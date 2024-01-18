ЦЕФАЗОЛИН (CEFAZOLINUM)

вводят в/м и в/в (струйно или капельно). Разовая доза для взрослых при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, составляет 0,25–0,5 г каждые 8 ч (0,75–1,5 г/сут). При инфекциях дыхательных путей средней степени тяжести, вызванных пневмококками, и инфекциях мочеполового тракта назначают по 0,5–1 г каждые 12 ч. При заболеваниях, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, цефазолин назначают по 0,5–1 г каждые 6–8 ч.

При тяжелых инфекциях (сепсис, эндокардит, перитонит, деструктивная пневмония, острый гематогенный остеомиелит, осложненные урологические инфекции) суточную дозу препарата можно повысить до максимальной (6 г) с интервалом между введениями 6–8 ч.

При нарушении функции почек вначале вводят в дозе 0,5 г, после чего корригируют схему лечения, снижая дозу и увеличивая интервалы между введениями цефазолина с учетом показателей уровня креатинина и азота мочевины в плазме крови. При легких (средней степени тяжести) и тяжелых инфекциях рекомендуемые дозы цефазолина составляют соответственно: при клиренсе креатинина 40–70 мг/мин и уровне азота мочевины крови 20–34 мг% — 0,25–0,5 г и 0,5–1,25 г каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 20–40 мг/мин и уровне азота мочевины крови 35–49 мг% — 0,125–0,25 г и 0,25–0,6 г каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 5–20 мг/мин и уровне азота мочевины в крови 50–75 мг% — 75–100 мг и 150–400 мг каждые 24 ч; при клиренсе креатинина 5 мг/мин, уровне азота мочевины в крови 75 мг% — 37,5–75 мг и 75–200 мг каждые 24 ч.

Детям с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 40–70 мл/мин) после введения цефазолина в обычной дозе назначают 60% обычной суточной дозы в 2 введения; при клиренсе креатинина 20–40 мл/мин — 25% суточной дозы цефазолина в 2 введения; при значительном нарушении функции почек (клиренс креатинина 5–20 мл/мин) суточная доза составляет 10% обычной и вводится с интервалом 24 ч.

Длительность лечения — 7–10 дней и более.