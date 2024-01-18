ЦЕФАЗОЛИН (CEFAZOLINUM) Действующее вещество
полусинтетический цефалоспориновый антибиотик I поколения для парентерального применения. Действует бактерицидно, нарушая биосинтез клеточных мембран бактерий. К цефазолину чувствительны: золотистый стафилококк (включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis (стафилококки, резистентные к метициллину, также устойчивы и к цефазолину), β-гемолитические стрептококки группы А и прочие штаммы стрептококков (многие штаммы энтерококков резистентны к цефазолину), Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae. Большинство индолположительных штаммов Proteus (Proteus vulgaris), а также Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia, Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp. резистентны к цефазолину.
При в/м введении цефазолин быстро всасывается, достигает Cmax в плазме крови через 1 ч; эффективная концентрация в плазме крови сохраняется в течение 8–12 ч после в/м и в/в введения. Около 90% цефазолина связывается с белками плазмы крови. Выделяется почками посредством клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Продолжительность T½ — около 2 ч. Цефазолин практически не метаболизируется в организме; большая часть введенной дозы выводится из организма с мочой. Легко проникает через плацентарный барьер в амниотическую жидкость и кровь пуповины. В очень низкой концентрации выявляется в грудном молоке. Хорошо проникает через воспаленную синовиальную оболочку.
инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами, в том числе инфекции верхних дыхательных путей, средний отит, бронхит, пневмония, инфекции моче- и желчевыводящих путей, органов малого таза, кожи и мягких тканей, костей и суставов, остеомиелит, мастит, эндокардит, сепсис, перитонит, раневые, ожоговые и послеоперационные инфекции, сифилис, гонорея, профилактика послеоперационных инфекционных осложнений в случаях повышенного риска их развития (вагинальная гистерэктомия, холецистэктомия у пациентов в возрасте старше 70 лет с острым холециститом, механической желтухой или конкрементами в желчных протоках и др).
вводят в/м и в/в (струйно или капельно). Разовая доза для взрослых при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами, составляет 0,25–0,5 г каждые 8 ч (0,75–1,5 г/сут). При инфекциях дыхательных путей средней степени тяжести, вызванных пневмококками, и инфекциях мочеполового тракта назначают по 0,5–1 г каждые 12 ч. При заболеваниях, вызванных чувствительными грамотрицательными микроорганизмами, цефазолин назначают по 0,5–1 г каждые 6–8 ч.
При тяжелых инфекциях (сепсис, эндокардит, перитонит, деструктивная пневмония, острый гематогенный остеомиелит, осложненные урологические инфекции) суточную дозу препарата можно повысить до максимальной (6 г) с интервалом между введениями 6–8 ч.
При нарушении функции почек вначале вводят в дозе 0,5 г, после чего корригируют схему лечения, снижая дозу и увеличивая интервалы между введениями цефазолина с учетом показателей уровня креатинина и азота мочевины в плазме крови. При легких (средней степени тяжести) и тяжелых инфекциях рекомендуемые дозы цефазолина составляют соответственно: при клиренсе креатинина 40–70 мг/мин и уровне азота мочевины крови 20–34 мг% — 0,25–0,5 г и 0,5–1,25 г каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 20–40 мг/мин и уровне азота мочевины крови 35–49 мг% — 0,125–0,25 г и 0,25–0,6 г каждые 12 ч; при клиренсе креатинина 5–20 мг/мин и уровне азота мочевины в крови 50–75 мг% — 75–100 мг и 150–400 мг каждые 24 ч; при клиренсе креатинина 5 мг/мин, уровне азота мочевины в крови 75 мг% — 37,5–75 мг и 75–200 мг каждые 24 ч.
Детям с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина 40–70 мл/мин) после введения цефазолина в обычной дозе назначают 60% обычной суточной дозы в 2 введения; при клиренсе креатинина 20–40 мл/мин — 25% суточной дозы цефазолина в 2 введения; при значительном нарушении функции почек (клиренс креатинина 5–20 мл/мин) суточная доза составляет 10% обычной и вводится с интервалом 24 ч.
Длительность лечения — 7–10 дней и более.
повышенная чувствительность к цефалоспоринам.
возможны кожная сыпь, эозинофилия, транзиторное повышение активности трансаминаз и ЩФ в плазме крови, проявления нефротоксичности (у пациентов с нарушенной функцией почек), тошнота, рвота, симптомы колита, дисбактериоз, суперинфекция, вызванная устойчивыми возбудителями, перифлебиты при в/в введении.
при развитии аллергических реакций следует отменить цефалексин и назначить десенсибилизирующую терапию.
С осторожностью назначают пациентам с повышенной чувствительностью к антибиотикам пенициллинового ряда, заболеваниями пищеварительного тракта (особенно с колитом).
При применении цефазолина возможно появление положительных прямой и непрямой проб Кумбса, ложноположительной реакции на глюкозу в моче при использовании р-ра Бенедикта, р-ра Фелинга, но не при ферментативном определении.
В период беременности назначают только по жизненным показаниям. В период кормления грудью применяют с осторожностью. Безопасность применения у недоношенных и детей 1-го месяца жизни не установлена.
В случае проявления нефротоксического эффекта у пациентов с нарушенной функцией почек (повышение уровня мочевины и креатинина) дозу препарата снижают и дальнейшее лечение проводят под контролем значений указанных параметров.
р-р цефазолина нельзя смешивать в одном объеме с другими антибиотиками.
Не применяют в сочетании с антикоагулянтами и сильнодействующими диуретиками (фуросемидом, этакриновой кислотой).
При одновременном приеме пробенецид может вызвать снижение почечной экскреции цефазолина, что приводит к продолжительному повышению концентрации его в плазме крови.
в случае тяжелой передозировки, особенно у больных с почечной недостаточностью, применяют гемодиализ и гемоперфузию.