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Новости медицины и фармацииЧто такое скарлатина?

Что такое скарлатина?

Опубликовано  10.04.2024

Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое вызывается стрептококком Streptococcus pyogenes группы А. Наиболее характерный признак скарлатины — это бледная папулезная сыпь, сочетающаяся с фарингитом. Сыпь развивается потому, что возбудитель скарлатины вырабатывает токсины (называются эритрогенными токсинами), которые вызывают местную воспалительную реакцию на коже.

Скарлатиной чаще всего болеют дети школьного возраста и подростки. Возбудитель скарлатины легче распространяется среди людей, находящихся в тесном контакте, например, среди членов семьи, групп по уходу за детьми или одноклассников.

Как передается скарлатина?

Инфекция передается от инфицированного человека к человеку воздушно-капельным путем, обычно при кашле или чихании. Также скарлатина может передаваться контактно-бытовым путем, через зараженные выделениями предметы и т.д.

Инкубационный период скарлатины — время между заражением и развитием заболевания — обычно составляет 2–4 дня.

Как выглядит скарлатина?

При скарлатине характерен внешний вид больного:

  • бледная папулезная сыпь без очагов слияния, характерно отсутствие пузырьков и пустул;
  • сыпь появляется в течение 2–3 дней после заражения и обычно держится до 7 дней. Сначала поражаются туловище, подмышки и пах, а затем сыпь распространяется на конечности;
  • сыпь при скарлатине отсутствует на таких частях тела: на ладонях и подошвах, а также носогубном треугольнике;
  • при разрешении сыпь шелушится.

Симптомы скарлатины:

  • повышение температуры тела;
  • боль в горле;
  • боль при глотании;
  • малиновый язык — характерны гиперплазированные гиперемированные сосочки языка, также может отмечаться белый налет (в англоязычной литературе принят термин земляничный язык);
  • увеличение и болезненность шейных лимфоузлов.

Диагностика

При подозрении на скарлатину следует немедленно обратиться к врачу.

Лечащий врач оценит состояние ротоглотки, миндалин и язык, проведет пальпацию лимфоузлов, чтобы определить, увеличены ли они. Оценит внешний вид сыпи и проведет забор мазка с миндалин и задней части глотки для выявления стрептококка. Также существует экспресс-тест на стрептококк.

Лечение скарлатины

Поскольку скарлатина является бактериальным заболеванием, ее лечат антибиотиками.

Бензилпенициллин или амоксициллин являются препаратами первой линии.

Если у больного аллергия на пенициллин, применяются антибиотики цефалоспоринового ряда (цефтриаксон, цефазолин), клиндамицин или эритромицин.

Для симптоматического лечения лихорадки рекомендуются парацетамол, ибупрофен.

Дифференциальная диагностика скарлатины с:

  • местными инфекциями (рожа, импетиго);
  • корью;
  • ветряной оспой и опоясывающим лишаем;
  • псевдотуберкулезом;
  • иерсиниозом;
  • энтеровирусной инфекцией;
  • детской экземой;
  • вирусом Коксаки.

Скарлатина опасна возможностью развития осложнений. Тяжесть осложнений варьирует от гнойничкового поражения кожи до развития гломерулонефрита и ревматической лихорадки.

Другие возможные осложнения скарлатины:

  • отит;
  • синусит;
  • менингит;
  • паритонзиллярный/глоточный абсцесс;
  • постстрептококковый реактивный артрит;
  • стрептококковый синдром токсического шока.

Скарлатина: профилактика

Вакцины для профилактики скарлатины не существует.

Как не заразиться скарлатиной?

Для профилактики скарлатины рекомендуется:

  • соблюдать правила гигиены рук: мыть руки. Покажите ребенку, как тщательно мыть руки теплой мыльной водой в течение не менее 20 с. Если под рукой нет мыла и воды, можно использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
  • прикрывать рот при кашле и чихании, чтобы предотвратить потенциальное распространение микробов;
  • не делитесь столовой посудой или едой. Ваш ребенок не должен делиться своим стаканом или столовыми приборами с друзьями или одноклассниками. Это правило распространяется и на обмен едой, кроме порционно расфасованной;
  • регулярно дезинфицируйте или мойте ручки дверей, горизонтальные поверхности, посуду и др.;
  • если у вашего ребенка скарлатина, мойте стаканы и посуду в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине после того, как ребенок ими воспользуется;
  • избегайте контакта с другими людьми в случае заражения.

У вашего ребенка скарлатина: советы родителям

Если у вашего ребенка скарлатина, вы можете предпринять ряд шагов для облегчения его состояния:

  • планируйте много отдыха. Пусть ваш ребенок отдохнет, пока не почувствует себя лучше;
  • поощряйте ребенка пить много воды. Увлажнение больного горла облегчает глотание и помогает предотвратить обезвоживание;
  • детям старшего возраста и взрослым полоскание горла несколько раз в день способствует уменьшению выраженности боли в горле;
  • увлажните воздух. Добавление влаги в воздух может уменьшать выраженность дискомфорта. Выберите увлажнитель с прохладным туманом и очищайте его ежедневно, поскольку в некоторых увлажнителях могут размножаться бактерии и плесень;
  • солевые назальные спреи также поддерживают влажность слизистых оболочек;
  • приготовьте ребенку мягкую, щадящую пищу: супы, яблочное пюре, вареные хлопья, картофельное пюре, мягкие фрукты, йогурт, бульон, и яйца всмятку. Вы можете измельчить продукты в блендере, чтобы их было легче глотать. Избегайте острой, горячей пищи или кислых продуктов, таких как апельсиновый сок;
  • избегайте раздражителей. Сигаретный дым, краски, чистящие средства, благовония и эфирные масла могут вызывать раздражение слизистых оболочек и усиливать боль в горле;
  • можно ли гулять при скарлатине? Оставляйте ребенка дома до тех пор, пока не исчезнут признаки лихорадки.
Опубликовано  10.04.2024

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