скарлатины вырабатывает токсины (называются эритрогенными токсинами), которые вызывают местную воспалительную реакцию на коже.

Скарлатиной чаще всего болеют дети школьного возраста и подростки. Возбудитель скарлатины легче распространяется среди людей, находящихся в тесном контакте, например, среди членов семьи, групп по уходу за детьми или одноклассников.

Как передается скарлатина?

Инфекция передается от инфицированного человека к человеку воздушно-капельным путем, обычно при кашле или чихании. Также скарлатина может передаваться контактно-бытовым путем, через зараженные выделениями предметы и т.д.

Инкубационный период скарлатины — время между заражением и развитием заболевания — обычно составляет 2–4 дня.

Как выглядит скарлатина?

При скарлатине характерен внешний вид больного:

бледная папулезная сыпь без очагов слияния, характерно отсутствие пузырьков и пустул;

сыпь появляется в течение 2–3 дней после заражения и обычно держится до 7 дней. Сначала поражаются туловище, подмышки и пах, а затем сыпь распространяется на конечности;

сыпь при скарлатине отсутствует на таких частях тела: на ладонях и подошвах, а также носогубном треугольнике;

при разрешении сыпь шелушится.

Симптомы скарлатины:

повышение температуры тела;

боль в горле;

боль при глотании;

малиновый язык — характерны гиперплазированные гиперемированные сосочки языка, также может отмечаться белый налет (в англоязычной литературе принят термин земляничный язык);

увеличение и болезненность шейных лимфоузлов.

Диагностика

При подозрении на скарлатину следует немедленно обратиться к врачу.

Лечащий врач оценит состояние ротоглотки, миндалин и язык, проведет пальпацию лимфоузлов, чтобы определить, увеличены ли они. Оценит внешний вид сыпи и проведет забор мазка с миндалин и задней части глотки для выявления стрептококка. Также существует экспресс-тест на стрептококк.

Лечение скарлатины

Поскольку скарлатина является бактериальным заболеванием, ее лечат антибиотиками.

Бензилпенициллин или амоксициллин являются препаратами первой линии.

Если у больного аллергия на пенициллин, применяются антибиотики цефалоспоринового ряда (цефтриаксон, цефазолин), клиндамицин или эритромицин.

Для симптоматического лечения лихорадки рекомендуются парацетамол, ибупрофен.

Дифференциальная диагностика скарлатины с:

местными инфекциями (рожа, импетиго);

корью;

ветряной оспой и опоясывающим лишаем;

псевдотуберкулезом;

иерсиниозом;

энтеровирусной инфекцией;

детской экземой;

вирусом Коксаки.

Скарлатина опасна возможностью развития осложнений. Тяжесть осложнений варьирует от гнойничкового поражения кожи до развития гломерулонефрита и ревматической лихорадки.

Другие возможные осложнения скарлатины:

отит;

синусит;

менингит;

паритонзиллярный/глоточный абсцесс;

постстрептококковый реактивный артрит;

стрептококковый синдром токсического шока.

Скарлатина: профилактика

Вакцины для профилактики скарлатины не существует.

Как не заразиться скарлатиной?

Для профилактики скарлатины рекомендуется:

соблюдать правила гигиены рук: мыть руки. Покажите ребенку, как тщательно мыть руки теплой мыльной водой в течение не менее 20 с. Если под рукой нет мыла и воды, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

прикрывать рот при кашле и чихании, чтобы предотвратить потенциальное распространение микробов;

не делитесь столовой посудой или едой. Ваш ребенок не должен делиться своим стаканом или столовыми приборами с друзьями или одноклассниками. Это правило распространяется и на обмен едой, кроме порционно расфасованной;

регулярно дезинфицируйте или мойте ручки дверей, горизонтальные поверхности, посуду и др.;

если у вашего ребенка скарлатина, мойте стаканы и посуду в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине после того, как ребенок ими воспользуется;

избегайте контакта с другими людьми в случае заражения.

У вашего ребенка скарлатина: советы родителям

Если у вашего ребенка скарлатина, вы можете предпринять ряд шагов для облегчения его состояния: