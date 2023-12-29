БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (BENZYLPENICILLINUM) Действующее вещество
MESH: (2S-(2α,5α,6β))-3,3-диметил-7-оксо-6-((фенилацетил)амино)-4-тиа-1-азабицикло(3.2.0)гептан-2-карбоксиловая кислота.
RTECS: бензил-6-аминопенициллиновая кислота.
HSDB, RTECS: фенилацетамидопенициллановая кислота.
антибиотик, оказывающий бактерицидное действие, связанное с подавлением биосинтеза мукопротеинов наружной мембраны бактерий. Применение бензилпенициллина в высоких дозах обеспечивает достижение терапевтической концентрации даже в тех тканях, где обычно она достигается с трудом (костная ткань, клапаны сердца, СМЖ, гнойный экссудат и др.). Бензилпенициллин можно использовать для монотерапии или в комбинации с другими антибиотиками.
Бензилпенициллин активен в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как стрептококки групп A, B, C, G, L и М, зеленящий стрептококк, энтерококки, пневмококки, не продуцирующие пенициллиназу штаммы стафилококков, менингококки, гонококки, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Clostridium, Erysipelothrix insidosa, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Alcaligenes faecalis, Pasteurella multocida, Streptobacillus moniliformis, Spirillium minus, Fusobacterium fusiforme, Treponema pallidum, лептоспиры и актиномицеты.
инфекции, вызванные чувствительными к антибиотику микроорганизмами: септицемия, пневмония, эмпиема плевры, перикардит, бактериальный эндокардит, медиастенит, перитонит, менингит, абсцесс мозга, артрит, остеомиелит; специфические инфекции, такие как сибирская язва, инфекции, вызванные клостридиями, листериями, пастереллами, болезнь укуса крыс, фузоспирохетоз. Бензилпенициллин применяют также при лечении сифилиса и гонореи.
вводят в/м или в/в; обычно назначают по 30 000 ЕД/кг/сут в 3 введения.
Недоношенным и новорожденным детям назначают 30 000–100 000 ЕД/кг/сут, максимальная суточная доза для в/в введения — 200 000–500 000 ЕД/кг; детям в возрасте до 1 года (масса тела до 10 кг) обычно назначают в дозе 30 000–100 000 ЕД/кг/сут, максимальная доза для в/в введения — 500 000–1 000 000 ЕД/кг/сут; детям в возрасте от 1 года до 12 лет (масса тела 10–38 кг) назначают в дозе 30 000 ЕД/кг/сут, максимальная доза для в/в введения — 100 000–500 000 ЕД/кг/сут.
Взрослым (масса тела от 40 кг и более) обычно назначают в дозе 1 000 000–5 000 000 ЕД/сут; высшая доза для в/в введения — 10 000 000–40 000 000 ЕД/сут.
При сепсисе, вызванном чувствительными грамотрицательными бактериями (Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Alcaligenes faecalis, Salmonella spp., Shigella spp. и Proteus mirabilis), взрослым назначают в дозе 20 000 000–80 000 000 ЕД/сут.
При бактериальном эндокардите назначают в/в в дозе 10 000 000–80 000 000 ЕД/сут в комбинации со 120–240 мг гентамицина в сутки или 1–2 г стрептомицина в сутки в/м.
При менингите не следует превышать дозы 20 000 000–30 000 000 ЕД/сут у взрослых и 12 000 000 ЕД/сут у детей (вследствие возможного возникновения судорожных реакций).
В зависимости от клинической ситуации бензилпенициллин можно также применять внутриплеврально в дозах до 200 000 ЕД (5000 ЕД/мл), вводить в полость сустава в дозах до 100 000 ЕД (25 000 ЕД/мл) и интралюмбально (10 000–20 000 ЕД взрослым, 8000 ЕД детям в возрасте 6–12 лет, 5000 ЕД детям в возрасте от 1 года до 6 лет и 2500 ЕД новорожденным). Стерильный р-р (концентрация не выше 1000 ЕД/мл) подогревают до температуры тела и вводят медленно (1 мл/мин) после удаления соответствующего количества СМЖ; при этом следует соответственно снизить дозу бензилпенициллина для системного введения.
