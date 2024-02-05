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Активные вещества — “Ц”ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONUM)

ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONUM) Действующее вещество

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Найдено: 59 препаратов
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5; Дарница
Цефтриаксон-Дарница Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5 Дарница
В 756 аптеках
от 173,01 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 5; Дарница
Цефтриаксон-Дарница Порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 5 Дарница
В 546 аптеках
от 107,80 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Дарница
Цефтриаксон-Дарница Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Дарница
В 516 аптеках
от 32,82 грн
Цены в аптеках
Эмсеф® порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 1; Abryl Formulations
Эмсеф® Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 1 Abryl Formulations
В 335 аптеках
от 123,50 грн
Цены в аптеках
Ротацеф порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с 1% лидокаином в ампулах по 3,5 мл, с 1% лидокаином в амп. 3,5 мл, № 1; Уорлд Медицин
Ротацеф Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с 1% лидокаином в ампулах по 3,5 мл, с 1% лидокаином в амп. 3,5 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 302 аптеках
от 146,44 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 271 аптеке
от 220,00 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 40; Дарница
Цефтриаксон-Дарница Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 40 Дарница
В 189 аптеках
от 880,90 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-Дарница порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1; Дарница
Цефтриаксон-Дарница Порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1 Дарница
В 150 аптеках
от 22,40 грн
Цены в аптеках
Эфмерин порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Ananta Medicare
Эфмерин Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Ananta Medicare
В 125 аптеках
от 149,60 грн
Цены в аптеках
Блицеф порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 10; AAR Pharma FZ LLC
Блицеф Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 10 AAR Pharma FZ LLC
В 123 аптеках
от 1362,42 грн
Цены в аптеках
Онтазен-1000 порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Sance Laboratories
Онтазен-1000 Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Sance Laboratories
В 106 аптеках
от 112,99 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-БХФЗ порошок для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон-БХФЗ Порошок для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 63 аптеках
от 13,69 грн
Цены в аптеках
Алвобак порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Mistral Capital Management
Алвобак Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Mistral Capital Management
В 62 аптеках
от 181,33 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-БХФЗ порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон-БХФЗ Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 53 аптеках
от 19,30 грн
Цены в аптеках
Деницеф порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Ananta Medicare
Деницеф Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Ananta Medicare
В 48 аптеках
от 163,87 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон-Виста порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Mistral Capital Management
Цефтриаксон-Виста Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Mistral Capital Management
В 42 аптеках
от 732,40 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 34 аптеках
от 291,54 грн
Цены в аптеках
Эфмерин порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1; Ananta Medicare
Эфмерин Порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1 Ananta Medicare
В 30 аптеках
от 210,74 грн
Цены в аптеках
Промоцеф порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Лекхим
Промоцеф Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Лекхим
В 26 аптеках
от 133,14 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5; Лекхим
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5 Лекхим
В 22 аптеках
от 101,35 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
В 21 аптеке
от 24,65 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон Юрия-Фарм порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 10; Медицинский центр М.Т.К.
Цефтриаксон Юрия-Фарм Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 10 Медицинский центр М.Т.К.
В 21 аптеке
от 201,40 грн
Цены в аптеках
Лораксон порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 12; Exir Pharmaceutical
Лораксон Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 12 Exir Pharmaceutical
В 18 аптеках
от 824,34 грн
Цены в аптеках
Эмсеф® 1000 порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Abryl Formulations
Эмсеф® 1000 Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Abryl Formulations
В 15 аптеках
от 164,42 грн
Цены в аптеках
Промоцеф порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5; Лекхим
Промоцеф Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 5 Лекхим
В 12 аптеках
от 627,65 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон Ананта порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 20; Ananta Medicare
Цефтриаксон Ананта Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 20 Ananta Medicare
В 11 аптеках
от 459,78 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 50; Лекхим
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 50 Лекхим
В 5 аптеках
от 832,71 грн
Цены в аптеках
Диацеф 1 г порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1; Sance Laboratories
Диацеф 1 г Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1 Sance Laboratories
В 4 аптеках
от 107,69 грн
Цены в аптеках
Цефорт порошок для раствора для инъекций или инфузий, 1 г, флакон, № 10; Antibiotice
Цефорт Порошок для раствора для инъекций или инфузий, 1 г, флакон, № 10 Antibiotice
В 3 аптеках
