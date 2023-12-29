БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (BENZYLPENICILLINUM)

вводят в/м или в/в; обычно назначают по 30 000 ЕД/кг/сут в 3 введения.

Недоношенным и новорожденным детям назначают 30 000–100 000 ЕД/кг/сут, максимальная суточная доза для в/в введения — 200 000–500 000 ЕД/кг; детям в возрасте до 1 года (масса тела до 10 кг) обычно назначают в дозе 30 000–100 000 ЕД/кг/сут, максимальная доза для в/в введения — 500 000–1 000 000 ЕД/кг/сут; детям в возрасте от 1 года до 12 лет (масса тела 10–38 кг) назначают в дозе 30 000 ЕД/кг/сут, максимальная доза для в/в введения — 100 000–500 000 ЕД/кг/сут.

Взрослым (масса тела от 40 кг и более) обычно назначают в дозе 1 000 000–5 000 000 ЕД/сут; высшая доза для в/в введения — 10 000 000–40 000 000 ЕД/сут.

При сепсисе, вызванном чувствительными грамотрицательными бактериями (Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Alcaligenes faecalis, Salmonella spp., Shigella spp. и Proteus mirabilis), взрослым назначают в дозе 20 000 000–80 000 000 ЕД/сут.

При бактериальном эндокардите назначают в/в в дозе 10 000 000–80 000 000 ЕД/сут в комбинации со 120–240 мг гентамицина в сутки или 1–2 г стрептомицина в сутки в/м.

При менингите не следует превышать дозы 20 000 000–30 000 000 ЕД/сут у взрослых и 12 000 000 ЕД/сут у детей (вследствие возможного возникновения судорожных реакций).

В зависимости от клинической ситуации бензилпенициллин можно также применять внутриплеврально в дозах до 200 000 ЕД (5000 ЕД/мл), вводить в полость сустава в дозах до 100 000 ЕД (25 000 ЕД/мл) и интралюмбально (10 000–20 000 ЕД взрослым, 8000 ЕД детям в возрасте 6–12 лет, 5000 ЕД детям в возрасте от 1 года до 6 лет и 2500 ЕД новорожденным). Стерильный р-р (концентрация не выше 1000 ЕД/мл) подогревают до температуры тела и вводят медленно (1 мл/мин) после удаления соответствующего количества СМЖ; при этом следует соответственно снизить дозу бензилпенициллина для системного введения.

У больных с выраженной печеночной или почечной недостаточностью дозы соответственно корригируют. При клиренсе креатинина 100–60 мл/мин (креатинин плазмы крови — 0,8–1,5 мг%) пациентам в возрасте до 60 лет бензилпенициллин вводят в дозе до 60 000 000 МЕ/сут, старше 60 лет — 10 000 000–40 000 000 МЕ/сут в 3 введения с интервалом 8 ч; при клиренсе креатинина 50–40 мл/мин (креатинин плазмы крови — 1,5–2 мг%) вводят в дозе 10 000 000–20 000 000 МЕ/сут в 3 введения с интервалом 8 ч; при клиренсе креатинина 30–10 мл/мин (креатинин плазмы крови — 2–8 мг%) вводят в дозе 5 000 000–10 000 000 МЕ/сут в 2–3 введения с интервалом 8–12 ч; при клиренсе креатинина менее 10 мл/мин (креатинин плазмы крови — 15 мг%) вводят в дозе 2 000 000–5 000 000 МЕ/сут в 1–2 введения с интервалом 8 ч.

Для приготовления р-ра для в/в введения не более 10 000 000 МЕ бензилпенициллина растворяют в 10 мл воды для инъекций. При в/м введении общий объем вводимой жидкости не должен превышать 5 мл на одно место инъекции. При необходимости повторных инъекций следует менять место введения.

Для приготовления инфузионного р-ра 10 000 000–20 000 000 МЕ бензилпенициллина растворяют соответственно в 100 или 200 мл воды для инъекций; при соблюдении указанных соотношений получается приблизительно изотонический р-р.

Применять р-р Рингера или другие натрийсодержащие р-ры не рекомендуется. Инфузию проводят в течение 15–30 мин.