У больных с выраженной печеночной или почечной недостаточностью дозы соответственно корригируют. При клиренсе креатинина 100–60 мл/мин (креатинин плазмы крови — 0,8–1,5 мг%) пациентам в возрасте до 60 лет бензилпенициллин вводят в дозе до 60 000 000 МЕ/сут, старше 60 лет — 10 000 000–40 000 000 МЕ/сут в 3 введения с интервалом 8 ч; при клиренсе креатинина 50–40 мл/мин (креатинин плазмы крови — 1,5–2 мг%) вводят в дозе 10 000 000–20 000 000 МЕ/сут в 3 введения с интервалом 8 ч; при клиренсе креатинина 30–10 мл/мин (креатинин плазмы крови — 2–8 мг%) вводят в дозе 5 000 000–10 000 000 МЕ/сут в 2–3 введения с интервалом 8–12 ч; при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин (креатинин плазмы крови — 15 мг%) вводят в дозе 2 000 000–5 000 000 МЕ/сут в 1–2 введения с интервалом 8 ч.
Для приготовления р-ра для в/в введения не более 10 000 000 МЕ бензилпенициллина растворяют в 10 мл воды для инъекций. При в/м введении общий объем вводимой жидкости не должен превышать 5 мл на одно место инъекции. При необходимости повторных инъекций следует менять место введения.
Для приготовления инфузионного р-ра 10 000 000–20 000 000 МЕ бензилпенициллина растворяют соответственно в 100 или 200 мл воды для инъекций; при соблюдении указанных соотношений получается приблизительно изотонический р-р.
Применять р-р Рингера или другие натрийсодержащие р-ры не рекомендуется. Инфузию проводят в течение 15–30 мин.
повышенная чувствительность к пенициллинам.
возможны крапивница, лихорадка, артралгия, ангионевротический отек, полиморфная эритема, эксфолиативный дерматит, анафилактический шок, стоматит, глоссит суперинфекция.
При быстром в/в введении бензилпенициллина в высоких дозах (более 10 000 000 МЕ) возможно развитие нарушений электролитного баланса. Быстрое инфузионное введение бензилпенициллина в высоких дозах может приводить к развитию генерализованных судорог, особенно у пациентов с выраженной почечной недостаточностью, эпилепсией, менингитом, отеком мозга, а также при проведении экстракорпорального кровообращения.
В редких случаях после в/в введения бензилпенициллина в дозе выше 10 000 000 МЕ могут отмечаться гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения или нефропатия с альбуминурией и гематурией.
Отдельные случаи олигурии или анурии, наблюдаемые при применении бензилпенициллина, обычно проходят через 48 ч после прекращения лечения; диурез может быть восстановлен применением 10% р-ра маннитола.
при инфекциях, вызванных стафилококками, энтерококками, Escherichia coli или Enterobacter aerogenes, рекомендуется определить чувствительность возбудителя к бензилпенициллину.
Возможно развитие перекрестных аллергических реакций к бензилпенициллину при повышенной чувствительности к цефалоспоринам (в 5–10% случаев). Особые предосторожности необходимы при назначении бензилпенициллина лицам с аллергическими заболеваниями.
С особой осторожностью бензилпенициллин назначают при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при эпилепсии, нефропатии и патологии печени. В случае применения бензилпенициллина в высоких дозах более 5 дней рекомендуется контроль показателей водно-электролитного баланса, функции печени и гематологических показателей.
При возникновении аллергических реакций антибиотик отменяют, назначают десенсибилизирующую терапию.
Во время лечения бензилпенициллином могут отмечаться ложноположительные результаты глюкозурических тестов.
не следует смешивать р-р бензилпенициллина в одном шприце с другими инъекционными р-рами.
Не рекомендуется сочетать с НПВП (особенно с индометацином, фенилбутазоном и салицилатами).
Бензилпенициллин не следует комбинировать с бактериостатическими антибиотиками.
При соответствующих показаниях бензилпенициллин можно использовать в комбинации с изоксазолилпенициллинами (флуклоксациллин), аминопенициллинами (стандациллин), аминогликозидами (гентамицин).