от 727,40 грн
Цены в аптеках
Цефорт порошок для раствора для инъекций или инфузий, 2 г, флакон, № 10; Antibiotice
Цефорт Порошок для раствора для инъекций или инфузий, 2 г, флакон, № 10 Antibiotice
В 3 аптеках
от 1252,60 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон Юрия-Фарм порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Юрия-Фарм
Цефтриаксон Юрия-Фарм Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Юрия-Фарм
В 3 аптеках
от 22,70 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 10; Genopharm
Цефтриаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 10 Genopharm
В 1 аптеке
от 76,00 грн
Цены в аптеках
Диацеф 2 г порошок для раствора для инъекций, 2000 мг, флакон, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1; Sance Laboratories
Диацеф 2 г Порошок для раствора для инъекций, 2000 мг, флакон, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 1 Sance Laboratories
В 1 аптеке
от 251,30 грн
Цены в аптеках
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical
В 13 аптеках других городов
от 187,71 грн
Цены в других городах
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 7 аптеках других городов
от 24,00 грн
Цены в других городах
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Лекхим-Харьков
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Лекхим-Харьков
В 6 аптеках других городов
от 29,24 грн
Цены в других городах
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорация Артериум
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорация Артериум
Нет в наличии
Лораксон порошок для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, № 12; Exir Pharmaceutical
Лораксон Порошок для раствора для инъекций, 500 мг, флакон, № 12 Exir Pharmaceutical
Нет в наличии
Цефаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Lupin
Цефаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Lupin
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 5; Genopharm
Цефтриаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1000 мг, флакон, № 5 Genopharm
Нет в наличии
Тримек порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1; Авант
Тримек Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 1 Авант
Нет в наличии
Ротацеф порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Уорлд Медицин
Ротацеф Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Уорлд Медицин
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical
Нет в наличии
Лаваксон порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1; M. Biotech Ltd.
Лаваксон Порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Alembic Pharmaceuticals Limited
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Alembic Pharmaceuticals Limited
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; Alembic Pharmaceuticals Limited
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 Alembic Pharmaceuticals Limited
Нет в наличии
Санаксон-1000 порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Sance Laboratories
Санаксон-1000 Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Sance Laboratories
Нет в наличии
Санаксон-2000 порошок для раствора для инъекций, 2000 мг, флакон, № 1; Sance Laboratories
Санаксон-2000 Порошок для раствора для инъекций, 2000 мг, флакон, № 1 Sance Laboratories
Нет в наличии
Тулон 1 г порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Tulip Lab.
Тулон 1 г Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Tulip Lab.
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с растворителем (лидокаин 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, с раств. (лидок. 1%) амп 3,5мл, № 1; Лекхим
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с растворителем (лидокаин 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, с раств. (лидок. 1%) амп 3,5мл, № 1 Лекхим
Нет в наличии
Цефтриаксон-Виста порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Mistral Capital Management
Цефтриаксон-Виста Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Цефтатим-1000 порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Mankind Pharma Limited
Цефтатим-1000 Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Mankind Pharma Limited
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1; Sky Pharma
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1000 мг, флакон, № 1 Sky Pharma
Нет в наличии
Цефтриаксон 500 порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1; Лекхим-Харьков
Цефтриаксон 500 Порошок для раствора для инъекций, 0,5 г, флакон, № 1 Лекхим-Харьков
Нет в наличии
Медаксон ЛК порошок и растворитель для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с растворителем (лидокаин 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, с раств. (лидок. 1%) амп 3,5мл, № 1; Medochemie Ltd
Медаксон ЛК Порошок и растворитель для раствора для инъекций, 1 г, флакон, с растворителем (лидокаин 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, с раств. (лидок. 1%) амп 3,5мл, № 1 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Цефтриаксон Ананта порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1; Ananta Medicare
Цефтриаксон Ананта Порошок для раствора для инъекций, 2 г, флакон, № 1 Ananta Medicare
Нет в наличии
Цефтриаксон Ананта порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; Ananta Medicare
Цефтриаксон Ананта Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 Ananta Medicare
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10; AAR Pharma
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 10 AAR Pharma
Нет в наличии
Цефтриаксон порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1; AAR Pharma
Цефтриаксон Порошок для раствора для инъекций, 1 г, флакон, № 1 AAR Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок и сухое вещество для приготовления инъекционного р-ра.
ЦЕФТРИАКСОН (CEFTRIAXONUM)
CAS №: 73384-59-5 C18H18N8O7S3
MESH, USPDDN: 5-тиа-1-азабицикло(4.2.0)окт-2-ен-2-карбоксиловая кислота, 7-(((2-амино-4-тиазолил)(метоксиимино)ацетил)амино)-8-оксо-3-(((1,2,5,6-тетрагидро-2-метил-5,6-диоксо-1,2,4-триазин-3-ил)тио)метил)-, (6R-(6α,7β(Z)))-.
Форма выпуска: порошок и сухое вещество для приготовления инъекционного р-ра.

полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения. Высокоактивен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных, а также анаэробных бактерий. Действует бактерицидно. Механизм действия связан с подавлением синтеза компонентов бактериальных мембран. Устойчив к гидролитическому действию большинства β-лактамаз и активен в отношении штаммов, резистентных к другим цефалоспоринам.
Быстро всасывается после в/м введения, достигает высокой концентрации в плазме крови в течение 24 ч. Хорошо проникает во все ткани и СМЖ, особенно при менингите. T½ — 8 ч. Благодаря этому при однократном применении цефтриаксона в течение суток достигается концентрация антибиотика, превышающая МПК для большинства возбудителей. Около 60% цефтриаксона выводится в активной форме с мочой, 40% — с желчью.

инфекции, вызванные чувствительными к цефтриаксону микроорганизмами, — инфекции мочевого тракта, нижних дыхательных путей, пневмония, септицемия, гонококковая инфекция, первичный сифилис и мягкий шанкр, инфекции органов брюшной полости, кожи, мягких тканей и суставов, бактериальный менингит и другие тяжелые инфекции, профилактика гнойно-септических осложнений при хирургическом вмешательстве и у лиц с ослабленным иммунитетом.

вводят в/м и в/в. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет обычно назначают 1–2 г 1 раз в сутки (каждые 24 ч). При тяжелых инфекциях или инфекциях, вызванных умеренно чувствительными микроорганизмами, дозу можно повысить до 4 г 1 раз в сутки.
Новорожденным (до 14 дней) назначают 20–50 мг/кг 1 раз в сутки; суточная доза не должна превышать 50 мг/кг. Детям грудного возраста и детям до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки. У детей с массой тела >50 кг цефтриаксон применяют в дозе для взрослых. В/в дозу 50 мг/кг вводят в виде инфузии в течение не менее 30 мин.
Продолжительность терапии зависит от течения заболевания. Применение цефтриаксона следует продолжить еще в течение 48–72 ч после прекращения лихорадки или бактериологического подтверждения эрадикации возбудителя.
При бактериальном менингите у детей грудного и младшего возраста назначают в начальной дозе 100 мг/кг (не более 4 г) 1 раз в сутки. Сразу же после установления возбудителя заболевания и определения его чувствительности дозу следует снизить в соответствии с полученными результатами.
Наиболее эффективными являются следующие схемы терапии: Neisseria meningitidis — 4 дня; Haemophilus influenzae — 6 дней; Streptococcus pneumoniae — 7 дней; болезнь Лайма — 50 мг/кг (до 2 г) 1 раз в сутки в течение 14 дней; гонорея — 250 мг в/м однократно; для профилактики хирургических инфекций за 30–90 мин до операции однократно вводят 1–2 г цефтриаксона.
У пациентов с нарушенной функцией почек не следует снижать дозу цефтриаксона, если сохранена функция печени. Только в случае претерминальной почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин) не следует превышать суточную дозу в 2 г. У пациентов с печеночной недостаточностью нет необходимости в снижении дозы цефтриаксона при сохраненной функции почек. У пациентов, находящихся на диализе, введения дополнительной дозы после процедуры диализа не требуется.

повышенная чувствительность к цефалоспоринам.

диарея, тошнота, рвота, стоматит, глоссит, эозинофилия, лейкопения, гранулоцитопения, гемолитическая анемия, тромбоцитопения, экзантема, аллергический дерматит, кожный зуд, крапивница, отек, полиморфная эритема, головная боль, головокружение, симптоматическая преципитация соли цефтриаксона кальция в желчном пузыре, олигурия, повышение активности трансаминаз, концентрации креатинина в плазме крови, микоз наружных половых органов, лихорадка, анафилактические и анафилактоидные реакции, очень редко — псевдомембранозный колит и нарушение коагуляции, поражение почек; при быстром введении может развиться флебит, при в/м введении без р-ра лидокаина может возникнуть локальная болезненность.

с особой осторожностью следует применять у больных с повышенной чувствительностью к пенициллинам из-за возможной перекрестной аллергической реакции.
Если применение антибиотика вызвало диарею, следует исключить псевдомембранозный колит; в противном случае цефтриаксон следует отменить и назначить соответствующее лечение.
При длительном лечении возможно развитие суперинфекции, вызванной нечувствительными к цефтриаксону микроорганизмами.
Эхопозитивные преципитаты цефтриаксона кальция в желчном пузыре исчезают после окончания терапии антибиотиком.
Применение цефтриаксона у новорожденных, детей грудного и младшего возраста эффективно и безопасно при соблюдении рекомендуемых режимов дозирования. Цефтриаксон, как и некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином плазмы крови, поэтому у новорожденных с гипербилирубинемией его следует применять с осторожностью. Цефтриаксон нельзя применять у новорожденных (особенно недоношенных), у которых существует риск развития билирубиновой энцефалопатии.
Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер. Безопасность его применения в период беременности не установлена. Необходима осторожность при его применении в период кормления грудью.
У пациентов, принимающих цефтриаксон, реакция Кумбса может быть ложноположительной. Во время лечения возможны ложноположительные результаты галактоземического теста, неэнзиматических методов определения глюкозы в моче.

не следует добавлять цефтриаксон к р-рам, содержащим кальций (р-ры Хартманна и Рингера). Цефтриаксон несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом и аминогликозидами. Нет доказательств того, что цефтриаксон повышает токсичность аминогликозидов. Установлено антагонистическое взаимодействие хлорамфеникола и цефтриаксона.
В комбинации с аминогликозидами цефтриаксон оказывает синергическое действие, которое особенно важно в лечении тяжелых инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa.

специфического антидота нет; лечение симптоматическое. Эффективен гемодиализ или перитонеальный диализ.